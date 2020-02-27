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Финансы
Татьяна Боброва
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ФНС заблокировала счёт российского офиса Google — в компании заявили, что это «технический момент» Материал редакции

По данным службы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыты два исполнительных производства.

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счёт ООО «Гугл» — российской структуры Google, пишет агентство «Москва» со ссылкой на решение регулятора. Согласно информации в базе ФНС «Банкинформ», на 27 февраля 2020 года счёт компании заблокирован в «Ситибанке», указывает издание. В ФНС не ответили на запрос о комментарии.
  • В пресс-службе Google сообщили «Интерфаксу», что причина блокировки — «технический момент», отказавшись от других комментариев.
  • По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыты два исполнительных производства: по поводу выплаты присужденной судом госпошлины и «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Как указывает «Коммерсантъ», общая сумма задолженности — 4100 рублей.

#новость #google #фнс

Финансы
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25 комментариев
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Aleksey Bobkov

13

инвестиционный климат сам себя не опустит( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Василий Айфон-Х

7

Они заморозили счёт из-за задолженности в 4100 рублей?

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Dennis Gooddeni

Василий
1

У меня из-за 27 копеек в том году Альфа блокировал счёт

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Kirill Sokolov

Василий
0

это троллинг

Ответить

Олег

Kirill
0

Точно.

Ответить

John Smith

Олег
0

А как у вас с этим дела обстоят?

Ответить

Олег

John
0

Лучше, чем с тем.

Ответить

John Smith

Олег
0

Логично

Ответить

Олег

John
0

Конечно, логично. Это подарок с глубоким педагогическим смыслом:)

Ответить

Kulish Dmitry

2

Жесть какая

Ответить

Дмитрий Захарьев

0

Да, они такие! Копейку не оплатишь и счета в блок. И не посмотрят, что ты гугл :)

Ответить

ЯжПрограммист

Дмитрий
1

ну они как бы и не должны смотреть по идее...

Ответить

Dennis Gooddeni

ЯжПрограммист
0

Это Яндекс смотрит, а не они, хотя уже всё смешалось - люди, кони и кто где 🤷‍♂️

Ответить

Игорь Крафт

0

4 100 рублей это по-любому за ЖКХ платёжка! 🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Олег

Игорь
–1

Не на сколько.

Ответить

ЯжПрограммист

Олег
0

Олег, где ключи от танка?

Ответить

Олег

ЯжПрограммист
1

В бардачке у танкиста.

Ответить

ЯжПрограммист

Олег
0

Новый оператор?

Ответить

Олег

ЯжПрогр…
–1

Это ростелеком.

Ответить

ЯжПрограммист

Олег
0

Докажи что ты недочеловек

Ответить

Олег

ЯжПрогр…
0

Докажите.

Ответить

ЯжПрограммист

Олег
0

про бардачок норм остальное шляпа

Ответить

Алексей Струков

ЯжПрогр…
0

Про "докажите" круто получилось, с глубоким смыслом. Как в фильме где Уилл Смит говорит роботу, что типа машина не может написать симфонию. И робот ему отвечает: "а ты можешь?"

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Dmytro Petrishin

0

Д - дипломатия

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Сергей Михельсон

0
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