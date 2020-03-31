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Финансы
Татьяна Боброва
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«Сбербанк» отменил плату за обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс до 31 мая 2020 года Материал редакции

За использование этого оборудования чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса.

  • «Сбербанк» сообщил, что отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. При необходимости сроки могут быть продлены, отметили в банке.
  • В частности, так банк хочет поддержать малый и микробизнес, который столкнулся со снижением количества клиентов из-за «карантина». Комиссия «Сбербанка» за эквайринг для торговой точки составляет от 1,6% от оборота.
  • 30 марта 2020 года «Сбербанк» начал выдавать кредиты на зарплаты малому и микробизнесу, а также ИП по ставке 0% годовых. Госпрограмма кредитования направлена на поддержку предпринимателей, пострадавших от пандемии Covid-19. Срок кредитования — до 1 октября 2020 года. Сумма выплаты рассчитывается исходя из МРОТ.

#новость #сбербанк

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15 комментариев
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Sergey Yevseev

3

Скажите Тинькову кто-нибудь - пора к ИП повернуться не жопой, а лицом. Отмените абонентскую плату месяца на 2-3 хотя бы, отмените эквайринг и другие элементарные вещи. Не берите проценты за овердрафт.

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Alex Komp

Sergey
3

Зачем вы просите Олега и его акционеров решать проблемы другого института, когда как кажется, что послаблений надо требовать от государства.

Ответить

Александр Якунин

Alex
0

О как.

Ответить

Dmitry Ievlev

3

Ок, дали кредит под 0. А первый платёж когда? 30 апреля? И чем его платить?

Ответить

Руслан Гончаров

Dmitry
0

Так не бери если потом нечем платить будет

Ответить

Александр Эрик

3

Берёшь рублевый кредит под 0% годовых и покупаешь доллары
@
Фиксируешь прибыль 😄

Ответить

Руслан Абрамов

0

Банк хочет поддержать))) Многие бизнесмены будут несколько месяцев возвращать целевую аудиторию и только спустя несколько месяцев «возможно» появятся деньги. А платить банку нужно будет намного раньше. Не вижу поддержки

Ответить

Andrey F

Руслан
5

блять, ну не видишь поддержки, давай откатим то, что сбер предлагает. Продолжай платить по полной

Ответить

Dmitriy Mamaev

2

А что за сервисное обслуживание такое? Мы используем и торговый, и интернет эквайринг, но таких формулировок там нет. Есть комиссия за операции, но вроде как это не про нее.

Ответить

Максим Штрайхер

Dmitriy
0

Выдумали услугу 
Задним числом ее оформили
И потом отменили
@
Антикризисные меры 

Ответить

BearStrikesBack

1

А разве, если нет оборота, бизнес что-то платил за эквайринг?

Ответить

Emil Anastasyan

BearStrikesBack
2

Более того, Если у тебя небольшой оборот, то у банкгстеров приключается амфибиаторная асфиксия, и они пытаются влупить абонплату. Я после первого же их соплежуйства на эту тему, отдал им их терминал. 

Может я и поддался деструктивным эмоциям, но меня накрыло. Они пользуются деньгами, которые мне платят мои клиенты. И при этом недовольны, что денег мало. Понятно раскрученный общепит. Так у них ставка меньше. Но бизнес бывает разный. 

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Silverjohn

0

Ну тогда бы уже и комиссию за онлайн-эквайринг снизили до 1% хотя бы...

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Emil Anastasyan

Silverjohn
–1

От ляма наверное. или 500к. не помню уже. тарифы есть у них на сайтах. Но если у тебя меньше 100-150 к, то палеными труханами банкгстеров пахнет аж в твоём офисе. через это сраный терминал наверное...

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Alex E

–1

Меры принимают ))) смех просто , пыль в глаза

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