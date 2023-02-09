Разработка
Маша Цепелева

«Сбер» выложил в открытый доступ инструменты для встраивания технологий компьютерного зрения в приложения Статьи редакции

Например, для распознавания документов и обработки QR-кодов.

  • «Сбер» опубликовал набор инструментов SaluteVision Mobile SDK. Технологию создала компания SberDevices на основе созданной «Сбером» технологии ML Computer Vision.
  • В библиотеке есть четыре модели, которые могут определять границы документа и выделять их, сканировать и обрабатывать QR- и Aztec-коды, а также распознавать машиночитаемые паспорта. Все функции могут работать в приложениях на Android и iOS без подключения к интернету. SaluteVision Mobile SDK используется в приложении «СберБизнес».

Распознавание и автозаполнение полей паспортов очень актуально для банковского, юридического секторов, здравоохранения, для обеспечения государственных услуг. Возможность локализации документа на столе пригодится во многих HR-процессах, например, когда сотруднику необходимо качественно отсканировать документы и отправить в отдел кадров. А распознавание штрих-кодов используется повсеместно, в том числе при оплате через приложение. В будущем мы планируем расширить перечень наших моделей.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов «Салют Сбербанка»

#новость #сбер

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19 комментариев
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 Konstantin V
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Иван Серик
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Al

Эй, этот мем я хотел запостить(

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Илья Самойлов

когда читаю < «Сбер» выложил в открытый доступ
Искренне переживаю там увидеть свои фио и адрес

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Владислав Недзвецкий

Не переживай. Еще увидишь.

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Guitar Effects

и не только ФИО а и кредитку :)

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Илья Самойлов

спасибо! успокоил

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Торт Скряба

Сбер взял беслпатный код из опенсорса и сделал его бесплатным - PR по-русски

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Сергей Никитин

Никогда ведь такого не было...

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Киприан Лейн

Перешёл по ссылке, чтобы скачать исходник и посмотреть, насколько глубоко они там закопали OpenCV, а там скачать ничего нельзя, только:

Отправить заявку
Мы свяжемся с вами и поможем встроить библиотеку
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Невкусно и грустно

Скачать библиотеку по паспорту + рабочие данные - это пиздец, такое только Сбер мог придумать)))

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Спелый Арбуз

ахахаха

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Dmitry Livingston

Лучше бы колонку умную SberPortal доработали банальными инструментами

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Банан

А что с ним не так?

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Вадим Д.

Родина помнит, родина знает? (-:

Прям создала? Тогда молодцы.

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Nikolay Kapustin

Не выложил, а сделал форму на запрос исходников. Не путайте.

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Mike Glukhov
Технологию создала

Это все есть в iOS SDK примерно с iOS 14

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Илья Волочков

В чём смысл комментария? Ну, у Apple есть своя технология машинного зрения. Наверняка она ограничена только Apple, и в коммерческой среде её особо нельзя использовать.

SberDevices создали свою технологию, возможно, она работает лучше, нет привязки к Apple. В целом, очень хорошо, альтернативы никогда не бывают лишними, особенно, если они будут доступны другим. И тем более в условиях санкций.

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Mike Glukhov

Выражение "Создала технологию" означает создание чего то нового.
Использование эппл sdk уменьшает размер приложения на много МБ так они не устраиваются в пакет.
Илья, появился смысл?

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