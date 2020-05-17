«Иммунотехнологии» займётся масштабированием производства вакцины от коронавируса, говорит источник.
- 15 мая 2020 года «Сбербанк» зарегистрировал ООО «Иммунотехнологии», следует из базы «Контур.Фокус». Среди видов деятельности компании — торговля и производство лекарств, а также научные исследования и разработки в области биотехнологий.
- Гендиректором «Иммунотехнологии» указан Дмитрий Ефимов, который был старшим вице-президентом немецкой фармкомпании Stada и возглавлял компанию «Нижфарма», уточняют «Ведомости».
- По словам источника «Фармацевтического вестника», компания займётся масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
- В апреле «Сбербанк» направил 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, в частности, разработку и производство вакцины. Деньги в том числе получил НИИ. 14 мая РБК сообщил, что «Сбербанк» предложил сотрудникам поучаствовать в испытаниях вакцины от Covid-19.
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Laugh Radiant
Напомните мне, уже можно переводить с карты на карту клиентам сбербанка без комиссий?
Ой нет, надо же, комиссия
Andrew RusinasLaugh
Самое смешное, что иногда перевожу деньги на сбер в другой регион с тинькова - там нет комиссии.
Владислав Владимирович
От этого короновирусного блядства уже просто тошнит. Сегодня первый раз купил маску (потому что теперь без нее нельзя совершить покупку в нужном магазине) и охуел - это изделие, которое весит грамм 5-10, на 2х хиленьких резиночках, сделанное из прозрачного материала, и его цена - 33 рубля. Моему возмущению нет предела.
Andrew RusinasВладислав
Такая же дичь. Пускают через раз, поэтому ношу в кармане. Больше нравятся взгляды людей, кто в масках: недоуменные, высокомерные, порой даже напуганные. Мол, ну ты дебил)
Я никого не осуждаю и ни за что не топлю, просто ото всех этих полумер уже реально тошнит. И за покупками без маски тебя не пускают, но встать в очередь на кассу за этой маской - без проблем. Да, в перекрестке на кассе комплект из 5 масок стоит 175 рублей (если сейчас не дороже). Из пачки при открытии довольно иронично выпал вкладыш от упаковщика, на котором были исключительно китайские символы.
АртурAndrew
В некоторых местах теперь ничего не продают и без перчаток
Антон
Обещают ещё, что все лето обяжут ходить в масках. Ебанутая страна
Владислав ВладимировичАнтон
Не надо путать страну и государство.
Аарон Малис
Бред полнейший и вот почему: в России миллионы людей, кто переболел коронавирусом и им вакцина не нужна, точно также вакцина не нужна тем, кому до 40, остается вопрос: нахрена такие движняки? Чтобы попилить выделенное финансирование? Тем более что это за вакцина, которую они еще не создали, не проверили, но уже приготовились продавать? Опять мутки. Вы мутные ребята, Сбербанк в особенности, т. к. везде первым руку тянет в последнее время. Одна надежда, что они там всей кампашкой обколятся и ... Ну, вы знаете.
Александр МакаровАарон
Нихуя не понял, но было интересно.
Максим Олейников
С помощью этой вакцины будет пробное чипирование людей.
Евгений ЛаринМаксим
тебе мост в крым построили.а ты не доволен