Дизайн
Лиана Липанова

Burger King изменит логотип и визуальный стиль впервые за 20 лет Статьи редакции

Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии.

52 52 комментария
1799 просмотров

Burger King проведёт ребрендинг: изменит логотип и визуальный стиль бренда по всему миру, сообщил vc.ru представитель компании. Сеть меняет дизайн впервые за 20 лет, отметил он.

Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии. Однако теперь он стал более адаптивным для digital-формата, отметил представитель Burger King. «Новый минималистичный стиль органично вписывается в эволюцию бренда, но при этом отдает дань уважения многолетней концепции: уверенному, простому и веселому дизайну», — заявили в компании.

Редизайн коснётся также упаковки, меню, униформы сотрудников, соцсетей, маркетинговой стратегии и вида ресторанов. В планируемой рекламной кампании появятся реальные сотрудники Burger King.

Новый шрифт называется «Огонь» и вдохновлён «округлыми, сочными и вкусными» блюдами сети, приготовленными на огне, пояснил представитель Burger King.

Кроме логотипа, на новой упаковке появятся иллюстрации ингредиентов.

В разработке ребрендинга участвовала креативная компания Jones Knowles Ritchie (JKR). Некоторые изменения компания проведёт в начале 2021 года, а в России масштабный ребрендинг запланирован на лето.

#новость #burgerking

52 52 комментария
15
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Тарас Мукин

18

У лого есть еще прекрасный вариант-монограмма, который почему-то постеснялись в релизе показать (только в твиттере)

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Zoibana

Тарас
4

Вот этот вариант огонь

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Михаил Б

Тарас
1

Офигенный лого. Только с третьего раза увидел букву "B" в лого. Но если один раз увидел, то уже потом лого читается круто.

Ответить

Dmitriy Dorian

Тарас
1

А вот это офигенно

Ответить

Andrew Lobachev

Тарас
0

B совершенно не читается.

Ответить

Anton Reut

Andrew
1

читается но не сразу, в этом и состоит "игра" хорошего логотипа.

Ответить

Сергей Милосердов

Тарас
0

Прикольно

Ответить

Евгений Дорожкин

Тарас
0

Показалось Krusty Krab

Ответить

Alex Moren

Тарас
0

Вконтакте

Ответить

Роман Тт

12

Кажется, мы стали забывать классику

Ответить

Михаил Б

11

Дизайнер перепутал бургер кинг с KFC

Ответить

Юрий Белоножкин

Михаил
0
Ответить

Михаил Б

8

Гораздо лучше!
Текущий лого совсем не "пищевой".

Ответить

Anton Reut

Михаил
0

Не, было с душой! А стало... "ровненько, читаемо, моей тёще нравится..."

Ответить

Сергей Ермилов

4

Одна белая?

Ответить

Zoibana

Сергей
2

ДИВЕРСИТИ!

Ответить

Жилой шар

Сергей
2
Ответить

St Aisio

Сергей
0

Самый безопасный маркетинг толерантного общества - без белого мужчины)

Ответить

Илья Ефимов

Сергей
0

И та - менеджер)

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

А многие Сбер хаяли за ребрендинги))

Ответить

Vit Pavlov

Ренат
10

Хаяли не за ребрендинг, а за то, что он получился совсем уж как остопиздевшая галочка с Шатерстока. А у БК он выглядит очень даже четенько и органично.  

Ответить

Илья Шишкунов

Vit
–1

Да нормальный ребрендинг у Сбера...

Ответить

Zhenya

Илья
0

В том то и дело, что нет. Раньше был узнаваемый логотип с историей, а теперь просто галочка в кружочке, как у сотни приложений ту-душников.

Ответить

girbic

Ренат
0

у сбера как у адидаса что-то схоже

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

2

все-таки в KFC вкуснее
п.с. биггер RIP

Ответить

Павел Самур

1

В онлайн генераторе логотипов сделали?

Ответить

Anton Reut

Павел
0

Скорее "мой младший сын осваивает Corel Draw".

Ответить

Сергей Ермилов

1

Хорошая новость для набега уникальных, талантливых, невероятно проницательных дизайнеров, которых никто не знает и которые напишут "куплен на стоке", "ухудшили распознавание", "какие задачи решает новый лого?", "похоронили бренд" и т.д. и т.п.

Ответить

Юрий Белоножкин

Сергей
0

Просто ссылка ещё не прошла по специализированным телеграмм-каналам

Ответить

Алексей Любимов

–7

Лучше бы закрылись вместе с макдаком на пару, чмошники.
Эту дрянь логотипом не исправить...

