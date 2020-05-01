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29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала $16 млн при выручке $5,99 млрд.
Во время отчётного звонка с инвесторами Маск раскритиковал режим самоизоляции, тормозящий выпуск электромобилей, и сравнил действия властей США с фашизмом.
1 мая Маск продолжил заявления в Twitter: например, призвал «вернуть людям свободу» и заявил, что распродаёт практически всё имущество. Одно из сообщений Маск посвятил Tesla — он написал, что стоимость акций компании, по его мнению, «слишком высока».
После сообщения Маска стоимость акций Tesla упала более чем на 11% — до $695.
В апреле 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и глава Tesla Илон Маск заключили соглашение, согласно которому предприниматель больше не может публиковать в соцсетях информацию о компании без предварительного одобрения юриста. Этот документ должен быть одобрен судом.
Давала ли SEC одобрение на публикацию твита — неизвестно, Комиссия отказалась от комментариев по запросу CNBC. Издание также пыталось связаться с Маском, но глава Tesla был недоступен.
На момент написания заметки предприниматель цитировал в Twitter гимн США и строчки из стихов английского поэта Томаса Дилана, а также общался с подписчиками, которым признался, что в понедельник у него может родиться ребёнок от певицы Граймс.
когда захотел подешевле закупить свои же акции
Если он сейчас купит подешевле, его посадят на подольше
Забористая 🌿 в Калифорнии))
Вероятно хочет выкупить большой пакет акций по нормальной цене. Обстановка то нервная в мире. Инвесторы видимо тоже нервничают.
Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))
Издание также пыталось связаться с Маском, но глава Tesla был недоступен.
Конечно недоступен - урожай в тепличке убрал.
Маск опять забухал 100%. 🤦♂️
Нужен какой-то датчик паров алкоголя и на телефоне, и на ноутбуке, который бы переводил систему в безопасный режим, отрубая возможность отправки сообщений, денежных переводов и тп.
Я не пойму.. Ну очевидно же, что он знал, что тем самым акции просядут. Разве ему разрешено так манипулировать стоимостью акций компании?
Может это часть соглашения с SEC - немного помочь пострадавшим шортерам :)
Давайте дождемся завтрашнего утра , возможно у Илона синдром Захаровой, утром и не вспомнишь что писал в соц. сетях.
Вот к чему приводит связь с русской женщиной...
Она же из Канады
Русские или их родители, которые переехали в другую страну, сразу теряют статус русского?
Но она как бы не русская. Есть у нее украинские корни, но вот вона такая же украинка, как Мила Кунис или я
Как думаете, будет падение стоимости акции TSLA ниже $500, беря во внимание отрицательную динамику рынка?
Нормально шортерам подкинул.
Скорее прокатили шортеров. Сперва сходили к 870, позиции шортеров автоматом закрылись, а потом упало до 700.
Распродает имущество, топит фондовый рынок, называет сша фашистами... Походу Маск и правда на Марс отчаливать собрался )
Похоже ему не терпится присесть или выходит что договориться с комиссией и уйти с ещё какого-нибудь поста не так уж и дорого, выгодно короче.
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