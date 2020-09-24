Проект будет публиковать обновления постепенно до конца 2021 года.

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«Википедия» обновит дизайн десктопной версии, но сохранит основную тему, рассказали в фонде «Викимедия», который отвечает за развитие сайта. Сайт изменится впервые за десять лет, отметили в компании.

Появится сворачиваемая боковая панель, которая позволит скрывать меню в левой части страницы. Так пользователь сможет сосредоточиться на контенте.

Разработчики добавят кнопку для переключения языка страницы, пользователи смогут закрепить часто используемые языки.

Также разработчики добавят выпадающее меню справа, в котором будет дублироваться оглавление статей.

Панель поиска добавят в верхнюю часть сайта, она будет сохраняться при скроллинге страницы. Также в поиске появится превью статей.

Появится максимальная ширина строки на страницах, контент станет уже.

Изменения будут происходить постепенно до конца 2021 года, отметили в компании. В 2021 году проекту исполняется 20 лет.