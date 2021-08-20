«Возможно, самый чудной дизайн в истории компании». Зато в подарок, пишет редактор Hodinkee.

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Часы Apple Watch 1995 года Hodinkee

В 1991 году Apple представила операционную систему System 7 для компьютеров Macintosh — не на дискете, как раньше, а на диске. Четыре года она вносила правки и в мае 1995 года выпустила крупное обновление — System 7.5, которое предоставляло «единый доступ к электронной почте, факсам и интернету».

Предыдущая ОС System 6 стоила $49, а System 7.5 — $134,99. Новые компьютеры уже шли с системой, но для установки на предыдущие Mac её нужно было купить. Понимая, что цена была высокой, Apple решила предложить вместе с System 7.5 подарок на выбор:

Либо Conflict Catcher 3 — программу для устранения конфликтов со сторонним ПО.

Либо свои новые часы Apple Watch.



Реклама Apple 1995 года: «Ищете причину обновиться до System 7.5? Выбирайте: Apple Watch или Conflict Catcher 3 в подарок» Hodinkee

Apple Watch 1995-го: были не похожи на современные, но намекали на будущие разработки компании

По цветам и геометрии дизайн Apple Watch напоминает и «баухаус»-работы Алена Зильберштейна, и стиль «мемфис», и произведения импрессионистов. А ещё он, возможно, самый чудной в истории Apple.

Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Из неё же выполнено крепление для ремешка — как в часах-хронографах.

Циферблат окантован синей анодированной рамкой из алюминия – той, что есть у всех продуктов Apple: от компьютеров до телефонов.

Часы Apple Watch 1995 года вблизи Hodinkee

Часы на циферблате не указаны, но понять, когда наступает двенадцать, три, шесть и девять часов, можно — по круглым стальным «меткам» на окантовке и самом циферблате.

Часовая стрелка выполнена в виде зелёного треугольника, минутная напоминает палочку от эскимо, секундная — извилистую тропинку. Правда, вместе с часовой они будто образуют компьютерную мышь Apple, которая на тот момент ещё не вышла.

Мышь-шайбу компания выпустила в 1998-м Vintage Apple Mac

На ремешке часов гравировка Mac OS, вот только подобное сокращение компания стала использовать лишь в 1997 году. В 1995-м системы обозначались словом System и порядковыми номерами.

Изначально ремешки изготавливали из резины, но пользователи eBay, Etsy или Reddit нередко перепродают уже кожаные варианты, поскольку резиновые за столько времени износились.

На задней крышке корпуса есть пометка о том, что японский механизм сделан из кварца, а также ироничная теперь гравировка — «Современный дизайн».