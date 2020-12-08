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Бренд чипсов Pringles впервые за 20 лет обновил упаковку и внешность маскота Материал редакции
Mr. Pringle получил «более динамичные усы, более острый галстук-бабочку, блестящие глаза и выразительные брови» и сменил цвет усов и бровей с рыжего на чёрный.
Kellogg, владеющая брендом Pringles, впервые за 20 летом сменила дизайн упаковки чипсов и внешность маскота Mr. Pringle.
Новая упаковка отличается «смелыми оттенками и чистым дизайном, и «подчеркивает необычные вкусовые качества чипсов и уникальную, сложенную в стопку, форму», говорится в релизе.
Mr. Pringle получил «более динамичные усы, более острый галстук-бабочку, блестящие глаза и выразительные брови» и сменил цвет усов и бровей с рыжего на чёрный.
Новая линейка Scorchin от Pringles с обновленным логотипом и дизайном упаковки уже продаётся в интернете с декабря, в соцсетях оформление тоже изменилось. В рекламных материалах бренда обновлённый дизайн появится в начале 2021 года.
Удобный повод снова понизить вес чипсов в России, на этот раз до 130 грамм.
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