Дизайн
Татьяна Боброва
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Скрываемое боковое меню и превью статей: «Википедия» вперые за десять лет обновит дизайн Материал редакции

Проект будет публиковать обновления постепенно до конца 2021 года.

7 комментариев
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«Википедия» обновит дизайн десктопной версии, но сохранит основную тему, рассказали в фонде «Викимедия», который отвечает за развитие сайта. Сайт изменится впервые за десять лет, отметили в компании.

  • Появится сворачиваемая боковая панель, которая позволит скрывать меню в левой части страницы. Так пользователь сможет сосредоточиться на контенте.
  • Разработчики добавят кнопку для переключения языка страницы, пользователи смогут закрепить часто используемые языки.
  • Также разработчики добавят выпадающее меню справа, в котором будет дублироваться оглавление статей.
  • Панель поиска добавят в верхнюю часть сайта, она будет сохраняться при скроллинге страницы. Также в поиске появится превью статей.
  • Появится максимальная ширина строки на страницах, контент станет уже.

Изменения будут происходить постепенно до конца 2021 года, отметили в компании. В 2021 году проекту исполняется 20 лет.

По собственным данным, сейчас у «Википедии» 53 млн статей на более чем 300 языках. Команда проекта начала работать над редизайном в мае 2019 года, его цель — упростить навигацию и сделать акцент на материалах.

#новость #википедия

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Леонид Умудумиадис

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Редкий случай, когда за столько лет текущий дизайн всё ещё не надоел. Но приятно, что решили освежить.

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Роман Сиваков

1

А что-нибудь убрали из названия?

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Igor Filippov

Роман
0

Да, теперь будет просто "Педия"

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Stanislav Proyaev

1

Даже на DTF, vc и tj больше интерфейс обновляют. :/

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Vlad Volkov

1

https://chrome.google.com/webstore/detail/wikiwand-wikipedia-modern/emffkefkbkpkgpdeeooapgaicgmcbolj

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wikiwand-wikipedia-modernized/

Тёмная тема, размер шрифта, выравнивание текста, современный дизайн, боковое меню, избранные языки, красивые превьюшки.

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Ivan Miasnikov

0

Видимо собранных денег теперь хватает на редизайн :)

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Alexey Fedorov

0
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