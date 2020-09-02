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Дизайн
Татьяна Боброва
2309

Intel обновила логотип впервые с 2006 года Материал редакции

Это третий логотип за всю историю компании.

Во время презентации 11-го поколения процессоров для ноутбуков Tiger Lake, компания Intel показала обновлённый логотип. Как отмечает The Verge, это третий логотип для компании и первое обновление с 2006 года.

Компания использовала элементы дизайна из первого логотипа 1968 года и второго, показанного в 2006 году. Intel планирует использовать логотип во всех своих продуктах, указывает издание.

Логотип Intel 1968 года — справа, логотип 2006 года — слева

#новость #intel

Татьяна Боброва
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41 комментарий
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Artem Gruzdev

9

Почему-то, когда у компаний дела начинают идти непонятно как, распространенное решение - смена логотипа.

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Pavel Voronkov

Artem
3

Это миф, в таких компаниях это параллельные вселенные, да и сроки обновления могут быть от года.

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Артём Гущин

Artem
0
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Антон

7

Свежо

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Elijah Garrison

Антон
–1

Да, офигенно! Кажется лет 5 назад так выглядил сайт icloud.com

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Михаил Фролов

Антон
–1

Очень зря они это сделали. Им наоборот надо было давить на историю, мол они были лидерами и не изменяют себе.

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Pavel Voronkov

Михаил
0

Как показывает практика - зуммерам вообще плевать на историю брендов.
Новые потребители не смотрят на это, а AMD во всех бюджетных линейках.

Ответить

Elijah Garrison

Pavel
0

А есть вообще стастистически значимое большинство кому не плевать на истории брендов?

Ответить

Pavel Voronkov

Elijah
0

Большинства нет, но по сегментам и нишам безусловно есть. Почти весь luxury сегмент, косметика и д.р.

Ответить

Elijah Garrison

Pavel
0

Думаете Porsche покупают те кто в восторге от того что Ферденант во вторую мировую Тигров Гитлеру поставлял?

Ответить

Oner Ksor

4

видос - охуенный

Ответить

Elijah Garrison

Oner
–17

Не по канонам голливуда. Негр есть, азиатка есть, а гомосеков то нет! Надо добавить сосущихся гомосеков.

Ответить

Artem Gruzdev

Elijah
5

А как Вы определили, что среди них вообще есть гетеросексуалы?

Ответить

Elijah Garrison

Elijah
–15

Так, дело идет! Четырех заднеприводных выявили, продолжаем собирать базу данных! 

Ответить

Stanislav

Elijah
12

Щас тебе за обе щеки накидают дизов , при чем натуралы побольше чем ты.
Нужно себя достойно вести в приличном обществе.

Ответить

Elijah Garrison

Stanislav
–1

Я не теряю надежды что в итоге гетеров с чувством юмора окажется больше чем латентных узколобов :)

Ответить

Андрей Путра

Elijah
1

Детский сад.

Ответить

Elijah Garrison

Андрей
0

У нас уборшица в компании и та может коммент оригинальнее написать. Но ты не переживай, минусани еще разок, тебе полегчает! :)

Ответить

Андрей Путра

Elijah
0

От оригинального комментария вы экран заплюете.

Ответить

Elijah Garrison

Андрей
0

Лучше не пиши больше двух слов, совсем грустно получается

Ответить

Paul Denisevich

Elijah
1

Тебя не взяли, вот и завидуешь. Не переживай так.

Ответить

Elijah Garrison

Paul
0

Куда не взяли, в гейклуб? 

Ответить

Максим Никитин

Elijah
0

Зато собака есть - работают на опережение

Ответить

Yury Tsoy

4

Какой же опередивший своё время логотип из 1968, даже сейчас выглядит актуально. 
Новый тоже норм 👍

Ответить

Фагиз Мавлютов

1

Лучшее обновление, которое видел)

Ответить

Гаранин Максим

1

классный логотипчик))

Ответить

Evgeny Lukin

1

Мелочь, а приятно. 

Ответить

Дэни Трэхо

1

14nm+++++++ идут в комплекте с логотипом.

Ответить

Yuri Ahmedov

0

И второе обновление с 1986

Ответить

Константин Шукалов

0

Вряд ли это им поможет с их основными, технологическими проблемами.

Ответить

Arthur Niazyan

Константин
0

Да нет у них технологических проблем. Есть просто идея продавать годами то, что продаётся. AMD дали пинок, сейчас разгонятся опять и наделают кучу несовместимых сокетов. Пару поколений подождать и будут классные процы с добротными чипсетами.

Ответить

Константин Шукалов

Arthur
0

Если бы не было технологических проблем, то яблоко бы с них не соскакивало резко и не пошли бы инсайды о том, что интел собирается перенести производство на аутсорс т.к. сама новые техпроцессы без багов не тянет. 

В любом случае, нас с вами рассудит время )

Ответить

Arthur Niazyan

Константин
0

У Apple всегда была цель всё проектировать и производить самим, либо покупать стартапы с решениями. Intel просто расслабились, да и в последнее время бросили много ресурсов на дискретное видео. Пока воевали с NVidia, профукали AMD :)

Согласен с вами, время рассудит.

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Pavel Voronkov

Константин
0

У них аутсорсинг не только из-за тех.процесса, но и из-за объемов.

Ответить

Paul Denisevich

0

Стало лучше. Гораздо лучше.

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Бухой Пикачу

0

Кто-то может объяснить, почему когда бизнес загибается, продукт говно, то единственное, что предпринимают, это меняют логотип?

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Pavel Voronkov

Бухой
0

Потому что диванные эксперты решили, что бизнес загибается, а они думают, опа, нужно лого поменять.

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Бухой Пикачу

Pavel
0

говнотрепы просто не в контексте
https://vc.ru/tech/146059-poterya-42-mlrd-kapitalizacii-tehnologicheskoe-otstavanie-i-restrukturizaciya-chto-proishodit-s-intel

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Pavel Voronkov

Бухой
0

Если глянуть на выручку, то там вообще боль для AMD.
Можно также сказать, что Apple загибается, она теперь продает меньше Huawei.
AMD во все бюджетные продукты пихают.

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Бухой Пикачу

0
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Олег Павлов

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Хороший логотип вышел, кстати

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