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Финансы
Галина Мубаракшина
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Фонд TMT Investments сообщил об «исчезновении» украинских основателей стартапа Sixa с более $4 млн инвестиций Материал редакции

Основатели платформы облачных вычислений не выходят на связь, а инвесторы сомневаются в существовании проекта, узнало издание Ain.ua.

33 комментария
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Американский стартап с основателями из Украины Sixa перестал выходить на связь с инвесторами, сообщил Telegram-канал «Русский венчур» со ссылкой на директора по стратегическому развитию венчурного фонда TMT Investments Германа Каплуна. В 2016 году TMT вложил в стартап $300 тысяч.

По словам Каплуна, его компания наняла юристов, которые будут проводить расследование и заниматься судебными вопросами, связанными с инвестициями в Sixa.

Ain.ua пишет, что после нескольких раундов финансирования инвесторы стали получать отчёты основателей с большими задержками, а гендиректор и сооснователь Sixa Микола Минченко надолго пропадал и не отвечал на письма и звонки. Tandem Capital, крупнейший инвестор Sixa, отозвал половину своих инвестиций в раунде на $3,5 млн.

Компания основана в США в 2015 году Миколой Минченко и Евгением Нечаевым. По данным Crunchbase, в 2015-2019 годах стартап привлёк в общей сложности $4 млн. В 2015 году он прошёл акселератор в Startupbootcamp в Стамбуле, от фонда которого получил $140 тысяч, в 2016 году — программу инкубатора Y Combinator, который вложил ещё $120 тысяч. Также в стартап инвестировал Gagarin Capital Николая Давыдова и Михаила Тавера.

Стартап предлагал пользователям доступ к персональным виртуальным компьютерам — программами можно было пользоваться в облаке, не обновляя физическое оборудование. К 2016 году платформа была доступна в бета-версии для 15 тысяч разработчиков за $49-59 в месяц.

В 2017-2018 годах Sixa стала принимать заказы на беспроводные VR-шлемы Rivvr по цене $200-$250. Поставки планировались в марте 2018 года. Весной 2018 года стартап рассказал о планах запустить собственный блокчейн.

Инвесторы сомневаются в готовности продукции Sixa и вообще существовании компании, отмечает Ain.ua. Один из них не смог получить доступ к продукту, другой, изучив Facebook и LinkedIn, пришёл к выводу, что у компании нет сотрудников.

Ain.ua также указывает, что в марте 2020 года Калифорнийский окружной суд зарегистрировал жалобу британского холдинга Innes Wordwide Holdings на Минченко. Холдинг вложил в его компанию $1 млн, но вскоре перестал получать информацию от стартапа. Компания установила, что Минченко предоставил недостоверные данные о партнёрстве с крупными разработчиками игр в Корее и Китае, а также 50 тысячах клиентов.

На момент публикации материала в Sixa не ответили на запрос vc.ru. Её страницы в LinkedIn и Facebook удалены. Последняя публикация в Twitter датирована январём 2018 года. На странице в LinkedIn Миколы Минченко Sixa указана как место работы. Герман Каплун, Николай Давыдов, Михаил Тавер, управляющий партнёр AVentures Capital (также инвестор Sixa) Евгений Сысоев, бывший операционный директор Sixa Катерина Кондрунина также не ответили на запрос о комментарии.

#новость #стартапы #sixa

Галина Мубаракшина
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33 комментария
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Marat Yansaitov

24
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Алексей Алексеевский

Marat
4

картинка со звуком

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Corban Dallas

Marat
2

Легко было ошибиться! Ведь "молодая девушка" и "девственница" звучит практически одинаково!©

Ответить

Ivano Digital

7

"Главное, это не идея. Главное, это команда" - рассказывали они в стартап-акселераторах

Ответить

Даниил Орел

Ivano
2

И скрам с канбаном не забудьте.

Ответить

Yury Kotov

6

Микола гдэ дэньги!?

