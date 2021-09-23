Volvo показала в соцсетях обновлённый логотип — он появится на автомобилях с 2023 года Статьи редакции
Теперь он плоский.
Официально компания не объявляла о смене логотипа, но он появился на страницах компании в Facebook, Twitter и Instagram и доступен на сайте Volvo в разделе пресс-релизов.
Источники издания Jalopnik в Volvo подтвердили, что это новый логотип компании. Он будет использоваться с 2023 года, пишет шведский журнал Teknikens Värld.
Теперь значок полностью плоский — на ободе, фирменной стрелке и буквах больше нет объёма.
Новый значок появится во всех подразделениях: легковых, грузовых, автобусных и даже морских. Каждое из них будет использовать определённые цвета, чтобы отличаться друг от друга, пишет Teknikens Värld.
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С 2023г?!)))))) А в Вольво работают очень самоуверенные уверенные оптимисты. Точнее в покупателях вольво - Geely. В Китае платить за раскрученный западный шильдик уже не так много желающих. В самой европе эти представительские дорогие классы заменяют малолитражки и Теслы с Фольксвагенами. Да и автомобильных брендов поприбавилось. До 2023 вряд ли компания доживёт.
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