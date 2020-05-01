29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала $16 млн при выручке $5,99 млрд.

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Во время отчётного звонка с инвесторами Маск раскритиковал режим самоизоляции, тормозящий выпуск электромобилей, и сравнил действия властей США с фашизмом.

1 мая Маск продолжил заявления в Twitter: например, призвал «вернуть людям свободу» и заявил, что распродаёт практически всё имущество. Одно из сообщений Маск посвятил Tesla — он написал, что стоимость акций компании, по его мнению, «слишком высока».

Elon Musk @elonmusk Tesla stock price is too high imo

После сообщения Маска стоимость акций Tesla упала более чем на 11% — до $695.

CNBC

В апреле 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и глава Tesla Илон Маск заключили соглашение, согласно которому предприниматель больше не может публиковать в соцсетях информацию о компании без предварительного одобрения юриста. Этот документ должен быть одобрен судом.

Давала ли SEC одобрение на публикацию твита — неизвестно, Комиссия отказалась от комментариев по запросу CNBC. Издание также пыталось связаться с Маском, но глава Tesla был недоступен.