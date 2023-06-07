Банк «Хоум Кредит» показал логотип после смены названия на «Хоум Банк» Статьи редакции
Компания обновит приложение и сайт 1 июля 2023 года.
С 1 июля банк «Хоум кредит» сменит название на «Хоум банк». Компания сохранит фирменный цвет, но изменит логотип, рассказали Sostav представили банка.
- В основе новой айдентики лежат два принципа — «преемственность и простота восприятия».
6 июня в компании подтвердили РБК смену названия. Ребрендинг нужен, «чтобы не дублировать бренд бывшего акционера компании — чешской Home Credit B.V». С 1 июля банк обновит приложение и сайт, в четвёртом квартале — заменит вывески в отделениях и оклейку банкоматов.
- В мае 2022 года Home Credit объявил о продаже российского бизнеса группе частных инвесторов во главе с председателем совета директоров «СПБ Биржи» Иваном Тырышкиным.
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банки, гоу хоум! )
- Фор хум хау
- Мгимо финешед?
- Аскд!
"название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи. "
Использовалось слово Хомяк )
А теперь хомяк без кредита.
Ну хоть кто-то не стал выёбываться и почти ничего не поменял.
русский дизайн умер в революцию 1917-го. надо возрождать!
Императорский всегда большой
мы не стали федерацией тогда, хотя многие хотели, но стали теперь. искусство это лицо страны, нам важен русский стиль в графике. а такой банк чуждым кажется) на украине кстати с самоопределением все ок. и в дизайне тоже
AMAZING
Иии... Даже обсудить нечего.
А могли бы и «ХБ» сделать. Первый хлопчато-бумажный банк.
ХБ занято ребятами из Камеди.
upd.
А ведь можно было бы заколлабиться...
ХО БА Кредит
ХО НК БА УМ
В новом логотипе шрифт поменяли? Что изменило то кроме слова кредит.
А домен они оставят прежний homecredit? там же сплошное дублирование акционера home credit)
Такой банк можно в красно-белом открывать для постояльцев)
Шикарный логотип, чего вы
Хо Ши Мин Банк
Хомяком он был, хомяком и останется в разговорной речи. Новое название после ребрендинга не противоречит народному варианту.
Чистенько и красиво. Я не дизайнер но мне лично нравится
креативно. и бюджетно для вывесок. только переставить слова на вывесках и все.
банк и точка
в разговорной речи его называют "Хомяк"