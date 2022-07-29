Google обновила правила в Play Store — в приложениях запретят неожиданную рекламу и введение в заблуждение Статьи редакции
Компания также уточнила требования к VPN и управлению подписками.
Правила вступят в силу в разное время: некоторые начнут действовать уже в августе, другие — в сентябре и ноябре. Google уточнила и требования к приложениям для детей.
Реклама
Требования начнут действовать 30 сентября 2022 года.
Запретят межстраничные объявления, которые появляются неожиданно и занимают весь экран. Нельзя будет вставлять такую рекламу во всех форматах, включая картинки, GIF-изображения, видео. Например, будут запрещены объявления в начале уровня во время игры и видео, которые показывают до экрана загрузки или перед появлением очередного блока контента.
- Не разрешат добавлять полноэкранные межстраничные объявления, которые нельзя закрыть после 15 секунд. Если такие объявления не мешают пользователю или разрешены им, то они могут быть дольше 15 секунд.
- Реклама, которая не мешает пользователям, а также монетизация будут разрешены. К ним отнесли, например, неполноэкранные объявления и видео со встроенными объявлениями.
Введение в заблуждение
Требования вступят в силу 31 августа 2022 года.
Запретят публиковать приложения, значки и названия которых ложно указывают на связь с другой компанией или разработчиком. Например, нельзя будет использовать в символике государственные гербы и логотипы сторонних организаций.
- Не разрешат выпускать приложения, названия и значки которых на атрибутику других приложений до степени смешения. В значках, к примеру, нельзя будет использовать сторонние логотипы, названия и изображения.
- Нельзя будет заведомо ложно представлять приложение как продукт другой компании и использовать названия в духе «Официально от...» и «От...».
VPN
Правила начнут действовать 1 ноября 2022 года.
VPN-сервисы запретят использовать для манипулирования объявлениями, которые могут влиять на монетизацию в приложениях, а также для сбора персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия.
- Нельзя будет и перенаправлять с помощью VPN пользовательский трафик из других приложений на устройстве или манипулировать трафиком с целью монетизации.
Ну наконец-то вносят изменения в этом поле.
Неужели спустя столько лет дошло, как некоторые недобросовестные разработчики абьюзили этот функционал?
Пофиг на этот гугл маркет, у нас теперь есть рустор
4пда
Пока там нет покупки товаров и оплаты это просто удобная качалка программ из интернета.
Везде б запретить <неожиданную рекламу>
И скримеры в фильмах ужасов.
Надеюсь рекламы, с вонючими крестиками, которые невозможно закрыть - к ним тоже относятся
Вообще-то их не разработчики делают, а рекламные сетки
Запретите фулскрин попап это худший вид мобильной рекламы.
Когда за них рекламодатели будут платить меньше, то и станет меньше.
Никогда)
Ничего существенно не поменяется, переспам рекламой давным-давно наказывается рекламными сетями (адмоб=фриз), а брендирование обходят другими путями. Гугл только легализировал это
В целом бы запретили вводящую в заблуждение рекламу. Всякие кредиты ОТ 0.00001%, автомобили, товары, где показывается максималка и стоимость за комплектацию Бомж.
Это вопрос не к разработчикам приложений, а к тому кто её пропускает. К рекламным сетям...
Всякие казино и им подобные:а а мне пофиг
То есть раньше было можно?
Раньше с этим не боролись и не тратили денги и усилия
Красавчики, но почему тааак поздно а?