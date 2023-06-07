Начертание и цвет букв останутся легко узнаваемыми. А название «Хоум Банк» всегда использовалось в разговорной речи. Кириллический шрифт и два слова вместо трёх позволят быстрее и легче найти банк как в онлайн-, так и в офлайн-каналах», — указали в банке.