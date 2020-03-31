За использование этого оборудования чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса.
- «Сбербанк» сообщил, что отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. При необходимости сроки могут быть продлены, отметили в банке.
- В частности, так банк хочет поддержать малый и микробизнес, который столкнулся со снижением количества клиентов из-за «карантина». Комиссия «Сбербанка» за эквайринг для торговой точки составляет от 1,6% от оборота.
- 30 марта 2020 года «Сбербанк» начал выдавать кредиты на зарплаты малому и микробизнесу, а также ИП по ставке 0% годовых. Госпрограмма кредитования направлена на поддержку предпринимателей, пострадавших от пандемии Covid-19. Срок кредитования — до 1 октября 2020 года. Сумма выплаты рассчитывается исходя из МРОТ.
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Sergey Yevseev
Скажите Тинькову кто-нибудь - пора к ИП повернуться не жопой, а лицом. Отмените абонентскую плату месяца на 2-3 хотя бы, отмените эквайринг и другие элементарные вещи. Не берите проценты за овердрафт.
Alex KompSergey
Зачем вы просите Олега и его акционеров решать проблемы другого института, когда как кажется, что послаблений надо требовать от государства.
Александр ЯкунинAlex
О как.
Dmitry Ievlev
Ок, дали кредит под 0. А первый платёж когда? 30 апреля? И чем его платить?
Руслан ГончаровDmitry
Так не бери если потом нечем платить будет
Александр Эрик
Берёшь рублевый кредит под 0% годовых и покупаешь доллары
@
Фиксируешь прибыль 😄
Руслан Абрамов
Банк хочет поддержать))) Многие бизнесмены будут несколько месяцев возвращать целевую аудиторию и только спустя несколько месяцев «возможно» появятся деньги. А платить банку нужно будет намного раньше. Не вижу поддержки
Andrey FРуслан
блять, ну не видишь поддержки, давай откатим то, что сбер предлагает. Продолжай платить по полной
Dmitriy Mamaev
А что за сервисное обслуживание такое? Мы используем и торговый, и интернет эквайринг, но таких формулировок там нет. Есть комиссия за операции, но вроде как это не про нее.
Максим ШтрайхерDmitriy
Выдумали услугу
Задним числом ее оформили
И потом отменили
@
Антикризисные меры
BearStrikesBack
А разве, если нет оборота, бизнес что-то платил за эквайринг?
Emil AnastasyanBearStrikesBack
Более того, Если у тебя небольшой оборот, то у банкгстеров приключается амфибиаторная асфиксия, и они пытаются влупить абонплату. Я после первого же их соплежуйства на эту тему, отдал им их терминал.
Может я и поддался деструктивным эмоциям, но меня накрыло. Они пользуются деньгами, которые мне платят мои клиенты. И при этом недовольны, что денег мало. Понятно раскрученный общепит. Так у них ставка меньше. Но бизнес бывает разный.
Silverjohn
Ну тогда бы уже и комиссию за онлайн-эквайринг снизили до 1% хотя бы...
Emil AnastasyanSilverjohn
От ляма наверное. или 500к. не помню уже. тарифы есть у них на сайтах. Но если у тебя меньше 100-150 к, то палеными труханами банкгстеров пахнет аж в твоём офисе. через это сраный терминал наверное...
Alex E
Меры принимают ))) смех просто , пыль в глаза