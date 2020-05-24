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Финансы
Лера Михайлова
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Капитал 25 богатейших людей мира по версии Forbes вырос на $255 млрд за два месяца Материал редакции

Больше всех разбогатели основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.

Джефф Безос

Состояние 25 миллиардеров из списка богатейших людей мира Forbes выросло на $255 млрд в период с 23 марта по 23 мая. Об этом пишет Forbes.

В список вошли только те предприниматели, чьи компании торгуются на бирже. Их общее состояние оценивается в сумму около $1,5 трлн.

  1. Джефф Безос, Amazon. Капитал оценивается в $146,9 млрд — за два месяца пандемии он вырос на $29,9 млрд.
  2. Билл Гейтс, Microsoft, США. Капитал оценивается в $106,5 млрд —рост на $11,9 млрд.
  3. Бернар Арно, LVMH, Франция. Капитал оценивается в $94,1 млрд — рост на $12,8 млрд.
  4. Марк Цукерберг, Facebook, США. Марк Цукерберг, США. Капитал оценивается в $86,5 млрд — рост на $31,4 млрд.
  5. Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway, США. Капитал оценивается в $69,2 млрд — рост на $6 млрд.
  6. Ларри Эллисон, программное обеспечение, США. Капитал оценивается в $66,4 млрд — рост на $10,4 млрд.
  7. Стив Балмер, Microsoft, США. Капитал оценивается в $65,4 млрд, рост на $14 млрд.
  8. Ларри Пейдж, Google, США. Капитал оценивается в $63,6 млрд — рост на $14,2 млрд.
  9. Сергей Брин, Google, США. Капитал оценивается в $61,3 млрд — рост на $13,7 млрд.
  10. Амансио Ортега, Zara, Испания. Капитал оценивается в $60,5 млрд — рост на $5,2 млрд.
  11. Джим Уолтон, Walmart, США. Капитал оценивается в $55,2 млрд — рост на $3,6 млрд.
  12. Элис Уолтон, Walmart, США. Капитал оценивается в $55 млрд — рост на $3,6 млрд.
  13. Роб Уолтон, Walmart, США. Капитал оценивается в $54,8 млрд — рост на $3,6 млрд.
  14. Франсуаза Бетанкур-Майерс, L’Oréal, Франция. Капитал оценивается в $54,2 млрд — рост на $6,4 млрд.
  15. Мукеш Амбани, нефть и газ, Индия. Капитал оценивается в $52,7 млрд — рост на $19,9 млрд.
  16. Карлос Слим Элу, телекоммуникации, Мексика. Капитал оценивается в $51,2 млрд — рост на $4,2 млрд.
  17. Маккензи Безос, Amazon, США. Капитал оценивается в $47,8 млрд — рост на $10,4 млрд.
  18. Ма Хуатен, медиа, Китай. Капитал оценивается в $46,4 млрд — рост на $6,8 млрд.
  19. Джек Ма, Alibaba Group, Китай. Капитал оценивается в $41,3 млрд — рост на $3 млрд.
  20. Фил Найт, Nike, США. Капитал оценивается в $37,7 млрд — рост на $9,9 млрд.
  21. Илон Маск, Tesla и SpaceX, США. Капитал оценивается в $36,7 млрд — рост на $9,5 млрд.
  22. Колин Чжэн Хуан, онлайн-торговля (Pinduoduo), Китай. Капитал оценивается в $35,6 млрд — рост на $17,9 млрд.
  23. Франсуа Пино, мода и предметы роскоши, Франция. Капитал оценивается в $31,8 млрд – рост на $2,1 млрд.
  24. Шелдон Адельсон, казино, США. Капитал оценивается в $30,7 млрд — рост на $1,4 млрд.
  25. Майкл Делл, Dell Computers, США. Капитал оценивается в $28,3 млрд— рост на $3,5 млрд.
The World’s 25 Richest Billionaires Have Gained…
U.S. stock indices have been on a tear for the past two months despite the pandemic. That’s lifted…
www.forbes.com

#новости #amazon #facebook

Лера Михайлова
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12 комментариев
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4

Относительно недавнего "дна" рынка акций конца марта прошло 2 месяца.
Относительно этого дна - они "разбогатели".
Относительно "хаев" начала года - большинство из них всё ещё "обеднели".
Например LVMH, в январе хай - 430 евро, дно - 280 евро, сейчас 335.
Поэтому материал - лишь бы что то написать.

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Dmitry Porkhaev

1

Вот 3 место не понятно, все же магазины закрыты и по бутики не походить. Разве что шампанское с коньяком хорошо стало продаваться.

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Дамир Губаев

Dmitry
2

Думаешь на бутиках деньги делают? Скорее всего "бесплатно" шили средства СИЗ для врачей и тп в обмен на налоговые преференции и госзаказы. На бирже хорошо сыграли. Скупили конкурентов банкротов. Заняли прибыльные места банкротов

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Red Boy

Дамир
0

Возможно заняли выгодные торговые площади компаний которые разролись.

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Вася Пражкин

Dmitry
0

Это все манипулирование журналюгами статистикой. В середине марта LVMH потеряли треть от январского пика и вот сейчас они немного вернули, поэтому и в плюсе оказались. Но от хаев им еще где-то четверть нагнать надо.

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Егор Корницкий

1

Загадки этой жизни — там добрая половина «пострадавшие сектора»🧐

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Владимир Артеменко

1

Звучит как : «Посмотрите кто на нас нажился в кризис!»
Читать надо: «Посмотрите кому доверяют инвесторы в кризис!»

Ответить

Андрей Пивень

0

Теперь понятно, кто это мог затеять....

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Андрей Корольков

0

Али недавно на бирже укатали несмотря на положительный квартальный отчёт

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Настя Бессмертная

Андрей
0

Упали акции?

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Андрей Корольков

Настя
0

Да с 213 до 200 за пару часов

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Kostya Golikov

0

Глубокая аналитика от Форбс 

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