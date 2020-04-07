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Финансы
Татьяна Боброва
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Airbnb привлекла $1 млрд от группы инвесторов на фоне кризиса из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Ранее компания снизила свою оценку на 16%, до $26 млрд.

  • Сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb привлёк $1 млрд в качестве долга и капитала от новых инвесторов — Silver Lake и Sixth Street Partners, пишет Financial Times со ссылкой на компанию. Финансовые условия сделки и оценка сервиса не раскрываются.
  • В Silver Lake отметили, что несмотря на сложную обстановку для туристических сервисов, желание людей путешествовать и погружаться в иностранную среду фундаментально и постоянно. Новый капитал может помочь Airbnb справиться с затяжным кризисом из-за пандемии Covid-19, считает газета.
  • В марте источник Bloomberg говорил, что Airbnb увеличила убытки почти вдвое по итогам четвёртого квартала 2019 года — до $276 млн. Выручка компании за тот же период выросла на 32% и достигла $1,1 млрд. По данным FT, на фоне резкого снижения количества бронирований Airbnb также снизила собственную оценку на 16%, до $26 млрд.

#новость #airbnb

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21 комментарий
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Фагиз Мавлютов

7

Новости из параллельной реальности))) 

Компания увеличила убытки в 2 раза и получила 1 млрд инвестиций во время вирусной пандемии, которая убила туризм...

p.s. я понимаю почему они получили эти деньги, но все же удивительно))

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Leonid Pustov

Фагиз
4

Масштаб компании большой. К тому же указано, что это долг. 

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Фагиз Мавлютов

Leonid
3

Инвесторам повезло, что убыток увеличился не в 6 раз, а то 3 млрд пришлось бы инвестировать)))

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Машрум

Фагиз
0

вирус закончится, все ломанут путешествовать

Ответить

Фагиз Мавлютов

Машрум
5

да это понятно, просто подача веселая) 
компания увеличила убыток в 2 раза и получила 1 млрд инвестиций.
перевернутый мир какой то...

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Arthur Niazyan

Фагиз
0

Это нормально. Когда Убер или ВиВорк показывал убытки, тоже поднимал раунды. Типа вера инвесторов.

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Фагиз Мавлютов

Arthur
4

Новая религия) 
Вера в Airbnb

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Машрум

Фагиз
0

в целом это было было логично, если компания намерена запустить новый сервис, например продажу авиабилетов. Но из статьи это не понятно

Ответить

Фагиз Мавлютов

Машрум
1

как выше уже написали комментарий... тут уже не логика, а вера!)))

чем то напоминает древнее язычество (тенгриянство), когда поклонялись небу и природе. 
Посеяли пшеницу и давай задабривать бога плодородия в надежде на урожай в будущем)

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Mika

Фагиз
–1

Ну при чем тут язычество? У них бизнес работал до карантина, очевидно будет и после. Инвесторы это понимают, удачный шанс зайти в airbnb, я считаю. 

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Фагиз Мавлютов

Mika
0

увеличат убыток в 10 раз + ядерная зима и совсем будет хорошо входить))

Я все понимаю. Просто абсурдно и от этого смешно это все)

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Michael Smith

Фагиз
0

Это кредит а не инвестиции.
Когда убытки, то брать кредит как раз нормально )

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Фагиз Мавлютов

Michael
0

да, точно. заголовок у статьи запутал)

Ответить

Arthur Niazyan

Машрум
1

Развозить гречку по миру

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Вася Пражкин

7

На самом деле AirBNB находится куда в более выгодном положении, чем отели и вот почему:
1) Убытки за простой квартир несут владельцы квартир, а не AirBNB.
2) Отели законсервировались полностью или практически полностью, распустили часть персонала. Часть из них разорятся и сменят владельца. Чтобы снова начать работу после кризиса, им потребуется время - от недели до месяца. Квартиры AirBNB достаточно прибрать и они снова готовы для сдачи.
3) После кризиса владельцы квартир будут более охотно их сдавать, чтобы компенсировать выпавшие доходы.
4) Упадут цены на недвижку, она станет выгодней для инвестирования и последующей сдачи в AirBNB. Также это снизит цену сдачи квартиры, что поможет завоевать большую долю рынка, отобрав ее у отелей.

В итоге AirBNB оттяпает еще большую долю рынка у отелей, цены и заполняемость вскоре восстановятся и выручка AirBNB может вырасти кратно от текущего уровня.

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Дмитрий Иванов

Вася
0

Грамотный комент. Эх, а меня ждёт и по ходу не дождется отличная хата в Черногории забронированная через air на конец июля...

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Комментарий удален

Машрум

0

Из статьи не понятно на что конкретно пойдут деньги? На виртуальные туры?

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Eugene Danilov

Машрум
0

Нет

Ответить

Машрум

Eugene
0

а на что?

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тима махотлов

Машрум
1

На то чтобы переждать кризис

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Машрум

тима
0

столько денег вроде не нужно. Персонал в отпуске, всякие льготы от правительства и т.п.

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