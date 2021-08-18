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Дизайн
TJ

Художники нарисовали на омском ТЦ «заглюченное» окно Windows 95, через которое «просочилась» цифровая реальность Статьи редакции

Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.

9 9 комментариев
587 просмотров

Площадь арт-объекта — 2 250 м². Его нарисовали команды уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your Area.

Авторы рассказали, что технически работа — это набор 3D-изображений, которые считываются с определённого ракурса. Там есть в том числе торс Давида, помещённый в стилизованное окно Instagram, фигурка лошади из IKEA, рисунок омского художника ReMarik’а и винтажный плеер с песней Егора Летова.

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МЕГА назвала эту работу «способом признаться в любви городу, в котором живём, поразмышлять над тем, что составляет нашу локальную идентичность, объединяет всех омичей». На рисунке также спрятали пасхалки — отсылки к известным местам, мемам, достижениям Омска.

Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности.

Нам хотелось увидеть, что чувствует человек, который стоит перед такой работой. Что он ощущает и что подумает? Как на него сработает масштаб и анаморфозы? Выпадет ли он из рутинной повседневности, когда перед ним всплывёт окно об ошибке размером со здание?

SPEKTR

#омск

9 9 комментариев
13
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9 комментариев
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Game Topia

5

Дико круто!!!

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Наталья Смирнова

2

Ждем когда кто-нибудь оскорбится

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Ильдар Хайрисламов

1

Потрясающе!

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Прикладной Абдужаббор

–5

А давно художником называют тех , кто не рисует сам , а просто в фотошопе подставляет объекты png  на общий фон и цвет подбирает ?

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Многолетний корабль

Прикладной
0

С тех пор как комментаторами начали называть тех - кто набрасывает говно на вентилятор.

Ответить

Прикладной Абдужаббор

Многолетний
0

Какое набрасываете , сделали красиво же 
Но почему художник то

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А. С.

0

электронная шизофрения.

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Юрий

0

Шикарно, какие молодцы

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AprVal

0

Лишь бы не начали утырки с этим воевать и закрашивать

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