Дизайн
Маша Цепелева

Банк «Хоум Кредит» показал логотип после смены названия на «Хоум Банк» Статьи редакции

Компания обновит приложение и сайт 1 июля 2023 года.

  • С 1 июля банк «Хоум кредит» сменит название на «Хоум банк». Компания сохранит фирменный цвет, но изменит логотип, рассказали Sostav представили банка.

  • В основе новой айдентики лежат два принципа — «преемственность и простота восприятия».

Начертание и цвет букв останутся легко узнаваемыми. А название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи. Кириллический шрифт и два слова вместо трёх позволят быстрее и легче найти банк как в онлайн-, так и в офлайн-каналах», — указали в банке.

«Хоум Кредит»

  • 6 июня в компании подтвердили РБК смену названия. Ребрендинг нужен, «чтобы не дублировать бренд бывшего акционера компании — чешской Home Credit B.V». С 1 июля банк обновит приложение и сайт, в четвёртом квартале — заменит вывески в отделениях и оклейку банкоматов.

  • В мае 2022 года Home Credit объявил о продаже российского бизнеса группе частных инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Иваном Тырышкиным.
Предыдущее название и логотип, фото «РИА Новости»

#новость #ребрендинг #хоумкредит

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23 комментария
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 Вячеслав Зыкин

банки, гоу хоум! )

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Невкусно и грустно

- Фор хум хау
- Мгимо финешед?
- Аскд!

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lakoros

"название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи. "
Использовалось слово Хомяк )

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sles

А теперь хомяк без кредита.

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Босятский Мун Рок
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Слегка Придурковатый

Ну хоть кто-то не стал выёбываться и почти ничего не поменял.

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Ivan Zamorev

русский дизайн умер в революцию 1917-го. надо возрождать!

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Giant

Императорский всегда большой

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Ivan Zamorev

мы не стали федерацией тогда, хотя многие хотели, но стали теперь. искусство это лицо страны, нам важен русский стиль в графике. а такой банк чуждым кажется) на украине кстати с самоопределением все ок. и в дизайне тоже

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jonewayne

AMAZING

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Вадим Д.

Иии... Даже обсудить нечего.

А могли бы и «ХБ» сделать. Первый хлопчато-бумажный банк.

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Нейрослав Жепетеев

ХБ занято ребятами из Камеди.
upd.
А ведь можно было бы заколлабиться...

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Giant

ХО БА Кредит

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Ясен Пень

ХО НК БА УМ

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lakoros

В новом логотипе шрифт поменяли? Что изменило то кроме слова кредит.

А домен они оставят прежний homecredit? там же сплошное дублирование акционера home credit)

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iDark Ogr

Такой банк можно в красно-белом открывать для постояльцев)

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Евгений В.

Шикарный логотип, чего вы

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максим карандашев

Хо Ши Мин Банк

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Konstantin Scherbakov
название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи

Хомяком он был, хомяком и останется в разговорной речи. Новое название после ребрендинга не противоречит народному варианту.

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Muvandr

Чистенько и красиво. Я не дизайнер но мне лично нравится

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Sergey Gnezdilov

креативно. и бюджетно для вывесок. только переставить слова на вывесках и все.

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ЯжПрограммист

банк и точка

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ALKIR
А название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи

в разговорной речи его называют "Хомяк"

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23 комментария
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