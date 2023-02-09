«Сбер» выложил в открытый доступ инструменты для встраивания технологий компьютерного зрения в приложения Статьи редакции
Например, для распознавания документов и обработки QR-кодов.
- «Сбер» опубликовал набор инструментов SaluteVision Mobile SDK. Технологию создала компания SberDevices на основе созданной «Сбером» технологии ML Computer Vision.
- В библиотеке есть четыре модели, которые могут определять границы документа и выделять их, сканировать и обрабатывать QR- и Aztec-коды, а также распознавать машиночитаемые паспорта. Все функции могут работать в приложениях на Android и iOS без подключения к интернету. SaluteVision Mobile SDK используется в приложении «СберБизнес».
1358 просмотров
Эй, этот мем я хотел запостить(
когда читаю < «Сбер» выложил в открытый доступ
Искренне переживаю там увидеть свои фио и адрес
Не переживай. Еще увидишь.
и не только ФИО а и кредитку :)
спасибо! успокоил
Сбер взял беслпатный код из опенсорса и сделал его бесплатным - PR по-русски
Никогда ведь такого не было...
Перешёл по ссылке, чтобы скачать исходник и посмотреть, насколько глубоко они там закопали OpenCV, а там скачать ничего нельзя, только:Отправить заявку
Мы свяжемся с вами и поможем встроить библиотеку
Скачать библиотеку по паспорту + рабочие данные - это пиздец, такое только Сбер мог придумать)))
ахахаха
Лучше бы колонку умную SberPortal доработали банальными инструментами
А что с ним не так?
Родина помнит, родина знает? (-:
Прям создала? Тогда молодцы.
Не выложил, а сделал форму на запрос исходников. Не путайте.
Это все есть в iOS SDK примерно с iOS 14
В чём смысл комментария? Ну, у Apple есть своя технология машинного зрения. Наверняка она ограничена только Apple, и в коммерческой среде её особо нельзя использовать.
SberDevices создали свою технологию, возможно, она работает лучше, нет привязки к Apple. В целом, очень хорошо, альтернативы никогда не бывают лишними, особенно, если они будут доступны другим. И тем более в условиях санкций.
Выражение "Создала технологию" означает создание чего то нового.
Использование эппл sdk уменьшает размер приложения на много МБ так они не устраиваются в пакет.
Илья, появился смысл?