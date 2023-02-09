Распознавание и автозаполнение полей паспортов очень актуально для банковского, юридического секторов, здравоохранения, для обеспечения государственных услуг. Возможность локализации документа на столе пригодится во многих HR-процессах, например, когда сотруднику необходимо качественно отсканировать документы и отправить в отдел кадров. А распознавание штрих-кодов используется повсеместно, в том числе при оплате через приложение. В будущем мы планируем расширить перечень наших моделей.