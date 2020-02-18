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Финансы
Татьяна Боброва
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«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс.Инвестиции» Материал редакции

О работе над сервисом для покупки и продажи ценных бумаг в партнёрстве с ВТБ осенью 2019 года говорили источники The Bell.

16 комментариев
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6 февраля 2020 года «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс.Инвестиции» и графического изображения в синих тонах. Это следует из данных системы «Контур.Фокус», внимание на заявку обратил «Интерфакс».

​Из заявки «Яндекса»

В «Яндексе» отказались прокомментировать агентству информацию о товарных знаках. В компании отметили, что часто регистрируют новые товарные знаки и технологии, но не все они находят применение в будущем.

В сентябре 2019 года источники The Bell говорили, что «Яндекс» работает над сервисом для покупки и продажи ценных бумаг «Яндекс.Инвестиции». По данным издания, сервис будет похож на «Тинькофф Инвестиции», а партнёром компании станет ВТБ.

С 2018 года сервисы для инвестиций развивают «Яндекс.Деньги» — совместная компания «Сбербанка» (75%) и «Яндекса» (25%). У неё есть сервис для микроинвестиций в биржевые фонды, а в приложении «Яндекс.Деньги» — функция инвестиций в акции. В конце 2019 года глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что банк обсуждает возможность изменения бизнес-модели «Яндекс.Денег», развитие которых может потребовать отдельной банковской лицензии.

#новость #яндекс

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16 комментариев
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Кирилл Кузнецов

8

Яндекс.Тинькофф

Ответить

Олег

Кирилл
2

С банками хорошо то, что не обязательно выбирать один единственный.

Ответить

Alex Petrov

Олег
8

Яндекс. Олег

Ответить

Сергей Барышников

4

Рынок практически пустой. Из 3 млн открытых счетов, какая-то активность есть лишь у трети. Ставки по депозитам будут продолжать падать. Поэтому почему бы и нет с их то ресурсами.

Ответить

Виктор Бражников

Сергей
1

Как это нет рынка? Вон ЦБ продаёт акции государственного Сбербанка правительству за деньги ФНБ.

Ответить

Олег

Виктор
1

Цб не наш.

Ответить

Виктор Бражников

Олег
0

Конечно, не наш. Наш бы по-братски отдал.

Ответить

Олег

Виктор
0

Ваш? Это-кто?

Ответить

Alex Petrov

3

Ну все, пропал инвест-дом.   

Ответить

Dmitri Frolov

1

Жду - Яндекс.Бог

Ответить

Скользкий Джимми

Dmitri
4

Солидный Господь для солидных господ.(с)

Ответить

Andrey Chuev

Dmitri
1
Ответить

Зеро Монк

1
Ответить

Евгений Орлов

0

Я бы на месте Олега, тоже бы вышел из себя

Ответить

Konstantin Knyazkov

0

Кажется яндекс добрался до словаря Ожегова. Лет через 10 мне за этот коммент прилетит космический счет

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Ernest

0

Если сделают этот сервис и будет возможность покупать акции иностранных компаний, тогда будет смысл. А если как у Сбера и ВТБ, только в Руб акции или фонды, то не будет так интересно. 

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