Больше всех разбогатели основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.

Джефф Безос

Состояние 25 миллиардеров из списка богатейших людей мира Forbes выросло на $255 млрд в период с 23 марта по 23 мая. Об этом пишет Forbes.

В список вошли только те предприниматели, чьи компании торгуются на бирже. Их общее состояние оценивается в сумму около $1,5 трлн.