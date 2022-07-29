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Google обновила правила в Play Store — в приложениях запретят неожиданную рекламу и введение в заблуждение Статьи редакции

Компания также уточнила требования к VPN и управлению подписками.

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  • Правила вступят в силу в разное время: некоторые начнут действовать уже в августе, другие — в сентябре и ноябре. Google уточнила и требования к приложениям для детей.

Реклама

  • Требования начнут действовать 30 сентября 2022 года.

  • Запретят межстраничные объявления, которые появляются неожиданно и занимают весь экран. Нельзя будет вставлять такую рекламу во всех форматах, включая картинки, GIF-изображения, видео. Например, будут запрещены объявления в начале уровня во время игры и видео, которые показывают до экрана загрузки или перед появлением очередного блока контента.

  • Не разрешат добавлять полноэкранные межстраничные объявления, которые нельзя закрыть после 15 секунд. Если такие объявления не мешают пользователю или разрешены им, то они могут быть дольше 15 секунд.
  • Реклама, которая не мешает пользователям, а также монетизация будут разрешены. К ним отнесли, например, неполноэкранные объявления и видео со встроенными объявлениями.

Введение в заблуждение

  • Требования вступят в силу 31 августа 2022 года.

  • Запретят публиковать приложения, значки и названия которых ложно указывают на связь с другой компанией или разработчиком. Например, нельзя будет использовать в символике государственные гербы и логотипы сторонних организаций.

  • Не разрешат выпускать приложения, названия и значки которых на атрибутику других приложений до степени смешения. В значках, к примеру, нельзя будет использовать сторонние логотипы, названия и изображения.
  • Нельзя будет заведомо ложно представлять приложение как продукт другой компании и использовать названия в духе «Официально от...» и «От...».

VPN

  • Правила начнут действовать 1 ноября 2022 года.

  • VPN-сервисы запретят использовать для манипулирования объявлениями, которые могут влиять на монетизацию в приложениях, а также для сбора персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия.

  • Нельзя будет и перенаправлять с помощью VPN пользовательский трафик из других приложений на устройстве или манипулировать трафиком с целью монетизации.

#новость #google

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18 комментариев
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 Rax034

Ну наконец-то вносят изменения в этом поле.
Неужели спустя столько лет дошло, как некоторые недобросовестные разработчики абьюзили этот функционал?

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Анатолий Герман

Пофиг на этот гугл маркет, у нас теперь есть рустор

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Сексорцист Милфхантерович

4пда

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Политический Паша

Пока там нет покупки товаров и оплаты это просто удобная качалка программ из интернета.

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Городской пришелец

Везде б запретить <неожиданную рекламу>

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Сексорцист Милфхантерович

И скримеры в фильмах ужасов.

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Валентина Маскарова

Надеюсь рекламы, с вонючими крестиками, которые невозможно закрыть - к ним тоже относятся

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Andy Lenty

Вообще-то их не разработчики делают, а рекламные сетки

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Andrei Tsay

Запретите фулскрин попап это худший вид мобильной рекламы.

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Andy Lenty

Когда за них рекламодатели будут платить меньше, то и станет меньше.

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Andrei Tsay

Никогда)

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Денис Марков

Ничего существенно не поменяется, переспам рекламой давным-давно наказывается рекламными сетями (адмоб=фриз), а брендирование обходят другими путями. Гугл только легализировал это

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Cere8ellum

В целом бы запретили вводящую в заблуждение рекламу. Всякие кредиты ОТ 0.00001%, автомобили, товары, где показывается максималка и стоимость за комплектацию Бомж.

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Andy Lenty

Это вопрос не к разработчикам приложений, а к тому кто её пропускает. К рекламным сетям...

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Артём Илющенко

Всякие казино и им подобные:а а мне пофиг

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Волшебный корабль

То есть раньше было можно?

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Политический Паша

Раньше с этим не боролись и не тратили денги и усилия

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Al

Красавчики, но почему тааак поздно а?

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