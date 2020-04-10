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Галина Мубаракшина
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Израильский ИИ-стартап AgroScout привлёк $3 млн для отслеживания болезней растений с помощью дронов Материал редакции

Программа AgroScout анализирует фотографии полей с дронов, определяет поражённые участки и передаёт данные фермеру.

  • Стартап AgroScout, который позволяет фермерам быстро оценивать состояние сельскохозяйственных культур, привлёк $3 млн, пишет Finsmes. Основным инвестором выступила компания Kibbutz Yiron, которой в том числе принадлежат растениеводческие фермы. Стартап использует инвестиции, чтобы расширить присутствие на рынке и увеличить спектр услуг для клиентов, уточняет издание.
  • AgroScout использует машинное зрение, чтобы анализировать данные съёмки с дронов. Искусственный интеллект обнаруживает, идентифицирует и отслеживает заболевания растений, распространение вредителей и другие проблемы полевых культур. В работе используется недорогое оборудование (смартфоны, небольшие коммерческие дроны).
  • Чтобы начать изучение конкретной территории, фермер выбирает её в программе и запускает дрон, говорится в описании сервиса. Обследование 50 акров (20,2 га) земли занимает 20 минут. Дрон делает снимки растений со следами заболеваний и вредителей в высоком разрешении, которые фермер затем загружает в облачный сервис AgroScout. Программа анализирует снимки и предоставляет фермеру данные с GPS-метками.
  • Использование новых технологий помогает фермерам увеличить урожайность, снизить заболеваемость растений и потери продукции, рассказал изданию Globes председатель экономического комитета Kibbutz Yiron Шалом Симчон. AgroScout уже запустила пилот в Латинской Америке вместе с PepsiCo и её поставщиками. Компания также начала продажи своего ПО в США, Латинской Америке и Израиле.

#новость #стартапы #сельскоехозяйство

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2 комментария
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Aziz Azimov

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Leu Kirill

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Отличная технология! Не слыхал ранее о таком

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