По данным службы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыты два исполнительных производства.
- Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счёт ООО «Гугл» — российской структуры Google, пишет агентство «Москва» со ссылкой на решение регулятора. Согласно информации в базе ФНС «Банкинформ», на 27 февраля 2020 года счёт компании заблокирован в «Ситибанке», указывает издание. В ФНС не ответили на запрос о комментарии.
- В пресс-службе Google сообщили «Интерфаксу», что причина блокировки — «технический момент», отказавшись от других комментариев.
- По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО «Гугл» открыты два исполнительных производства: по поводу выплаты присужденной судом госпошлины и «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Как указывает «Коммерсантъ», общая сумма задолженности — 4100 рублей.
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Aleksey Bobkov
инвестиционный климат сам себя не опустит( ͡° ͜ʖ ͡°)
Василий Айфон-Х
Они заморозили счёт из-за задолженности в 4100 рублей?
Dennis GooddeniВасилий
У меня из-за 27 копеек в том году Альфа блокировал счёт
Kirill SokolovВасилий
это троллинг
ОлегKirill
Точно.
John SmithОлег
А как у вас с этим дела обстоят?
ОлегJohn
Лучше, чем с тем.
John SmithОлег
Логично
ОлегJohn
Конечно, логично. Это подарок с глубоким педагогическим смыслом:)
Kulish Dmitry
Жесть какая
Дмитрий Захарьев
Да, они такие! Копейку не оплатишь и счета в блок. И не посмотрят, что ты гугл :)
ЯжПрограммистДмитрий
ну они как бы и не должны смотреть по идее...
Dennis GooddeniЯжПрограммист
Это Яндекс смотрит, а не они, хотя уже всё смешалось - люди, кони и кто где 🤷♂️
Игорь Крафт
4 100 рублей это по-любому за ЖКХ платёжка! 🤣🤣🤣🤣🤣
ОлегИгорь
Не на сколько.
ЯжПрограммистОлег
Олег, где ключи от танка?
ОлегЯжПрограммист
В бардачке у танкиста.
ЯжПрограммистОлег
Новый оператор?
ОлегЯжПрогр…
Это ростелеком.
ЯжПрограммистОлег
Докажи что ты недочеловек
ОлегЯжПрогр…
Докажите.
ЯжПрограммистОлег
про бардачок норм остальное шляпа
Алексей СтруковЯжПрогр…
Про "докажите" круто получилось, с глубоким смыслом. Как в фильме где Уилл Смит говорит роботу, что типа машина не может написать симфонию. И робот ему отвечает: "а ты можешь?"
Dmytro Petrishin
Д - дипломатия
Сергей Михельсон