Художники нарисовали на омском ТЦ «заглюченное» окно Windows 95, через которое «просочилась» цифровая реальность Статьи редакции
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Площадь арт-объекта — 2 250 м². Его нарисовали команды уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your Area.
Авторы рассказали, что технически работа — это набор 3D-изображений, которые считываются с определённого ракурса. Там есть в том числе торс Давида, помещённый в стилизованное окно Instagram, фигурка лошади из IKEA, рисунок омского художника ReMarik’а и винтажный плеер с песней Егора Летова.
МЕГА назвала эту работу «способом признаться в любви городу, в котором живём, поразмышлять над тем, что составляет нашу локальную идентичность, объединяет всех омичей». На рисунке также спрятали пасхалки — отсылки к известным местам, мемам, достижениям Омска.
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