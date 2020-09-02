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Intel обновила логотип впервые с 2006 года Материал редакции
Это третий логотип за всю историю компании.
Во время презентации 11-го поколения процессоров для ноутбуков Tiger Lake, компания Intel показала обновлённый логотип. Как отмечает The Verge, это третий логотип для компании и первое обновление с 2006 года.
Компания использовала элементы дизайна из первого логотипа 1968 года и второго, показанного в 2006 году. Intel планирует использовать логотип во всех своих продуктах, указывает издание.
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Запись в подсайте Трибуна
Artem Gruzdev
Почему-то, когда у компаний дела начинают идти непонятно как, распространенное решение - смена логотипа.
Pavel VoronkovArtem
Это миф, в таких компаниях это параллельные вселенные, да и сроки обновления могут быть от года.
Артём ГущинArtem
Антон
Свежо
Elijah GarrisonАнтон
Да, офигенно! Кажется лет 5 назад так выглядил сайт icloud.com
Михаил ФроловАнтон
Очень зря они это сделали. Им наоборот надо было давить на историю, мол они были лидерами и не изменяют себе.
Pavel VoronkovМихаил
Как показывает практика - зуммерам вообще плевать на историю брендов.
Новые потребители не смотрят на это, а AMD во всех бюджетных линейках.
Elijah GarrisonPavel
А есть вообще стастистически значимое большинство кому не плевать на истории брендов?
Pavel VoronkovElijah
Большинства нет, но по сегментам и нишам безусловно есть. Почти весь luxury сегмент, косметика и д.р.
Elijah GarrisonPavel
Думаете Porsche покупают те кто в восторге от того что Ферденант во вторую мировую Тигров Гитлеру поставлял?
Oner Ksor
видос - охуенный
Elijah GarrisonOner
Не по канонам голливуда. Негр есть, азиатка есть, а гомосеков то нет! Надо добавить сосущихся гомосеков.
Artem GruzdevElijah
А как Вы определили, что среди них вообще есть гетеросексуалы?
Elijah GarrisonElijah
Так, дело идет! Четырех заднеприводных выявили, продолжаем собирать базу данных!
StanislavElijah
Щас тебе за обе щеки накидают дизов , при чем натуралы побольше чем ты.
Нужно себя достойно вести в приличном обществе.
Elijah GarrisonStanislav
Я не теряю надежды что в итоге гетеров с чувством юмора окажется больше чем латентных узколобов :)
Андрей ПутраElijah
Детский сад.
Elijah GarrisonАндрей
У нас уборшица в компании и та может коммент оригинальнее написать. Но ты не переживай, минусани еще разок, тебе полегчает! :)
Андрей ПутраElijah
От оригинального комментария вы экран заплюете.
Elijah GarrisonАндрей
Лучше не пиши больше двух слов, совсем грустно получается
Paul DenisevichElijah
Тебя не взяли, вот и завидуешь. Не переживай так.
Elijah GarrisonPaul
Куда не взяли, в гейклуб?
Максим НикитинElijah
Зато собака есть - работают на опережение
Yury Tsoy
Какой же опередивший своё время логотип из 1968, даже сейчас выглядит актуально.
Новый тоже норм 👍
Фагиз Мавлютов
Лучшее обновление, которое видел)
Гаранин Максим
классный логотипчик))
Evgeny Lukin
Мелочь, а приятно.
Дэни Трэхо
14nm+++++++ идут в комплекте с логотипом.
Yuri Ahmedov
И второе обновление с 1986
Константин Шукалов
Вряд ли это им поможет с их основными, технологическими проблемами.
Arthur NiazyanКонстантин
Да нет у них технологических проблем. Есть просто идея продавать годами то, что продаётся. AMD дали пинок, сейчас разгонятся опять и наделают кучу несовместимых сокетов. Пару поколений подождать и будут классные процы с добротными чипсетами.
Константин ШукаловArthur
Если бы не было технологических проблем, то яблоко бы с них не соскакивало резко и не пошли бы инсайды о том, что интел собирается перенести производство на аутсорс т.к. сама новые техпроцессы без багов не тянет.
В любом случае, нас с вами рассудит время )
Arthur NiazyanКонстантин
У Apple всегда была цель всё проектировать и производить самим, либо покупать стартапы с решениями. Intel просто расслабились, да и в последнее время бросили много ресурсов на дискретное видео. Пока воевали с NVidia, профукали AMD :)
Согласен с вами, время рассудит.
Pavel VoronkovКонстантин
У них аутсорсинг не только из-за тех.процесса, но и из-за объемов.
Paul Denisevich
Стало лучше. Гораздо лучше.
Бухой Пикачу
Кто-то может объяснить, почему когда бизнес загибается, продукт говно, то единственное, что предпринимают, это меняют логотип?
Pavel VoronkovБухой
Потому что диванные эксперты решили, что бизнес загибается, а они думают, опа, нужно лого поменять.
Бухой ПикачуPavel
говнотрепы просто не в контексте
https://vc.ru/tech/146059-poterya-42-mlrd-kapitalizacii-tehnologicheskoe-otstavanie-i-restrukturizaciya-chto-proishodit-s-intel
Pavel VoronkovБухой
Если глянуть на выручку, то там вообще боль для AMD.
Можно также сказать, что Apple загибается, она теперь продает меньше Huawei.
AMD во все бюджетные продукты пихают.
Бухой Пикачу
Олег Павлов
Хороший логотип вышел, кстати