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Финансы
Галина Мубаракшина
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Forbes: Telegram предложила инвесторам TON кредитный договор вместо возврата денег — и они недовольны его условиями Материал редакции

Компания обязуется вернуть заём и проценты до 1 мая 2021 года, но может сделать это и раньше, существенно уменьшив ставку.

10 комментариев
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Telegram разослала инвесторам блокчейн-платформы TON проект соглашения о предоставлении ссуды, пишет Forbes. Подлинность документа за подписью основателя Telegram Павла Дурова подтвердили два инвестора.

Предложение адресовано физлицам и компаниям, заключившим в 2018 году соглашение о покупке криптовалюты Gram. Исключение — резиденты США, которые могут лишь вернуть 72% вложений.

Кредит предоставляется компании на срок с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года, процентная ставка — 52,77%, если считать, что инвестируются 72% от первоначальных вложений, и 10%, если считать, что инвестируются все ранее вложенные деньги.

Заёмщик обязуется полностью погасить кредит вместе с процентами до 30 апреля 2021 года и освобождается от каких-либо других обязательств. Если компания не выплатит все деньги, на оставшуюся задолженность начислят ещё 10% через год, уточняет издание.

Кредитор не имеет права требовать досрочного возврата всего займа или его части. Telegram может досрочно погасить кредит в любой момент без штрафов. Если компания вернёт деньги в период с 1 мая по 31 июля, она может выплатить не 52,77%, а четверть этой ставки, уточняет издание.

Возможность досрочного погашения займа невыгодна для инвестора, рассказал Forbes глава Hash CIB Яков Баринский. «Доходность 10% за три года не является интересной, хотя и лучше чем ничего. Однако Telegram оставляет за собой право досрочно погасить задолженность и выплатить меньшую ставку по кредиту», — отмечает он.

Некоторые инвесторы отнеслись к предложению Telegram крайне негативно, пишет Forbes. «Под шумок коронавируса Дуров пытается прикарманить $500 млн. Не знаю ни одного инвестора, которого бы устроили новые условия. Все ушли консультироваться к юристам», — рассказал один из них.

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, вложивший в Gram $60 млн, сообщил, что все инвесторы состоят в переговорах с компанией. Из проекта соглашения надо «много чего убрать», поскольку он не сможет выполнить его условия, рассказал изданию Якобашвили.

До 30 апреля 2020 года Telegram планировала запустить блокчейн-платформу TON либо вернуть инвесторам 72% вложенных средств. Запуску помешал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая добилась признания токенов ценными бумагами и запрета на их распространение.

В конце апреля компания предложила всем инвесторам план возврата денег: они могут вернуть 72% вложенных средств сейчас, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Если до этого момента Telegram не запустит TON, компания обещала расплатиться за счёт продажи своих акций.

#новость #telegram #icotelegram

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Artem Chernix

8

Вот это я понимаю умный человек, наш родной Дуров. Круче всяких пирамид. Создал товар, продал товар, прогорел товар, бабки возвращать особо не желает. Учитесь.

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MEGAtraXXXer666

Artem
1

7 причин не переезжать в кремниевую долину...

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Николай Демидов

Artem
0

Кто ж знал, что США начнет катит бочку на ton? Огромное количество ico проходили без блоков на таком высоком уровне.

И большой вопрос, есть ли эти деньги. Хз, какая у них внутренняя кухня, но могли и продолбать. И выбор перед инвесторами стоит получить ничего, или +10% через три года.

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евгений аношин

2

" Если компания вернёт деньги в период с 1 мая по 31 июля, она может выплатить не 52,77%, а четверть этой ставки, уточняет издание." - не правильно.. ставка не изменится, изменится размер выплаты из-за уменьшения срока...
а так да.. 
Первоначальное привлечение:
2,9 млрд грамм– 171 покупатель – 1,7 млрд,
В том числе американцы 1 млрд – 39 покупателей – 586 млн…
сейчас у компании осталось денег: 1,224 млрд – 72%
американцы должны получить 72% от вложенного - или 422 млн
остается долг перед прочими – 802 млн..
по ним предлагается выплатить минимум:
802*(1 +(0,5277*3/12)) = 908 млн
необходимо Дурову найти по его предложению: 106 млн…
залог оборудования в дата центрах)??

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Dc Maniac

2

Есть в it проектах этап — стадия выгорания проекта / команды , когда слишком долго ждешь откладываешь , переносишь запуск проекта

А здесь такой же эффект но у инвесторов , которых сейчас нагнули и из роли инвестор перевели на роль кредиторов 🤷🏻‍♂️без права голоса — Пашка хоть и молодец , но доверие к себе знатно подорвал таким поступком (надеюсь он это все из за безысходности, а не из за ради наживы) 👌

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Eugene Smirnov

Dc
0

Это от безнравственной жажды наживы на хайпе в 17-ом году.

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Irvin Goodspeed

1

Вот схематозник=)

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Елена Богун

1

Поддерживаю предыдущего оратора🤣

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Make Luv

0

Запустились бы уже, а потом с Америкой договаривались. Если есть что запускать, конечно.

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Eugene Smirnov

–1

Несколько раз писал под каждой новостью об отложении запуска gram: «Дуров! Верни деньги вкладчиков». Меня все минусовали.. Криптоэнтузиасты, бл.. А теперь сами пишут «пирамида», в очередной раз убеждаюсь, что не так идеалистично относиться к людям.

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