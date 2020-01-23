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Финансы
Виктория Сафронова
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Калифорнийский производитель искусственного мяса Memphis Meats привлёк $161 млн от SoftBank, Билла Гейтса и других Материал редакции

Инвестиции позволят компании запустить производство мяса «на клеточной основе».

  • Калифорнийская компания Memphis Meats сообщила о привлечении $161 млн в раунде B от группы инвесторов во главе с SoftBank Group, Norwest, Temasek. Среди других инвесторов — Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Threshold Ventures и другие, пишет Forbes.
  • Компания планирует потратить деньги на запуск пилотного производства и рост команды. Инвестиции позволят Memphis Meats выйти на азиатский рынок, который является стратегическим для компании.
  • Основанный в 2015 году стартап Memphis Meats занимается производством мяса из клеток животных без использования фетальной бычьей сыворотки. Компания не анонсировала дату выпуска продукта и сейчас обсуждает этот вопрос с регуляторами отрасли.
​Memphis Meats
Memphis Meats Raises $161 Million In Funding…
Memphis Meats is on its way to being the first cell-based meat company to bring its product to…
www.forbes.com

#новость #инвестиции

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3 комментария
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Алексей Доронин

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Вот это уже то что надо и честно заслуживает своего инвестиционного пузыря, а не этот ваш Beyond Meat, место которого не в сводках TechCrunch, а на вегетарианских форумах

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stasiya zoloto

0

Помнится 10 лет назад, Билл Гейтс выступил с пламенной речью: "У нас слишком много людей! Планета перенаселена, это влияет на глобальное потепление. Теперь, если мы сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим население, возможно, на 10 или 15%“.

Далее потекли реки денег в специальные фонды, которые занимались вакцинами и гмо. Уже не секрет, что есть вид модифицированной кукурузы, которая производит антитела против спермы. Вакцины против столбняка (в Мексики, Филиппинах) с добавлением ХГЧ (именно сочетание возбудителя столбняка и хгч, делает женщину не способной выносить ребенка весь срок).
А теперь мясо на Азиатский рынок. Ну-ну.

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Мовлам Аманов

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Вегетарианцы ликуют.

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