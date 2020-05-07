Компания обязуется вернуть заём и проценты до 1 мая 2021 года, но может сделать это и раньше, существенно уменьшив ставку.

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Telegram разослала инвесторам блокчейн-платформы TON проект соглашения о предоставлении ссуды, пишет Forbes. Подлинность документа за подписью основателя Telegram Павла Дурова подтвердили два инвестора.

Предложение адресовано физлицам и компаниям, заключившим в 2018 году соглашение о покупке криптовалюты Gram. Исключение — резиденты США, которые могут лишь вернуть 72% вложений.

Кредит предоставляется компании на срок с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года, процентная ставка — 52,77%, если считать, что инвестируются 72% от первоначальных вложений, и 10%, если считать, что инвестируются все ранее вложенные деньги.

Заёмщик обязуется полностью погасить кредит вместе с процентами до 30 апреля 2021 года и освобождается от каких-либо других обязательств. Если компания не выплатит все деньги, на оставшуюся задолженность начислят ещё 10% через год, уточняет издание.

Кредитор не имеет права требовать досрочного возврата всего займа или его части. Telegram может досрочно погасить кредит в любой момент без штрафов. Если компания вернёт деньги в период с 1 мая по 31 июля, она может выплатить не 52,77%, а четверть этой ставки, уточняет издание.

Возможность досрочного погашения займа невыгодна для инвестора, рассказал Forbes глава Hash CIB Яков Баринский. «Доходность 10% за три года не является интересной, хотя и лучше чем ничего. Однако Telegram оставляет за собой право досрочно погасить задолженность и выплатить меньшую ставку по кредиту», — отмечает он.

Некоторые инвесторы отнеслись к предложению Telegram крайне негативно, пишет Forbes. «Под шумок коронавируса Дуров пытается прикарманить $500 млн. Не знаю ни одного инвестора, которого бы устроили новые условия. Все ушли консультироваться к юристам», — рассказал один из них.

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, вложивший в Gram $60 млн, сообщил, что все инвесторы состоят в переговорах с компанией. Из проекта соглашения надо «много чего убрать», поскольку он не сможет выполнить его условия, рассказал изданию Якобашвили.

До 30 апреля 2020 года Telegram планировала запустить блокчейн-платформу TON либо вернуть инвесторам 72% вложенных средств. Запуску помешал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая добилась признания токенов ценными бумагами и запрета на их распространение.