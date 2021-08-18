Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности.

Нам хотелось увидеть, что чувствует человек, который стоит перед такой работой. Что он ощущает и что подумает? Как на него сработает масштаб и анаморфозы? Выпадет ли он из рутинной повседневности, когда перед ним всплывёт окно об ошибке размером со здание?