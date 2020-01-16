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Финансы
Татьяна Боброва
71

Эстонский такси-сервис Bolt получил €50 млн венчурного займа от Европейского инвестбанка Материал редакции

Компания планирует потратить деньги в том числе на развитие сервисов аренды электросамокатов и доставки еды.

2 комментария
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил эстонскому такси-сервису Bolt венчурный займ в размере €50 млн, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки не раскрываются.

Партнёры заключили договор в рамках программы Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), который позволяет ЕИБ инвестировать в относительно рискованные проекты. За последние пять лет ЕИБ выделил около €830 млн на эстонские компании, рассказали в Bolt.

Bolt планирует потратить деньги на исследования и разработки, а также усиление безопасности и надёжности сервиса такси и развитие других направлений: аренды электросамокатов, каршеринга и доставки еды.

Bolt (ранее Taxify) начал работать в Таллине в 2013 году. Сейчас услугами сервиса можно воспользоваться в Австралии, Австрии, Великобритании, Мексике и других странах, в том числе с апреля 2019 года в России — Bolt работает в Санкт-Петербурге.

Под брендом Bolt компания также предлагает аренду самокатов. В августе 2019 года она вышла на рынок доставки еды, запустив в Таллине сервис Bolt Food. Тогда в сервисе сообщали, что в России Bolt Food запустится не раньше 2020 года.

#новость #bolt

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2 комментария
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Mikhail Bobko

0

Bolt сидит в убытках, как и его конкуренты, и непонятно как их покрывать. Решение - дадим им еще денег на не менее конкурентный рынок (доставка еды) и на заранее убыточный проект (самокаты! Самокаты, Карл!)
  

Евробюрократы еще раз  подвердили кто они есть

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Иванов Денис

0

В Таллине Bolt делает Яндекс по всем позициям. Приезжают в стандарт классе приличные авто с аккуратными и вежливыми русско-эстонскими водителями. Сколько не пробовал Яндекс  - получал прокуренные ведра с болтами и приблатнеными братьями славянами. Так что удачи ребятам! 

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