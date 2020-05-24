Больше всех разбогатели основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.
Состояние 25 миллиардеров из списка богатейших людей мира Forbes выросло на $255 млрд в период с 23 марта по 23 мая. Об этом пишет Forbes.
В список вошли только те предприниматели, чьи компании торгуются на бирже. Их общее состояние оценивается в сумму около $1,5 трлн.
- Джефф Безос, Amazon. Капитал оценивается в $146,9 млрд — за два месяца пандемии он вырос на $29,9 млрд.
- Билл Гейтс, Microsoft, США. Капитал оценивается в $106,5 млрд —рост на $11,9 млрд.
- Бернар Арно, LVMH, Франция. Капитал оценивается в $94,1 млрд — рост на $12,8 млрд.
- Марк Цукерберг, Facebook, США. Марк Цукерберг, США. Капитал оценивается в $86,5 млрд — рост на $31,4 млрд.
- Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway, США. Капитал оценивается в $69,2 млрд — рост на $6 млрд.
- Ларри Эллисон, программное обеспечение, США. Капитал оценивается в $66,4 млрд — рост на $10,4 млрд.
- Стив Балмер, Microsoft, США. Капитал оценивается в $65,4 млрд, рост на $14 млрд.
- Ларри Пейдж, Google, США. Капитал оценивается в $63,6 млрд — рост на $14,2 млрд.
- Сергей Брин, Google, США. Капитал оценивается в $61,3 млрд — рост на $13,7 млрд.
- Амансио Ортега, Zara, Испания. Капитал оценивается в $60,5 млрд — рост на $5,2 млрд.
- Джим Уолтон, Walmart, США. Капитал оценивается в $55,2 млрд — рост на $3,6 млрд.
- Элис Уолтон, Walmart, США. Капитал оценивается в $55 млрд — рост на $3,6 млрд.
- Роб Уолтон, Walmart, США. Капитал оценивается в $54,8 млрд — рост на $3,6 млрд.
- Франсуаза Бетанкур-Майерс, L’Oréal, Франция. Капитал оценивается в $54,2 млрд — рост на $6,4 млрд.
- Мукеш Амбани, нефть и газ, Индия. Капитал оценивается в $52,7 млрд — рост на $19,9 млрд.
- Карлос Слим Элу, телекоммуникации, Мексика. Капитал оценивается в $51,2 млрд — рост на $4,2 млрд.
- Маккензи Безос, Amazon, США. Капитал оценивается в $47,8 млрд — рост на $10,4 млрд.
- Ма Хуатен, медиа, Китай. Капитал оценивается в $46,4 млрд — рост на $6,8 млрд.
- Джек Ма, Alibaba Group, Китай. Капитал оценивается в $41,3 млрд — рост на $3 млрд.
- Фил Найт, Nike, США. Капитал оценивается в $37,7 млрд — рост на $9,9 млрд.
- Илон Маск, Tesla и SpaceX, США. Капитал оценивается в $36,7 млрд — рост на $9,5 млрд.
- Колин Чжэн Хуан, онлайн-торговля (Pinduoduo), Китай. Капитал оценивается в $35,6 млрд — рост на $17,9 млрд.
- Франсуа Пино, мода и предметы роскоши, Франция. Капитал оценивается в $31,8 млрд – рост на $2,1 млрд.
- Шелдон Адельсон, казино, США. Капитал оценивается в $30,7 млрд — рост на $1,4 млрд.
- Майкл Делл, Dell Computers, США. Капитал оценивается в $28,3 млрд— рост на $3,5 млрд.
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A B
Относительно недавнего "дна" рынка акций конца марта прошло 2 месяца.
Относительно этого дна - они "разбогатели".
Относительно "хаев" начала года - большинство из них всё ещё "обеднели".
Например LVMH, в январе хай - 430 евро, дно - 280 евро, сейчас 335.
Поэтому материал - лишь бы что то написать.
Dmitry Porkhaev
Вот 3 место не понятно, все же магазины закрыты и по бутики не походить. Разве что шампанское с коньяком хорошо стало продаваться.
Дамир ГубаевDmitry
Думаешь на бутиках деньги делают? Скорее всего "бесплатно" шили средства СИЗ для врачей и тп в обмен на налоговые преференции и госзаказы. На бирже хорошо сыграли. Скупили конкурентов банкротов. Заняли прибыльные места банкротов
Red BoyДамир
Возможно заняли выгодные торговые площади компаний которые разролись.
Вася ПражкинDmitry
Это все манипулирование журналюгами статистикой. В середине марта LVMH потеряли треть от январского пика и вот сейчас они немного вернули, поэтому и в плюсе оказались. Но от хаев им еще где-то четверть нагнать надо.
Егор Корницкий
Загадки этой жизни — там добрая половина «пострадавшие сектора»🧐
Владимир Артеменко
Звучит как : «Посмотрите кто на нас нажился в кризис!»
Читать надо: «Посмотрите кому доверяют инвесторы в кризис!»
Андрей Пивень
Теперь понятно, кто это мог затеять....
Андрей Корольков
Али недавно на бирже укатали несмотря на положительный квартальный отчёт
Настя БессмертнаяАндрей
Упали акции?
Андрей КорольковНастя
Да с 213 до 200 за пару часов
Kostya Golikov
Глубокая аналитика от Форбс