Ответить

Zoibana

Алексей
1

что с ними не так?
 

Ответить

Алексей Любимов

Zoibana
–3

Все не так, чай не бином ньютона. В основе пара плохих блюд и липкая газировка.

Ответить

Александр Ярви

Алексей
0

Допустим, так, но какие предлагаете альтернативы?

Ответить

Алексей Любимов

Алексан…
0

Любая шаурмячная и то лучше.
Любая национальная кухня.
У нас рядом, например, футкорт, на котором нет ни бургера и макдака ни кфц (они в соседних зданиях) и это лучший футкорт Москвы (один из). Узбеки, Вьетнамцы, Китайцы, Турки, Грузины, Русские, Словаки, Украинцы и кого там только нет - абсолютно все на разные вкусы и каждый кроет макдак с бургеркингом как бык овцу... 

Ответить

Denis Denis

Алексей
6

действительно, где же ты еще навернуть говна, как не в шавермячной? гости из средней азии славятся идеальной санитарной обстановкой, не то что уж эти макдональдсы.

Ответить

Алексей Любимов

Denis
–2

Стандарты санитарии и воспроизводимости продукта (и как следствие предсказуемости результата) - основа существования транснациональных фастфудных сетей.

На мой взгляд, и то и другое миф.  Еда в фастфудах часто лежалая и даже если она не валялась на полу, она изначально не для людей.  А после того, как мы попробовали азиатский фастфуд этой тройки кфц-бургер-макдак выяснилось, что это прям совсем иное, хоть и с такими же названиями. 

На мой взгляд, бургер, это как олл-инклюзив или туроператор для туриста.  Хорошо подходит для нубов, которых сама мысль, что можно купить билеты самому или зайти на букинг или выбрать себе едальню по вкусу приводит в ужас. Есть корыто, сигай в кузов и жри, что дают! Сам таким был, помню...  Но если разобрался и готов к своему маршруту, хоть гастрономическому, хоть туристическому, все эти костыли становятся ненужны.

Ответить

Denis Denis

Алексей
0

Конечно, стандарты санитарии в маке - миф, а в санитария в шавермачных - сущая правда. главное чтоб тараканы не выбегали дальше кухни.

отравиться едой, безусловно, проще бургером, чем на узбекских гастро-маршрутах

Ответить

Алексей Любимов

Denis
–1

Трудно сказать. Я ни разу не травился ни там ни там.
Может, просто не хожу по помойкам или желудок крепкий.
И да, в чужой стране или незнакомом городе скорее доверяешь большой сети. Но во многом это просто предубеждение.
На футкорте  санитария у всех плюс-минус одна.

Ответить

Александр Ярви

Алексей
0

Ну от национальной я бы не отказался

Ответить

Alexey Ivanov

Алексей
0

Да не лучше, ЭТО ДРУГОЕ.  Мне иногда хочется бургер, но чтобы был не огромный.

Ответить

Artem

0

Back in USSR.

Ответить

Artem

Artem
0

> Сеть меняет дизайн впервые за 20 лет, отметил он.

И сколько у них общего с Bunker King.

Ответить

girbic

0

А мне всегда нравилась эта синяя линия...

Ответить

Сергей Милосердов

0

Давно пора.

Ответить

Илья Волочков

0

FYI, в KFC на след. неделе скидка 50% на ведро курицы.

Я понимаю, тут только одни успешные бизнесмены собрались, которые вряд ли едят в Fast Food по купонам, но всё же же.

Ответить

Alexey Ivanov

0

Не про Бургер, но - зашел в Макдоналдс, они оказывается ИЗМЕНИЛИ рецепт булок в бургерах. Есть реально невозможно. Жесткая и плотная , как резина (ел чизбургер). Почитал отзывы, народ жалуется. Раньше с удовольствием ел раз в пару месяцев, а теперь чего?

Ответить

Александр Ярви

Alexey
0

А ещё теперь булочки блестят, прямо какой-то флёр пирожков из столовой

Ответить

Alexey Ivanov

Александр
0

Да с этим я бы смирился, пусть блесят. Есть же невозможно...

Ответить

Дизигнер

0

Старый лого повеселее 

Ответить

Dmitriy Dorian

0

И каждый раз авторы подобных постов и пресс-релизов упорно называют редизайн ребрендингом. 

Ответить

Алекс Вебдизайнов

0

Монограмма и впрямь неплоха, но Фууу фастфууууд. Запретить, как фильмы с Кевином Спейси в РБ!

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Xieergai

0

Что за расизм? Почему они не берут на работу белых? Белые, как вы это терпите? #WhiteLivesMatter !!! Луты в виде бургеров

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