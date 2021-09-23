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Дизайн
Евгения Евсеева

Volvo показала в соцсетях обновлённый логотип — он появится на автомобилях с 2023 года Статьи редакции

Теперь он плоский.

38 38 комментариев
5388 просмотров

Официально компания не объявляла о смене логотипа, но он появился на страницах компании в Facebook, Twitter и Instagram и доступен на сайте Volvo в разделе пресс-релизов.

Обновлённый логотип Volvo

Источники издания Jalopnik в Volvo подтвердили, что это новый логотип компании. Он будет использоваться с 2023 года, пишет шведский журнал Teknikens Värld.

Теперь значок полностью плоский — на ободе, фирменной стрелке и буквах больше нет объёма.

Новый значок появится во всех подразделениях: легковых, грузовых, автобусных и даже морских. Каждое из них будет использовать определённые цвета, чтобы отличаться друг от друга, пишет Teknikens Värld.

Все эмблемы компании Volvo с 1927 года Volvo
  • В 2020 году логотип изменили и другие автопроизводители — например, Kia, Peugeot, Renault.

#новость #volvo

38 38 комментариев
1
12
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38 комментариев
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Андрей Деревянко

На такие новости нужно пуш присылать, чуть не пролистал
UPD а вот, дошёл) ред.

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14
Sergey Ontime

Нужно сделать конкурента Вульво. С похожим лого)

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5
Мой Финансовый консультант
Ответить
17
Tricia Gonia

В общем, угнетенные додавили

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

😅

Ответить
1
Егор Гуляев

Вульва?

Ответить
4
Александр Медведь

Это вы про Рено?

Ответить
8
Sergey Khohlachev

Пенис на новых логотипах «Вольво» с каждым разом становится меньше.
Сейчас вообще едва выглядывает из-под пуза.

Ответить
7
Maks Knyazev

Ну так и клиенты не молодеют)

Ответить
3
Почетный шмель

Главное чтобы внутрь круга не завалился))

Ответить
0
zxc cxz

А что не так?
Неплохой male ♂♂♂♂♂ sign

Ответить
4
Алексей Гуторов

Очень маленькая стрелка и просится еще одна.
Два лучше чем один  ред.

Ответить
4
Виктор Раенко

Всё, этот мир уже не спасти)

Ответить
3
A.A. Rayskiy

2015-2021 one love.

Стильно
Модно
Молодёжно 

Ответить
2
Сергей Милосердов

Почему-то при первом взгляде подумал про логотип компании презервативов.

Ответить
2
Sergey Ontime

Мужское гос….

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Лучше очковое? 

Ответить
0
Darth Revan

Как по мне лучший из всех прошлых логотипов. Не такой простой как 2021 года, но и не такой архаичный как 17 года ред.

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0
Yan Petrov

Текст вообще не подходит по толщине, выглядит так, как будто ее туда запихнул школьник в поверпойнте делая презентацию. Я не верю, что такое могли сделать дизайнеры Вольво. Могли просто использовать знаки по отдельности, впереди знак, сзади надпись, например.

Ответить
1

Комментарий удален

Rodeus

Все еще мужской в наше непростое время

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0
Oleg Zhuravlev

Короткая стрелочка, да и вообще до степени смешения похож на кое ч о другое ;))

Ответить
0
Oleg Zhuravlev

Замечу что до 2013 года логотип не меняла по 20+ лет а тут как с цепи сорвались ;))

Ответить
0
Dmitry No Name

Это Вольво выпустит уже наконец-то халву 3?

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0
артем тригузов

Флет был в моде 10 лет назад, хотя это новость про компанию, у которой машины не едут больше 190

Ответить
0
Radna

KI? У KIA серьезно такой новый логотип?

Ответить
0
Андрей Иванов

Хуйня

Ответить
0
Anton Ivanov

дизайнер взял ♂three hundred bucks♂?

Ответить
0
Ivan

не очень логотип получился... лучше бы по диагонали вольво написали со стрелочкой ред.

Ответить
0
Михаил Баженов

Китайский размерчик

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Просто текстовый лучше. 

Ответить
0
Oleg Nikolenko

沃爾沃

Ответить
0
Почетный шмель

С 2023г?!)))))) А в Вольво работают очень самоуверенные уверенные оптимисты. Точнее в покупателях вольво - Geely. В Китае платить за раскрученный западный шильдик уже не так много желающих. В самой европе эти представительские дорогие классы заменяют малолитражки и Теслы с Фольксвагенами. Да и автомобильных брендов поприбавилось. До 2023 вряд ли компания доживёт.

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0
Последующий колос

Я придумал слоган для этого автологотипа:

"Я мужик, пипипи!"
*закадровый голос, басом: инновационный гудок в подарок!*

Ответить
0
Максим Глущенко

надо ж маркетологам как-то показывать свою "работу". вот и двигают кружочки и пантончики гоняют))

Ответить
–1
Олег

давно уже машина для женщин
особенно xc60 и 40

Ответить
–1
Егор Овчаров

а какая для мужчин нынче? Правда интересно

Ответить
0
Топольмэн Жа

Крета))

Ответить
0
John Fima

Ах вот оно что, а то я садясь в вольво не мог понять почему у меня соски и точка G набухали. Теперь ясно.
Так стоп, у меня нет точки G, тогда что у меня набухало?

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0
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