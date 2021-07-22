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Дизайн
Nazigul Jusupova

Visa обновила логотип и фирменный шрифт Статьи редакции

Логотип теперь состоит из трёх горизонтальных полос синего, белого и желтого цвета.

24 24 комментария
3436 просмотров

Новый стиль создан вместе с ведущей мировой дизайнерской фирмой Mucho. Компания представила обновлённые цвета, пользовательский шрифт и новые символ и марку бренда.

Visa Visa

Обновление логотипа стало первым этапом маркетинговой кампании по развитию бренда «Meet Visa». В течение 2021 год бренд будет представлен в более чем 200 странах, где работает Visa. Новая бизнес-стратегия компании включает:

  • Потребительские платежи, включая цифровые.
  • Трансграничные платежи между физическими лицами, а также другие услуги, которые помогают компаниям любого размера принимать эффективные решения. Создание надёжной и безопасной сети Visa.
  • Развитие отношений с финтех-компаниями и признанными брендами, а также с правительствами стран и внедрение инновационных технологий.
Visa Visa
Visa Visa

Также в рамках маркетинговой кампании Visa представила короткометражный фильм, созданный международным креативным агентством Wieden+Kennedy.

Visa

Исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Visa Линн Биггар отметил, что цель проекта — показать, что Visa нечто большее, чем просто карточная компания.

В последний раз логотип Visa менялся в 2014 году. Он был представлен в одном тёмно-голубом цвете.

Логотип Visa в 2014 году Visa

#новости #visa

24 24 комментария
7
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Илья Волочков

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Александр А.

Илья
2

Ох не к добру они это затеяли :)

Хоть с белой полосой, хоть без нее... Ох не к добру...

Ответить

Илья Волочков

12

Как будто флаг какой-то маленькой африканской страны...

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Шура Турушев

6

За что я люблю Visa и MasterCard, так это за то, что они практически не меняют свои логотипы и не изменяют своим ценностям. Хороший пример того, как можно освежить, не теряя в узнаваемости вообще ни грамма.

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ivan bagrov

Шура
–2

обдирать драконовыми комиссиями честных работяг, такому трудно изменять, канееешно 😂 не изменил свои ценностям Диоген, "причуды" которого стали поговорками, а тут шило на мыло, но непременно под капиталистическим соусом, товарисчи ☝️

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Шура Турушев

ivan
0

Случился мем, когда левак пишет либералу о том, что капитализм это плохо 🤦‍♂️

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Jay Green

Шура
0

что тебе мешает эволюционировать из либерала? Лень книжки читать?

Ответить

Шура Турушев

Jay
0

Вот как раз потому что я читаю разные книжки, а не только те, которые партия наказала, я и не левак.

Ответить

Сергей Горбачев

6

Почти всегда положительно отношусь к редизайну, иногда с легким ощущением восторга. Но тут что-то прям «ээээ…??»

Ответить

Азиатский Таксист

5

Как свежо.
У меня встал.

Ответить

Alex Sedoff

2

дайте отгадаю, на это потратили 2-3 млн долларов

Ответить

Кобзон Хиггса

Alex
1

Пост не про сбер, будьте внимательны.

Ответить

Murat Oshroev

Alex
0

Так свои же потратили. В чём проблема?

Ответить

Oleg Matveenko

2

Слава Украине! (Визе)

Ответить

One Geek

1

А что изменилось, кроме того, что логотип и флаг Чили теперь используются раздельно?

Ответить

Sergey Ontime

0

Цвет изменили. А не лого)

Ответить

Nufer

Sergey
3

Вы что! Они переосмыслили дизайн, как эпл! Как вам не стыдно!

Ответить

Andrey Andreev

0

Интересно, сколько с Визы взяли за такой, эээ, редизайн?

Ответить

Victor Rocka

0

Ну норм , зачем кардинально что то менять если у них все идёт в гору , логотип достаточно современный и попадает под все критерии нынешних тенденций упрощения , светло синий вызывает больше ассоциаций с безграничностью , надежностью и спокойствием . Узнаваемость осталась , основные изменения в стратегии будут

Ответить

r aucev

0

Яркие кислотные логотипы - видимо сейчас так модно.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Слава Украине11

Ответить

Александр Горелик

0

Шутки про Украину будут? А во-вторых - будут ли принимать такие карты в Крыму? )))

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IO

0

На фоне MC полное говно

P.S. Ещё более шакального ролика не нашлось на ютубе?

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Dr. Horrible

0

Нужно больше цветных в рекламе

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