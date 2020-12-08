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Дизайн
Лиана Липанова
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Бренд чипсов Pringles впервые за 20 лет обновил упаковку и внешность маскота Материал редакции

Mr. Pringle получил «более динамичные усы, более острый галстук-бабочку, блестящие глаза и выразительные брови» и сменил цвет усов и бровей с рыжего на чёрный.

8 комментариев
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Kellogg, владеющая брендом Pringles, впервые за 20 летом сменила дизайн упаковки чипсов и внешность маскота Mr. Pringle.

Новая упаковка отличается «смелыми оттенками и чистым дизайном, и «подчеркивает необычные вкусовые качества чипсов и уникальную, сложенную в стопку, форму», говорится в релизе.

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Mr. Pringle получил «более динамичные усы, более острый галстук-бабочку, блестящие глаза и выразительные брови» и сменил цвет усов и бровей с рыжего на чёрный.

Новая линейка Scorchin от Pringles с обновленным логотипом и дизайном упаковки уже продаётся в интернете с декабря, в соцсетях оформление тоже изменилось. В рекламных материалах бренда обновлённый дизайн появится в начале 2021 года.

#редизайн

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8 комментариев Накачай стартап
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Giant Schlong

9

Был ирландец, стал азербайджанец

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Василий Степанов

7

Удобный повод снова понизить вес чипсов в России, на этот раз до 130 грамм.

Ответить

Evgeniy Nesgovorov

Василий
0

Теперь 149. Немного, но отыграли.

Ответить

sardelkin

3

эх жаль нельзя послушать презентацию нового логотипа для руководства

Ответить

Надежда Давыдова

2

И облысел

Ответить

Alexey Ivanov

0

черный? Нет ли здесь расизма? Люди с черными усами едят нездоровую еду?

Ответить

Сегодняшний паркур

0

Новая упаковка отличается «смелыми оттенками и чистым дизайном, и «подчеркивает необычные вкусовые качества чипсов и уникальную, сложенную в стопку, форму»,

Откуда, &@ядь, им это в голову приходит?!

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Петр Будовский

0

Перехотелось принглс 

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