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Банк в режиме реального времени узнает о подозрительных звонках клиенту.
Операторы «большой четвёрки» и крупные российские банки тестируют или готовят к запуску системы, которые позволяют распознать мошеннический звонок с подменного номера. Об этом пишет РБК со ссылкой представителей банков и сотовых операторов.
В эксперименте участвуют «Тинькофф», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Московский кредитный банк» и «МТС банк».
«"МегаФон", МТС и Tele2 разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам», — рассказал изданию директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.
По информации РБК, в основе разработки лежит программное обеспечение шведского производителя Hexagon.
Система hexFraud, говорится на сайте компании, имеет несколько настраиваемых аналитических модулей. Она проверяет принадлежность номера оператору, наличие номера в «белом» или «чёрном» списке, анализирует продолжительность звонка или частоту вызовов одному и тому же абоненту. Пользователь системы получает информацию обо всех подозрительных вызовах и, если мошенничество подтверждается, новые звонки блокируются.
Технологическое решение уже протестировали телеком-оператор Tele2 и «Тинькофф», уточняет РБК. Чтобы определять звонки с подменных номеров, Tele2 синхронизирует данные с CRM-системой банка. Во время звонка она запрашивает подтверждение об исходящем вызове. Если система банка вызов не подтверждает, звонок маркируется как подозрительный, и банк получает уведомление.
Новый инструмент должен помочь и в борьбе с «тюремными колл-центрами» — случаями, когда заключённые звонят с целью обмана. Во время вызовов из тюрьмы сопоставляются данные о геолокации. Звонок помечается как рискованный, а банк получает уведомление. Он же принимает решение о блокировке.
МТС тестирует антифрод-систему с декабря 2019 года. Если во время вызова банк не подтверждает разговор с абонентом, оператор блокирует звонок. «Мегафон» информирует банк о звонках из собственного чёрного списка.
Кража средств методом социальной инженерии один из наиболее распространённых видов мошенничества с использованием банковских карт, считает ЦБ. Мошенники звонят клиентам от имени банка, просят назвать пароль и получают доступ к их личным кабинетам и картам.
По данным ФинЦЕРТ Банка России, в 2018 году на социальную инженерию пришлось 97% несанкционированных переводов с банковских карт; было украдено свыше 1,4 млрд рублей. В июле-августе 2019 года Банк России передал операторам связи информацию о 2500 номеров, с которых звонили клиентам. В 198 случаях была выявлена подмена номера банка.
Всплеск звонков с подменных номеров в середине 2019 года зафиксировали сами банки. По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, 35% от общего числа мошеннических звонков клиентам приходилось на подменные номера.
Радует
Нет, вместо того чтобы бороться с подменными номерами они предоставляют банку историю звонков без согласия абонента. *да я помню что подписал договор где они делают все что хотят
КАк еще можно бороться с подменными номерами? Сравнение номера черным списком - самый очевидный вариант.
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