Как выглядят первые часы Apple Watch 1995 года Статьи редакции
«Возможно, самый чудной дизайн в истории компании». Зато в подарок, пишет редактор Hodinkee.
В 1991 году Apple представила операционную систему System 7 для компьютеров Macintosh — не на дискете, как раньше, а на диске. Четыре года она вносила правки и в мае 1995 года выпустила крупное обновление — System 7.5, которое предоставляло «единый доступ к электронной почте, факсам и интернету».
Предыдущая ОС System 6 стоила $49, а System 7.5 — $134,99. Новые компьютеры уже шли с системой, но для установки на предыдущие Mac её нужно было купить. Понимая, что цена была высокой, Apple решила предложить вместе с System 7.5 подарок на выбор:
- Либо Conflict Catcher 3 — программу для устранения конфликтов со сторонним ПО.
- Либо свои новые часы Apple Watch.
Apple Watch 1995-го: были не похожи на современные, но намекали на будущие разработки компании
По цветам и геометрии дизайн Apple Watch напоминает и «баухаус»-работы Алена Зильберштейна, и стиль «мемфис», и произведения импрессионистов. А ещё он, возможно, самый чудной в истории Apple.
Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали. Из неё же выполнено крепление для ремешка — как в часах-хронографах.
Циферблат окантован синей анодированной рамкой из алюминия – той, что есть у всех продуктов Apple: от компьютеров до телефонов.
Часы на циферблате не указаны, но понять, когда наступает двенадцать, три, шесть и девять часов, можно — по круглым стальным «меткам» на окантовке и самом циферблате.
Часовая стрелка выполнена в виде зелёного треугольника, минутная напоминает палочку от эскимо, секундная — извилистую тропинку. Правда, вместе с часовой они будто образуют компьютерную мышь Apple, которая на тот момент ещё не вышла.
На ремешке часов гравировка Mac OS, вот только подобное сокращение компания стала использовать лишь в 1997 году. В 1995-м системы обозначались словом System и порядковыми номерами.
Изначально ремешки изготавливали из резины, но пользователи eBay, Etsy или Reddit нередко перепродают уже кожаные варианты, поскольку резиновые за столько времени износились.
На задней крышке корпуса есть пометка о том, что японский механизм сделан из кварца, а также ироничная теперь гравировка — «Современный дизайн».
По всей видимости я очень испорченный человек, потому что секундная стрелка напоминает мне совсем не тропинку...
Эпл всегда любил обыгрывать тему времени. На фото — часы, идущие в обратную сторону, которые продавались во время рекламной кампании «Think Different».
За нарушения закона приложения и сайты могут заблокировать.
В августе претензии к Wildberries из-за дополнительной комиссии при оплате возникли у Visa и Mastercard.
Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.
Тинькофф Журнал запустил проект «О важном», в котором будет освещать деятельность некоммерческих организаций, а также истории тех, кому оказывается или необходима благотворительная помощь.
Спор длится с лета 2020 года из-за «монополии» App Store.
«Возможно, самый чудной дизайн в истории компании». Зато в подарок, пишет редактор Hodinkee.
Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.
Если у вас еще нет продукта, то это не повод не начинать продавать, нанимать продавцов, искать партнеров и строить пайплайн. На примере своего проекта Farel объясняю, как и, главное, зачем это делать как можно раньше
Yota запустила в продажу первый продукт в рамках проекта Yota Полка – EcoBox. EcoBox – это устройства для безопасной стерилизации вещей, которые уничтожают до 98,1% микробов без вреда для здоровья и окружающей среды.