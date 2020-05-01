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Финансы
Евгений Делюкин
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Илон Маск в Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной — она упала на 11% Материал редакции

29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала $16 млн при выручке $5,99 млрд.

26 комментариев
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Во время отчётного звонка с инвесторами Маск раскритиковал режим самоизоляции, тормозящий выпуск электромобилей, и сравнил действия властей США с фашизмом.

1 мая Маск продолжил заявления в Twitter: например, призвал «вернуть людям свободу» и заявил, что распродаёт практически всё имущество. Одно из сообщений Маск посвятил Tesla — он написал, что стоимость акций компании, по его мнению, «слишком высока».

Elon Musk @elonmusk
Tesla stock price is too high imo

После сообщения Маска стоимость акций Tesla упала более чем на 11% — до $695.

CNBC

В апреле 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и глава Tesla Илон Маск заключили соглашение, согласно которому предприниматель больше не может публиковать в соцсетях информацию о компании без предварительного одобрения юриста. Этот документ должен быть одобрен судом.

Давала ли SEC одобрение на публикацию твита — неизвестно, Комиссия отказалась от комментариев по запросу CNBC. Издание также пыталось связаться с Маском, но глава Tesla был недоступен.

На момент написания заметки предприниматель цитировал в Twitter гимн США и строчки из стихов английского поэта Томаса Дилана, а также общался с подписчиками, которым признался, что в понедельник у него может родиться ребёнок от певицы Граймс.

Tesla получила прибыль третий квартал подряд…
Выручка компании достигла $5,99 млрд. Tesla отчиталась о финансовых результатах первого квартала…
vc.ru

#новость #tesla #маск

Евгений Делюкин
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26 комментариев
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Andrey Kasinets

11

когда захотел подешевле закупить свои же акции

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Eugene Valeyev

Andrey
2

Если он сейчас купит подешевле, его посадят на подольше

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Валентин Стекольников

Eugene
2

Ну лично он, может, и не купит, а его камрады 

Ответить

Евгений Попов

2

Забористая 🌿 в Калифорнии))
Вероятно хочет  выкупить большой пакет акций по нормальной цене. Обстановка то нервная в мире. Инвесторы видимо тоже нервничают.

Ответить

Михаил Осетров

Евгений
11

Вероятно, что он уже купил слишком большой пакет, и судя по твитам, в пакете не акции ))

Ответить

Евгений Попов

Михаил
0

😄👍

Ответить

Уоррен Баффет

4

Издание также пыталось связаться с Маском, но глава Tesla был недоступен.

Конечно недоступен - урожай в тепличке убрал.

Ответить

Valera Rybakoff

4

Маск опять забухал 100%. 🤦‍♂️

Нужен какой-то датчик паров алкоголя и на телефоне, и на ноутбуке, который бы переводил систему в безопасный режим, отрубая возможность отправки сообщений, денежных переводов и тп.

Ответить

Сергей Багрецов

2

Вот и нашлись спонсоры оплачивающие вывод спутников Маска)))

Ответить

Артём Палённый

1

Я не пойму.. Ну очевидно же, что он знал, что тем самым акции просядут. Разве ему разрешено так манипулировать стоимостью акций компании?

Ответить

Eugene Valeyev

Артём
1

Может это часть соглашения с SEC - немного помочь пострадавшим шортерам :)

Ответить

Alex Petrov

0

Давайте дождемся завтрашнего утра ,  возможно у Илона синдром  Захаровой, утром и не вспомнишь что писал в соц. сетях.

Ответить

Алексей Любимов

0

Вот к чему приводит связь с русской женщиной...

Ответить

Марк Самородских

Алексей
1

Она же из Канады

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Пластиковое Окно

Марк
–2

Русские или их родители, которые переехали в другую страну, сразу теряют статус русского?

Ответить

Bohdan Yakhvak

Пластиковое
0

Но она как бы не русская. Есть у нее украинские корни, но вот вона такая же украинка, как Мила Кунис или я

Ответить

Abo Truk

Bohdan
0

https://www.youtube.com/watch?v=NYtV2PT4ugA

Ответить

Евгений Делюкин

Алексей
0

Из последнего — он написал, что в понедельник с Граймс ждут ребёнка. Может нервы не выдержали 

Ответить

Александр Якунин

Евгений
0

значит скоро мы увидим электроколяску

Ответить

Bohdan Yakhvak

0

Как думаете, будет падение стоимости акции TSLA ниже $500, беря во внимание отрицательную динамику рынка?

Ответить

Вася Пражкин

0

Нормально шортерам подкинул.

Ответить

Ivan Demidov

Вася
0

Скорее прокатили шортеров. Сперва сходили к 870, позиции шортеров автоматом закрылись, а потом упало до 700. 

Ответить

Anton Reut

0

Распродает имущество, топит фондовый рынок, называет сша фашистами... Походу Маск и правда на Марс отчаливать собрался )

Ответить

Валентин Стекольников

Anton
0

Но ведь это правда! 

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Эмилия Теплова

0

Похоже ему не терпится присесть или выходит что договориться с комиссией и уйти с ещё какого-нибудь поста не так уж и дорого, выгодно короче.

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Artemy

–1

У нас бы квалифицировалось как надругательство над гимном.

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