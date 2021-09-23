Теперь он плоский.

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Официально компания не объявляла о смене логотипа, но он появился на страницах компании в Facebook, Twitter и Instagram и доступен на сайте Volvo в разделе пресс-релизов.

Обновлённый логотип Volvo

Источники издания Jalopnik в Volvo подтвердили, что это новый логотип компании. Он будет использоваться с 2023 года, пишет шведский журнал Teknikens Värld.

Теперь значок полностью плоский — на ободе, фирменной стрелке и буквах больше нет объёма.

Новый значок появится во всех подразделениях: легковых, грузовых, автобусных и даже морских. Каждое из них будет использовать определённые цвета, чтобы отличаться друг от друга, пишет Teknikens Värld.

Все эмблемы компании Volvo с 1927 года Volvo

В 2020 году логотип изменили и другие автопроизводители — например, Kia, Peugeot, Renault.