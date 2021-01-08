Burger King изменит логотип и визуальный стиль впервые за 20 лет Статьи редакции
Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии.
Burger King проведёт ребрендинг: изменит логотип и визуальный стиль бренда по всему миру, сообщил vc.ru представитель компании. Сеть меняет дизайн впервые за 20 лет, отметил он.
Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии. Однако теперь он стал более адаптивным для digital-формата, отметил представитель Burger King. «Новый минималистичный стиль органично вписывается в эволюцию бренда, но при этом отдает дань уважения многолетней концепции: уверенному, простому и веселому дизайну», — заявили в компании.
Редизайн коснётся также упаковки, меню, униформы сотрудников, соцсетей, маркетинговой стратегии и вида ресторанов. В планируемой рекламной кампании появятся реальные сотрудники Burger King.
Новый шрифт называется «Огонь» и вдохновлён «округлыми, сочными и вкусными» блюдами сети, приготовленными на огне, пояснил представитель Burger King.
Кроме логотипа, на новой упаковке появятся иллюстрации ингредиентов.
В разработке ребрендинга участвовала креативная компания Jones Knowles Ritchie (JKR). Некоторые изменения компания проведёт в начале 2021 года, а в России масштабный ребрендинг запланирован на лето.
У лого есть еще прекрасный вариант-монограмма, который почему-то постеснялись в релизе показать (только в твиттере)
B совершенно не читается.
Дизайнер перепутал бургер кинг с KFC
Гораздо лучше!
Текущий лого совсем не "пищевой".
Не, было с душой! А стало... "ровненько, читаемо, моей тёще нравится..."
Одна белая?
А многие Сбер хаяли за ребрендинги))
Хаяли не за ребрендинг, а за то, что он получился совсем уж как остопиздевшая галочка с Шатерстока. А у БК он выглядит очень даже четенько и органично.
Да нормальный ребрендинг у Сбера...
В онлайн генераторе логотипов сделали?
Хорошая новость для набега уникальных, талантливых, невероятно проницательных дизайнеров, которых никто не знает и которые напишут "куплен на стоке", "ухудшили распознавание", "какие задачи решает новый лого?", "похоронили бренд" и т.д. и т.п.
Просто ссылка ещё не прошла по специализированным телеграмм-каналам
Лучше бы закрылись вместе с макдаком на пару, чмошники.
Эту дрянь логотипом не исправить...
Все не так, чай не бином ньютона. В основе пара плохих блюд и липкая газировка.
Допустим, так, но какие предлагаете альтернативы?
Любая шаурмячная и то лучше.
Любая национальная кухня.
У нас рядом, например, футкорт, на котором нет ни бургера и макдака ни кфц (они в соседних зданиях) и это лучший футкорт Москвы (один из). Узбеки, Вьетнамцы, Китайцы, Турки, Грузины, Русские, Словаки, Украинцы и кого там только нет - абсолютно все на разные вкусы и каждый кроет макдак с бургеркингом как бык овцу...
действительно, где же ты еще навернуть говна, как не в шавермячной? гости из средней азии славятся идеальной санитарной обстановкой, не то что уж эти макдональдсы.
Стандарты санитарии и воспроизводимости продукта (и как следствие предсказуемости результата) - основа существования транснациональных фастфудных сетей.
На мой взгляд, и то и другое миф. Еда в фастфудах часто лежалая и даже если она не валялась на полу, она изначально не для людей. А после того, как мы попробовали азиатский фастфуд этой тройки кфц-бургер-макдак выяснилось, что это прям совсем иное, хоть и с такими же названиями.
На мой взгляд, бургер, это как олл-инклюзив или туроператор для туриста. Хорошо подходит для нубов, которых сама мысль, что можно купить билеты самому или зайти на букинг или выбрать себе едальню по вкусу приводит в ужас. Есть корыто, сигай в кузов и жри, что дают! Сам таким был, помню... Но если разобрался и готов к своему маршруту, хоть гастрономическому, хоть туристическому, все эти костыли становятся ненужны.
Конечно, стандарты санитарии в маке - миф, а в санитария в шавермачных - сущая правда. главное чтоб тараканы не выбегали дальше кухни.
отравиться едой, безусловно, проще бургером, чем на узбекских гастро-маршрутах
Трудно сказать. Я ни разу не травился ни там ни там.
Может, просто не хожу по помойкам или желудок крепкий.
И да, в чужой стране или незнакомом городе скорее доверяешь большой сети. Но во многом это просто предубеждение.
На футкорте санитария у всех плюс-минус одна.
Да не лучше, ЭТО ДРУГОЕ. Мне иногда хочется бургер, но чтобы был не огромный.
Back in USSR.
FYI, в KFC на след. неделе скидка 50% на ведро курицы.
Я понимаю, тут только одни успешные бизнесмены собрались, которые вряд ли едят в Fast Food по купонам, но всё же же.
Не про Бургер, но - зашел в Макдоналдс, они оказывается ИЗМЕНИЛИ рецепт булок в бургерах. Есть реально невозможно. Жесткая и плотная , как резина (ел чизбургер). Почитал отзывы, народ жалуется. Раньше с удовольствием ел раз в пару месяцев, а теперь чего?
А ещё теперь булочки блестят, прямо какой-то флёр пирожков из столовой
И каждый раз авторы подобных постов и пресс-релизов упорно называют редизайн ребрендингом.
Монограмма и впрямь неплоха, но Фууу фастфууууд. Запретить, как фильмы с Кевином Спейси в РБ!
Что за расизм? Почему они не берут на работу белых? Белые, как вы это терпите? #WhiteLivesMatter !!! Луты в виде бургеров
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