Калифорнийский производитель искусственного мяса Memphis Meats привлёк $161 млн от SoftBank, Билла Гейтса и других
Материал редакции
Инвестиции позволят компании запустить производство мяса «на клеточной основе».
Калифорнийская компания Memphis Meats сообщила о привлечении $161 млн в раунде B от группы инвесторов во главе с SoftBank Group, Norwest, Temasek. Среди других инвесторов — Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Threshold Ventures и другие, пишет Forbes.
Компания планирует потратить деньги на запуск пилотного производства и рост команды. Инвестиции позволят Memphis Meats выйти на азиатский рынок, который является стратегическим для компании.
Основанный в 2015 году стартап Memphis Meats занимается производством мяса из клеток животных без использования фетальной бычьей сыворотки. Компания не анонсировала дату выпуска продукта и сейчас обсуждает этот вопрос с регуляторами отрасли.
Алексей Доронин
Вот это уже то что надо и честно заслуживает своего инвестиционного пузыря, а не этот ваш Beyond Meat, место которого не в сводках TechCrunch, а на вегетарианских форумах
stasiya zoloto
Помнится 10 лет назад, Билл Гейтс выступил с пламенной речью: "У нас слишком много людей! Планета перенаселена, это влияет на глобальное потепление. Теперь, если мы сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим население, возможно, на 10 или 15%“.
Далее потекли реки денег в специальные фонды, которые занимались вакцинами и гмо. Уже не секрет, что есть вид модифицированной кукурузы, которая производит антитела против спермы. Вакцины против столбняка (в Мексики, Филиппинах) с добавлением ХГЧ (именно сочетание возбудителя столбняка и хгч, делает женщину не способной выносить ребенка весь срок).
А теперь мясо на Азиатский рынок. Ну-ну.
Мовлам Аманов
Вегетарианцы ликуют.