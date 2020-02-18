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О работе над сервисом для покупки и продажи ценных бумаг в партнёрстве с ВТБ осенью 2019 года говорили источники The Bell.
6 февраля 2020 года «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс.Инвестиции» и графического изображения в синих тонах. Это следует из данных системы «Контур.Фокус», внимание на заявку обратил «Интерфакс».
В «Яндексе» отказались прокомментировать агентству информацию о товарных знаках. В компании отметили, что часто регистрируют новые товарные знаки и технологии, но не все они находят применение в будущем.
В сентябре 2019 года источники The Bell говорили, что «Яндекс» работает над сервисом для покупки и продажи ценных бумаг «Яндекс.Инвестиции». По данным издания, сервис будет похож на «Тинькофф Инвестиции», а партнёром компании станет ВТБ.
С 2018 года сервисы для инвестиций развивают «Яндекс.Деньги» — совместная компания «Сбербанка» (75%) и «Яндекса» (25%). У неё есть сервис для микроинвестиций в биржевые фонды, а в приложении «Яндекс.Деньги» — функция инвестиций в акции. В конце 2019 года глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что банк обсуждает возможность изменения бизнес-модели «Яндекс.Денег», развитие которых может потребовать отдельной банковской лицензии.
Яндекс.Тинькофф
Рынок практически пустой. Из 3 млн открытых счетов, какая-то активность есть лишь у трети. Ставки по депозитам будут продолжать падать. Поэтому почему бы и нет с их то ресурсами.
Как это нет рынка? Вон ЦБ продаёт акции государственного Сбербанка правительству за деньги ФНБ.
Жду - Яндекс.Бог
Кажется яндекс добрался до словаря Ожегова. Лет через 10 мне за этот коммент прилетит космический счет
Если сделают этот сервис и будет возможность покупать акции иностранных компаний, тогда будет смысл. А если как у Сбера и ВТБ, только в Руб акции или фонды, то не будет так интересно.
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