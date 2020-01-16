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Компания планирует потратить деньги в том числе на развитие сервисов аренды электросамокатов и доставки еды.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил эстонскому такси-сервису Bolt венчурный займ в размере €50 млн, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки не раскрываются.
Партнёры заключили договор в рамках программы Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), который позволяет ЕИБ инвестировать в относительно рискованные проекты. За последние пять лет ЕИБ выделил около €830 млн на эстонские компании, рассказали в Bolt.
Bolt планирует потратить деньги на исследования и разработки, а также усиление безопасности и надёжности сервиса такси и развитие других направлений: аренды электросамокатов, каршеринга и доставки еды.
Bolt (ранее Taxify) начал работать в Таллине в 2013 году. Сейчас услугами сервиса можно воспользоваться в Австралии, Австрии, Великобритании, Мексике и других странах, в том числе с апреля 2019 года в России — Bolt работает в Санкт-Петербурге.
Под брендом Bolt компания также предлагает аренду самокатов. В августе 2019 года она вышла на рынок доставки еды, запустив в Таллине сервис Bolt Food. Тогда в сервисе сообщали, что в России Bolt Food запустится не раньше 2020 года.
Bolt сидит в убытках, как и его конкуренты, и непонятно как их покрывать. Решение - дадим им еще денег на не менее конкурентный рынок (доставка еды) и на заранее убыточный проект (самокаты! Самокаты, Карл!)
Евробюрократы еще раз подвердили кто они есть
В Таллине Bolt делает Яндекс по всем позициям. Приезжают в стандарт классе приличные авто с аккуратными и вежливыми русско-эстонскими водителями. Сколько не пробовал Яндекс - получал прокуренные ведра с болтами и приблатнеными братьями славянами. Так что удачи ребятам!
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