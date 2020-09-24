Скрываемое боковое меню и превью статей: «Википедия» вперые за десять лет обновит дизайн Материал редакции
Проект будет публиковать обновления постепенно до конца 2021 года.
«Википедия» обновит дизайн десктопной версии, но сохранит основную тему, рассказали в фонде «Викимедия», который отвечает за развитие сайта. Сайт изменится впервые за десять лет, отметили в компании.
- Появится сворачиваемая боковая панель, которая позволит скрывать меню в левой части страницы. Так пользователь сможет сосредоточиться на контенте.
- Разработчики добавят кнопку для переключения языка страницы, пользователи смогут закрепить часто используемые языки.
- Также разработчики добавят выпадающее меню справа, в котором будет дублироваться оглавление статей.
- Панель поиска добавят в верхнюю часть сайта, она будет сохраняться при скроллинге страницы. Также в поиске появится превью статей.
- Появится максимальная ширина строки на страницах, контент станет уже.
Изменения будут происходить постепенно до конца 2021 года, отметили в компании. В 2021 году проекту исполняется 20 лет.
По собственным данным, сейчас у «Википедии» 53 млн статей на более чем 300 языках. Команда проекта начала работать над редизайном в мае 2019 года, его цель — упростить навигацию и сделать акцент на материалах.
Редкий случай, когда за столько лет текущий дизайн всё ещё не надоел. Но приятно, что решили освежить.
А что-нибудь убрали из названия?
https://chrome.google.com/webstore/detail/wikiwand-wikipedia-modern/emffkefkbkpkgpdeeooapgaicgmcbolj
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wikiwand-wikipedia-modernized/
Тёмная тема, размер шрифта, выравнивание текста, современный дизайн, боковое меню, избранные языки, красивые превьюшки.
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