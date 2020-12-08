Mr. Pringle получил «более динамичные усы, более острый галстук-бабочку, блестящие глаза и выразительные брови» и сменил цвет усов и бровей с рыжего на чёрный.

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Kellogg, владеющая брендом Pringles, впервые за 20 летом сменила дизайн упаковки чипсов и внешность маскота Mr. Pringle.

Новая упаковка отличается «смелыми оттенками и чистым дизайном, и «подчеркивает необычные вкусовые качества чипсов и уникальную, сложенную в стопку, форму», говорится в релизе.

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Mr. Pringle получил «более динамичные усы, более острый галстук-бабочку, блестящие глаза и выразительные брови» и сменил цвет усов и бровей с рыжего на чёрный.