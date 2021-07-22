Логотип теперь состоит из трёх горизонтальных полос синего, белого и желтого цвета.
Новый стиль создан вместе с ведущей мировой дизайнерской фирмой Mucho. Компания представила обновлённые цвета, пользовательский шрифт и новые символ и марку бренда.
Обновление логотипа стало первым этапом маркетинговой кампании по развитию бренда «Meet Visa». В течение 2021 год бренд будет представлен в более чем 200 странах, где работает Visa. Новая бизнес-стратегия компании включает:
- Потребительские платежи, включая цифровые.
- Трансграничные платежи между физическими лицами, а также другие услуги, которые помогают компаниям любого размера принимать эффективные решения. Создание надёжной и безопасной сети Visa.
- Развитие отношений с финтех-компаниями и признанными брендами, а также с правительствами стран и внедрение инновационных технологий.
Также в рамках маркетинговой кампании Visa представила короткометражный фильм, созданный международным креативным агентством Wieden+Kennedy.
Исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Visa Линн Биггар отметил, что цель проекта — показать, что Visa нечто большее, чем просто карточная компания.
В последний раз логотип Visa менялся в 2014 году. Он был представлен в одном тёмно-голубом цвете.
Ох не к добру они это затеяли :)
Хоть с белой полосой, хоть без нее... Ох не к добру...
За что я люблю Visa и MasterCard, так это за то, что они практически не меняют свои логотипы и не изменяют своим ценностям. Хороший пример того, как можно освежить, не теряя в узнаваемости вообще ни грамма.
обдирать драконовыми комиссиями честных работяг, такому трудно изменять, канееешно 😂 не изменил свои ценностям Диоген, "причуды" которого стали поговорками, а тут шило на мыло, но непременно под капиталистическим соусом, товарисчи ☝️
Случился мем, когда левак пишет либералу о том, что капитализм это плохо 🤦♂️
Вот как раз потому что я читаю разные книжки, а не только те, которые партия наказала, я и не левак.
Почти всегда положительно отношусь к редизайну, иногда с легким ощущением восторга. Но тут что-то прям «ээээ…??»
дайте отгадаю, на это потратили 2-3 млн долларов
А что изменилось, кроме того, что логотип и флаг Чили теперь используются раздельно?
Цвет изменили. А не лого)
Ну норм , зачем кардинально что то менять если у них все идёт в гору , логотип достаточно современный и попадает под все критерии нынешних тенденций упрощения , светло синий вызывает больше ассоциаций с безграничностью , надежностью и спокойствием . Узнаваемость осталась , основные изменения в стратегии будут
Шутки про Украину будут? А во-вторых - будут ли принимать такие карты в Крыму? )))
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