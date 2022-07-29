Запретят межстраничные объявления, которые появляются неожиданно и занимают весь экран. Нельзя будет вставлять такую рекламу во всех форматах, включая картинки, GIF-изображения, видео. Например, будут запрещены объявления в начале уровня во время игры и видео, которые показывают до экрана загрузки или перед появлением очередного блока контента.

