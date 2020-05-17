Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
687

«Сбербанк» зарегистрировал компанию для производства и торговли лекарствами Материал редакции

«Иммунотехнологии» займётся масштабированием производства вакцины от коронавируса, говорит источник.

  • 15 мая 2020 года «Сбербанк» зарегистрировал ООО «Иммунотехнологии», следует из базы «Контур.Фокус». Среди видов деятельности компании — торговля и производство лекарств, а также научные исследования и разработки в области биотехнологий.
  • Гендиректором «Иммунотехнологии» указан Дмитрий Ефимов, который был старшим вице-президентом немецкой фармкомпании Stada и возглавлял компанию «Нижфарма», уточняют «Ведомости».
  • По словам источника «Фармацевтического вестника», компания займётся масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
  • В апреле «Сбербанк» направил 3 млрд рублей на борьбу с пандемией, в частности, разработку и производство вакцины. Деньги в том числе получил НИИ. 14 мая РБК сообщил, что «Сбербанк» предложил сотрудникам поучаствовать в испытаниях вакцины от Covid-19.

#новость #коронавирус #сбербанк

Татьяна Боброва
+39 545
0
1
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 11, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 127709, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 17 May 2020 14:09:44 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Пир во время чумы: как мы получаем лиды из контент-маркетинга прямо сейчас
История о том, как контекстное рекламное агентство MOAB переизобрело контент-маркетинг и даже в кризис добилось…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Laugh Radiant

4

Напомните мне, уже можно переводить с карты на карту клиентам сбербанка без комиссий?

Ой нет, надо же, комиссия

Ответить

Andrew Rusinas

Laugh
1

Самое смешное, что иногда перевожу деньги на сбер в другой регион с тинькова - там нет комиссии. 

Ответить

Владислав Владимирович

2

От этого короновирусного блядства уже просто тошнит. Сегодня первый раз купил маску (потому что теперь без нее нельзя совершить покупку в нужном магазине) и охуел - это изделие, которое весит грамм 5-10, на 2х хиленьких резиночках, сделанное из прозрачного материала, и его цена - 33 рубля. Моему возмущению нет предела.

Ответить

Andrew Rusinas

Владислав
1

Такая же дичь. Пускают через раз, поэтому ношу в кармане. Больше нравятся взгляды людей, кто в масках: недоуменные, высокомерные, порой даже напуганные. Мол, ну ты дебил)

Я никого не осуждаю и ни за что не топлю, просто ото всех этих полумер уже реально тошнит. И за покупками без маски тебя не пускают, но встать в очередь на кассу за этой маской - без проблем. Да, в перекрестке на кассе комплект из 5 масок стоит 175 рублей (если сейчас не дороже). Из пачки при открытии довольно иронично выпал вкладыш от упаковщика, на котором были исключительно китайские символы. 

Ответить

Артур

Andrew
0

В некоторых местах теперь ничего не продают и без перчаток

Ответить

Антон

1

Обещают ещё, что все лето обяжут ходить в масках. Ебанутая страна 

Ответить

Владислав Владимирович

Антон
0

Не надо путать страну и государство.

Ответить

Аарон Малис

–3

Бред полнейший и вот почему: в России миллионы людей, кто переболел коронавирусом и им вакцина не нужна, точно также вакцина не нужна тем, кому до 40, остается вопрос: нахрена такие движняки? Чтобы попилить выделенное финансирование? Тем более что это за вакцина, которую они еще не создали, не проверили, но уже приготовились продавать? Опять мутки. Вы мутные ребята, Сбербанк в особенности, т. к. везде первым руку тянет в последнее время. Одна надежда, что они там всей кампашкой обколятся и ... Ну, вы знаете. 

Ответить

Александр Макаров

Аарон
1

Нихуя не понял, но было интересно.

Ответить

Максим Олейников

0

С помощью этой вакцины будет пробное чипирование людей.

Ответить

Евгений Ларин

Максим
0

тебе мост в крым построили.а  ты не доволен

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
ИННОВАЦИИ И ДЕСЯТИКРАТНЫЙ РОСТ БИЗНЕСА: КАК ВЫБИРАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО АКСЕЛЕРАТОРА
Главный приз получили компании, показавшие практическое применение технологий для реальных заказчиков.
3
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Не успокаивайте(сь): почему не нужно «нянчиться» с сотрудниками на удаленной работе
С введением режима самоизоляции все вокруг принялись успокаивать оказавшихся взаперти сотрудников. Но удаленная работа …
10
Gett
Подписан
Отписаться
Gett запустил доставку Gett Delivery в 5 новых городах России
Теперь Gett Delivery работает в Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Красноярске.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Кофе
за день
Вся суть СМИ в этой посте. Никто ничего не проверяет, не важно о чем писать, всем нужны заголовки и трафик людей.
Женская грудь и Макдональдс: как я инициировал судебный иск о котором написали СМИ 7 стран мира
Юрий Другач
за неделю
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»

Прямой эфир

Сергей Нешков

Женская грудь и Макдональдс…

Сергей Шмаков

ICQ, Prisma, ЖЖ и другие: как…

Laugh Radiant

10 лайфхаков Илона Маска для…

Миша Магадан

Jobni.ru — 1.5 года неудач или…

Сергей Нешков

Женская грудь и Макдональдс…

Pavel Che

Умер основатель белорусского…

Martin Prestone

Мы решили помочь пострадавшему…

Евгений Ларин

«Сбербанк» зарегистрировал…

Дмитрий Лукиенко

ICQ, Prisma, ЖЖ и другие: как…

Владислав Рудаков

ICQ, Prisma, ЖЖ и другие: как…

Gennadiy Khatuntsev

Как «выжить» и заработать на…

Владислав…

«Сбербанк» зарегистрировал…

Максим Лебедев

Турбо-страницы Яндекса для…

Pixel Lens

Инструмент для анализа…

Артур

«Сбербанк» зарегистрировал…

Paul Denisevich

Умер основатель белорусского…

Paul Denisevich

Умер основатель белорусского…

Антон

«Сбербанк» зарегистрировал…

Максим Олейников

«Сбербанк» зарегистрировал…

Борис Васильев

Как я вдруг оказался клиентом…