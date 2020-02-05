Банк в режиме реального времени узнает о подозрительных звонках клиенту.

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Операторы «большой четвёрки» и крупные российские банки тестируют или готовят к запуску системы, которые позволяют распознать мошеннический звонок с подменного номера. Об этом пишет РБК со ссылкой представителей банков и сотовых операторов.

В эксперименте участвуют «Тинькофф», ВТБ, «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Московский кредитный банк» и «МТС банк».

«"МегаФон", МТС и Tele2 разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам», — рассказал изданию директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

По информации РБК, в основе разработки лежит программное обеспечение шведского производителя Hexagon.

Система hexFraud, говорится на сайте компании, имеет несколько настраиваемых аналитических модулей. Она проверяет принадлежность номера оператору, наличие номера в «белом» или «чёрном» списке, анализирует продолжительность звонка или частоту вызовов одному и тому же абоненту. Пользователь системы получает информацию обо всех подозрительных вызовах и, если мошенничество подтверждается, новые звонки блокируются.

Технологическое решение уже протестировали телеком-оператор Tele2 и «Тинькофф», уточняет РБК. Чтобы определять звонки с подменных номеров, Tele2 синхронизирует данные с CRM-системой банка. Во время звонка она запрашивает подтверждение об исходящем вызове. Если система банка вызов не подтверждает, звонок маркируется как подозрительный, и банк получает уведомление.

Новый инструмент должен помочь и в борьбе с «тюремными колл-центрами» — случаями, когда заключённые звонят с целью обмана. Во время вызовов из тюрьмы сопоставляются данные о геолокации. Звонок помечается как рискованный, а банк получает уведомление. Он же принимает решение о блокировке.

МТС тестирует антифрод-систему с декабря 2019 года. Если во время вызова банк не подтверждает разговор с абонентом, оператор блокирует звонок. «Мегафон» информирует банк о звонках из собственного чёрного списка.

Кража средств методом социальной инженерии один из наиболее распространённых видов мошенничества с использованием банковских карт, считает ЦБ. Мошенники звонят клиентам от имени банка, просят назвать пароль и получают доступ к их личным кабинетам и картам.

По данным ФинЦЕРТ Банка России, в 2018 году на социальную инженерию пришлось 97% несанкционированных переводов с банковских карт; было украдено свыше 1,4 млрд рублей. В июле-августе 2019 года Банк России передал операторам связи информацию о 2500 номеров, с которых звонили клиентам. В 198 случаях была выявлена подмена номера банка.