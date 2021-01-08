Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии.

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Burger King проведёт ребрендинг: изменит логотип и визуальный стиль бренда по всему миру, сообщил vc.ru представитель компании. Сеть меняет дизайн впервые за 20 лет, отметил он.

Новый логотип похож на версию 1969-1999 годов, когда в нём ещё не было изогнутой синей линии. Однако теперь он стал более адаптивным для digital-формата, отметил представитель Burger King. «Новый минималистичный стиль органично вписывается в эволюцию бренда, но при этом отдает дань уважения многолетней концепции: уверенному, простому и веселому дизайну», — заявили в компании.

Редизайн коснётся также упаковки, меню, униформы сотрудников, соцсетей, маркетинговой стратегии и вида ресторанов. В планируемой рекламной кампании появятся реальные сотрудники Burger King.

Новый шрифт называется «Огонь» и вдохновлён «округлыми, сочными и вкусными» блюдами сети, приготовленными на огне, пояснил представитель Burger King.

Кроме логотипа, на новой упаковке появятся иллюстрации ингредиентов.