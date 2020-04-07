Ранее компания снизила свою оценку на 16%, до $26 млрд.
- Сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb привлёк $1 млрд в качестве долга и капитала от новых инвесторов — Silver Lake и Sixth Street Partners, пишет Financial Times со ссылкой на компанию. Финансовые условия сделки и оценка сервиса не раскрываются.
- В Silver Lake отметили, что несмотря на сложную обстановку для туристических сервисов, желание людей путешествовать и погружаться в иностранную среду фундаментально и постоянно. Новый капитал может помочь Airbnb справиться с затяжным кризисом из-за пандемии Covid-19, считает газета.
- В марте источник Bloomberg говорил, что Airbnb увеличила убытки почти вдвое по итогам четвёртого квартала 2019 года — до $276 млн. Выручка компании за тот же период выросла на 32% и достигла $1,1 млрд. По данным FT, на фоне резкого снижения количества бронирований Airbnb также снизила собственную оценку на 16%, до $26 млрд.
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Фагиз Мавлютов
Новости из параллельной реальности)))
Компания увеличила убытки в 2 раза и получила 1 млрд инвестиций во время вирусной пандемии, которая убила туризм...
p.s. я понимаю почему они получили эти деньги, но все же удивительно))
Leonid PustovФагиз
Масштаб компании большой. К тому же указано, что это долг.
Фагиз МавлютовLeonid
Инвесторам повезло, что убыток увеличился не в 6 раз, а то 3 млрд пришлось бы инвестировать)))
МашрумФагиз
вирус закончится, все ломанут путешествовать
Фагиз МавлютовМашрум
да это понятно, просто подача веселая)
компания увеличила убыток в 2 раза и получила 1 млрд инвестиций.
перевернутый мир какой то...
Arthur NiazyanФагиз
Это нормально. Когда Убер или ВиВорк показывал убытки, тоже поднимал раунды. Типа вера инвесторов.
Фагиз МавлютовArthur
Новая религия)
Вера в Airbnb
МашрумФагиз
в целом это было было логично, если компания намерена запустить новый сервис, например продажу авиабилетов. Но из статьи это не понятно
Фагиз МавлютовМашрум
как выше уже написали комментарий... тут уже не логика, а вера!)))
чем то напоминает древнее язычество (тенгриянство), когда поклонялись небу и природе.
Посеяли пшеницу и давай задабривать бога плодородия в надежде на урожай в будущем)
MikaФагиз
Ну при чем тут язычество? У них бизнес работал до карантина, очевидно будет и после. Инвесторы это понимают, удачный шанс зайти в airbnb, я считаю.
Фагиз МавлютовMika
увеличат убыток в 10 раз + ядерная зима и совсем будет хорошо входить))
Я все понимаю. Просто абсурдно и от этого смешно это все)
Michael SmithФагиз
Это кредит а не инвестиции.
Когда убытки, то брать кредит как раз нормально )
Фагиз МавлютовMichael
да, точно. заголовок у статьи запутал)
Arthur NiazyanМашрум
Развозить гречку по миру
Вася Пражкин
На самом деле AirBNB находится куда в более выгодном положении, чем отели и вот почему:
1) Убытки за простой квартир несут владельцы квартир, а не AirBNB.
2) Отели законсервировались полностью или практически полностью, распустили часть персонала. Часть из них разорятся и сменят владельца. Чтобы снова начать работу после кризиса, им потребуется время - от недели до месяца. Квартиры AirBNB достаточно прибрать и они снова готовы для сдачи.
3) После кризиса владельцы квартир будут более охотно их сдавать, чтобы компенсировать выпавшие доходы.
4) Упадут цены на недвижку, она станет выгодней для инвестирования и последующей сдачи в AirBNB. Также это снизит цену сдачи квартиры, что поможет завоевать большую долю рынка, отобрав ее у отелей.
В итоге AirBNB оттяпает еще большую долю рынка у отелей, цены и заполняемость вскоре восстановятся и выручка AirBNB может вырасти кратно от текущего уровня.
Дмитрий ИвановВася
Грамотный комент. Эх, а меня ждёт и по ходу не дождется отличная хата в Черногории забронированная через air на конец июля...
Комментарий удален
Машрум
Из статьи не понятно на что конкретно пойдут деньги? На виртуальные туры?
Eugene DanilovМашрум
Нет
МашрумEugene
а на что?
тима махотловМашрум
На то чтобы переждать кризис
Машрумтима
столько денег вроде не нужно. Персонал в отпуске, всякие льготы от правительства и т.п.