Компания планирует потратить деньги в том числе на развитие сервисов аренды электросамокатов и доставки еды.

В закладки

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил эстонскому такси-сервису Bolt венчурный займ в размере €50 млн, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки не раскрываются.

Партнёры заключили договор в рамках программы Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), который позволяет ЕИБ инвестировать в относительно рискованные проекты. За последние пять лет ЕИБ выделил около €830 млн на эстонские компании, рассказали в Bolt.

Bolt планирует потратить деньги на исследования и разработки, а также усиление безопасности и надёжности сервиса такси и развитие других направлений: аренды электросамокатов, каршеринга и доставки еды.

Bolt (ранее Taxify) начал работать в Таллине в 2013 году. Сейчас услугами сервиса можно воспользоваться в Австралии, Австрии, Великобритании, Мексике и других странах, в том числе с апреля 2019 года в России — Bolt работает в Санкт-Петербурге.