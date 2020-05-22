Законопроект может стать новым шагом в противостоянии США и Китая: пока США перекрывает инвестиции в китайские компании, КНР готовится потратить $1.4 трлн на достижение технологического превосходства.

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Сенат США принял законопроект, который может вынудить Alibaba, Baidu и другие китайские компании уйти с американских фондовых бирж. Он требует от иностранных компаний проходить проверку американских регуляторов или доказывать, что они не находятся под контролем государств.

При этом китайские власти не разрешали США проводить аудиторские проверки с 2002 года. Этой причиной воспользовались власти США спустя 18 лет в качестве нового способа давления на Китай. Таким образом страна пытается снизить объём инвестиций в китайские корпорации.

Законопроект был принят на фоне краха китайской сети кофеен Luckin Coffee, отмечает Bloomberg. Расследование показало, что компания завысила финансовые показатели, а стоимость акций на бирже NASDAQ резко рухнула с $50 до $2, из-за чего американские инвесторы потеряли вложения.

В это же время Китай объявил, что к 2025 году потратит $1,4 трлн для достижения технологического лидерства — и поддержит деньгами национальные ИТ-корпорации, чтобы избавиться от влияния зарубежных технологий.

IPO Luckin Coffee Bloomberg

Законопроект — новый фронт войны США и Китая

Законопроект «Акт об ответственности иностранных компаний-холдингов» был внесен сенаторами в марте 2019 года. Он призван исключить акции компаний с NASDAQ, NYSE и других американских бирж за несоблюдение законов США о ценных бумагах.

Он обязывает компании доказывать, что они не принадлежат и не контролируются иностранным правительством — в какой-либо доле.

Также компании будут обязаны предоставить американским регуляторам доступ к аудиторским проверкам китайских властей.

Если компания не может доказать непричастность государства или Наблюдательный совет по ведению финансовой отчетности публичных компаний США не сможет провести аудит три года подряд — компании будет запрещено размещать ценные бумаги на американских биржах.

Основная цель законопроекта — регулирование китайских компаний, заявляют его авторы, республиканец Джон Кеннеди и демократ Крис ван Холлен. По их мнению, все публичные компании должны придерживаться одинаковых стандартов при выходе на биржу, в том числе быть полностью прозрачными для инвесторов.

Forbes отмечает, что законопроект против китайских компаний — это начало следующего шага противостояния США и Китая , которое началось с торговой войны и переросло в технологическую, в результате которой пострадал бизнес Huawei.

Аналитики Forbes называют финансовый фронт войны государств «ахиллесовой пятой» Китая — так как компании КНР получают «миллиарды долларов» от американских инвесторов, которые вкладываются в развивающиеся рынки.

При этом долгосрочные инвесторы заявляют, что противоборство между странами становится всё более реальным. По их мнению, оно может привести к разрушению цепочек поставок и полностью изменить положение Китая, США и других стран на технологическом рынке.

Какие компании затронет законопроект

Правительство Китая не разрешает Наблюдательному совету проводить аудит китайских и гонконгских компаний, отмечает Fortune. Всего в США торгуется 224 компании, у которых есть потенциальные препятствия для аудита Наблюдательного совета — из них 213 из Китая и Гонконга.

Bloomberg

Суммарная капитализация этих компаний — больше $1,8 трлн, указано в законопроекте. Среди них Baidu, Alibaba и JD.com.

Также ужесточение законов США может повлиять на планы IPO ByteDance, которой принадлежит TikTok, а также Ant Financial основателя Alibaba Джека Ма, пишет Bloomberg.

Почему китайские компании выходят на американские биржи

Некоторые китайские компании проводят IPO в США, чтобы основатели и инвесторы могли обналичивать деньги в долларах в обход мер властей КНР по контролю за капиталом, утверждает Reuters.

Они используют своё упоминание в списке NASDAQ, чтобы убедить кредиторов в Китае выделить финансирование, а также часто получают субсидии от китайских властей за то, что компания стала публичной.

Почему власти США требуют открытости китайских корпораций

Forbes и Bloomberg утверждают, что власти США обеспокоены миллиардными инвестициями американцев в китайские корпорации — таким образом «нивелируются усилия» технологических корпораций США во всех сферах, от ИИ и беспилотных автомобилей до обработки больших данных.

Также Конгресс считает, что закрытость китайских компаний позволяет им мошенничать, чтобы привлечь больше капитала в США — при этом американские инвесторы не защищены от потери денег в случае обнаружения правонарушений.

Например, в 2019 году основанная в Пекине сеть кофеен Luckin Coffee начала активное расширение в КНР: в марте 2019 года компания открыла 2370 кофеен и планировала запускать новые каждые 3,5 часа, чтобы к началу 2020 года перегнать Starbucks по количеству точек. Весной 2019 года Luckin Coffee вышла на биржу NASDAQ с оценкой $5,6 млрд.

В январе 2020 года инвесткомпания Muddy Waters Research опубликовала результаты расследования, по которым Luckin Coffee в квартальном отчете завысила продажи не менее, чем на 69%. В апреле 2020 года стартап провёл внутреннее расследование и признался, что финансовые показатели со второго по четвертый квартал 2019 года были завышены на $310 млн.

Luckin Coffee уволил гендиректора и главного операционного директора, а NASDAQ остановила торги. Если в начале 2020 года акции компании на бирже торговались по цене $50 и капитализации $12,7 млрд, то к апрелю их цена обрушилась до $4,39 и капитализации $731,5 млн.

15 мая NASDAQ предупредила стартап, что снимет Luckin Coffee с торгов, но до финального решения комиссии NASDAQ торговля ценными бумагами продолжится. 20 мая торги возобновились — акции упали до $2.

Также NASDAQ ужесточит правила для выхода китайских компаний на биржу: им будет необходимо привлечь не менее $25 млн в ходе IPO или не менее четверти рыночной капитализации.

Биржа также будет требовать от таких компаний нанять консультанта, знакомого с правилами подотчетности для публичных компаний США, если в руководстве нет человека с опытом работы в американской компании.

Это ограничение снизит количество выходов из Китая: по данным поставщика финансовой информации Refinitiv, с 2000 года из 155 компаний, зарегистрированных на NASDAQ, 40 крупных IPO привлекли меньше $25 млн.

Что произойдет с акциями, если компания уйдёт с рынка

Акционеры могут сохранить ценные бумаги, когда компания исключается из биржевых торгов, и сохранить свои права в качестве акционеров, пишет Fortune. Однако их стоимость может быть практически равна нулю.

Делистинг также не препятствует торговле акциями — инвесторы могут покупать и продавать ценные бумаги через децентрализованные торги, которые не попадают под надзор регуляторов США. Требования для регистрации и торговли внебиржевыми акциями также менее строгие, чем на бирже.

Но если компания обанкротится, её ценные бумаги станут бесполезными, также инвесторы могут потерять деньги в случае активной распродажи в преддверии делистинга, отмечает Fortune.

Как отреагировали китайские корпорации

Представители технологической компании Baidu в разговоре с газетой China Daily заявили, что обсуждают варианты размещения акций на других биржах, так как считают себя недооценённой на бирже NASDAQ. С мая 2018 года акциии Baidu на NASDAQ упали более, чем на 60%.

В частности, корпорация может провести вторичное размещение акций на Гонконгской бирже. Также китайские компании рассматривают Лондонскую фондовую биржу в качестве альтернативы, а власти КНР пообещали возобновить проверку заявок компаний на размещение акций в Лондоне, пишет Forbes.

Несмотря на принятие законопроекта акции китайских ИТ-компаний 22 мая на биржах США упали несильно: JD.com — на 3,2%, Alibaba — на 2,1%, а ценные бумаги Baidu выросли на 1,3%.

Китай планирует потратить $1,4 трлн на достижение технологического превосходства к 2025 году

21 мая издание South China Morning Post рассказало о плане китайских властей инвестировать около 10 триллионов юаней ($1,4 трлн) до 2025 для достижения технологического превосходства во всех ключевых технологиях — от сетей 5G до ИИ.

Инвестиции пойдут на поддержку высокотехнологичных китайских гигантов, таких как Huawei, Tencent и Alibaba. В частности, они будут разворачивать 5G-сети, устанавливать камеры и IoT-датчики и разрабатывать ПО на базе технологий искусственного интеллекта, которое ляжет в основе беспилотных машин, автоматизированных фабрик и массовой слежке за гражданами.

По мере развития собственных разработок Китай сможет снизить зависимость страны от иностранных технологий.

Национальную программу «Сделано в Китае» уже поддержали технологические лидеры Китая, включая основателя Alibaba Джека Ма. В США инициатива вызвала жёсткую критику со стороны правительства и привела к попыткам остановить развитие Huawei и развивать санкции против Китая, пишет South China Morning Post.

«Ничего подобного не было раньше; это гамбит Китая, чтобы победить в глобальной гонке технологий», — сказала главный операционный директор китайского системного интегратора Digital China Мария Квок — «С этого года мы действительно начинаем видеть финансовый поток».

Что будет дальше

На стороне США

Законопроект должен быть принят в Палате представителей и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Но даже в случае принятия закона шанс, что все китайские компании уйдут с американских бирж маловероятен, так как объём инвестиций в крупнейшие компании уже слишком велик, отмечает Quartz.

«Политики ведут политические игры, для них естественно атаковать китайские компании, чтобы получить голоса», — заявляет Quartz американский юрист, который занимался IPO китайских компаний и попросил сохранить анонимность.

Пока Китай остаётся второй по величине экономикой в мире и её компании продолжают хорошо работать, США не сможет полностью от них отказаться.

Руководство китайских компаний продолжит искать американских инвесторов, даже если на них будут обращать пристальное внимание — экономика США позволяет привлекать больше денег и получать престиж при выходе на американские биржи.

На стороне Китая

Если план государственных инвестиций в технологии одобрит правительство КНР, это может привести к консолидации китайских корпораций и появлению более крупных компаний, способных конкурировать с мировыми лидерами, такими как General Electric и Siemens, отмечает Japan Times.

От инвестиций Китая в развитие собственных технологий могут пострадать зарубежные компании и терять бизнес в стране. Например, крупнейший оператор связи China Mobile заключил контракты на разворачивание сети 5G стоимостью 37 млрд юаней ($5,2 млрд) — большинство контрактов получила Huawei.

В одном из своих проектов в городе Чанчунь интегратор Digital China помог заменить американские облачные продукты IBM, Oracle и EMC на китайские технологии.

Также страна делает ставку на промышленные платформы «интернета вещей» — Китай стремится войти в тройку лидеров отрасли к 2025 году.

«Быстрый рост в перспективных секторах может принести новый рывок экономике Китая после пандемии», — отмечает гендиректор серверной компании H3C Тони Ю. Он также заметил значительный рост спроса на услуги центров обработки данных со стороны главных интернет-провайдеров Китая.