Ответить

Ruben Voskanian

Yury
5

Грощы

Ответить

Laugh Radiant

6

Ну тут только два варианта:
Либо на пляже под зонтиком
Либо в огороде под кустиком

Ответить

alex twit

6

Ти ж менэ пидманула, ти ж менэ подвела
У моего стартапа инвестишки увела

Ответить

Stas Korg

4

Зачем что то разрабатывать , украл и уехал в ДНР ))))

Ответить

Вадим Чиняев

Stas
6

ну да там райские пляжи и прекрасные гавани для яхт.

Ответить

Александр Антипов

Stas
0

Вот все суть настоящего ХОХЛА. Жадность и глупость. Как можно было убить дело, которое могло бы кормить. Тем более инвесторы поверили и вложили.

Ответить

Юрий Белоножкин

5

“Весной 2018 года стартап рассказал о планах запустить собственный блокчейн.”

На этом история заканчивается. Вероятно, успешно запустили.

Ответить

Юрий Глотов

4

"изучив Facebook и LinkedIn, пришёл к выводу, что у компании нет сотрудников", шикарный пример аналитики

Ответить

Алексис Второй

3
Ответить

Vasiliy Nemchinov

1

Обидно то, что в это время, перспективные проекты с порядочной и сильной командой не могут получить инвестиции в свои проекты... эх 🙆🏻‍♂️

Ответить

Ware Wow

Vasiliy
1

финансирование, команда и продукт - это никак не связанные вещи, точнее опосредованно.

Ответить

Anton Matrosov

Vasiliy
1

Это потому что вы не катаетесь на технологических пузырях. Чтобы нонеймам гарантированно получать инвестиции, нужно создавать стартап в самом начале очередного технохайпа (блокчейн, AR и тд), и быстро осваивать деньги через фиктивный штат и непрофильные расходы. Бонус, если при этом будете еще и арендовывать офис у самих себя (через компанию-прокладку, естественно). Это старая и проверенная схема обувания инвестфондов под лозунгом "грабь награбленное".

Ответить

BearStrikesBack

Anton
0

Хахa, fake it till you make (not) it :)

Ответить

Максим Горький

1

Ищите Миколу в Канаде.

Ответить

тима махотлов

1

Надо им стартап запилить - как правильно питчить инвесторам.

Ответить

ЯжПрограммист

1

Чёт мало унесли, ещё бы немного в уши поднассали и на десятки могли бы выйти лямов.

Ответить

Yura Shapovalov

1

Тикай з городу, тобi пiзда, как говорица

Ответить

Оксана Вихрова

0

А тем временем многие действительно интересные стартапы не могут получить финансирование

Ответить

Даниил Орел

Оксана
1

Вы всерьез думаете, что венчурные инвестиции — это про финансирование стартапов? Примерно 146% профинансированных проектов на самом деле не существует. Так что ничего нового, просто тут, видимо, была какая-то особо наглая схема, вот и вылезло наружу.

Ответить

Vasiliy Nemchinov

Даниил
3

Ужас

Ответить

Оксана Вихрова

Даниил
0

А как AirB&B в своё время получили финансирование под свой изначальный проект «надувной матрас с завтраком в аренду»? Возможно в России все работает так, как Вы и сказали, но волей судьбы, сейчас находимся на «посевной» стадии в Европе, и могу сказать, что инвесторы отбирают стартапы работающие, а так же инвестируют просто в перспективные проекты. Совсем не обязательно для этого изобретать какие то криминальные схемы, просто нужно работать и доводить до ума идею, а тут основателю, видимо, «влом» было.

Ответить

Даниил Орел

Оксана
1

Вы верите в гаражных парней и всё с нуля? Да неужели Вы ничего не читали? Ни биографий Гейтса, ни Джобса? Ни истории Элизабет Холмс? Ну я был тоже когда-то на "посевной" стадии в Европе. Сколько дали? Десятку или поменьше? В столь ненавидимой Вами России в Сколково у Вас шансов не меньше и не больше, и примерно такие же объедки ожидают с барского стола, если Вы не из своих. Выход стартапов в Европе — около 0.3%, в Сколково — менее 0.2% (кажется), в Кремниевой — порядка 1.6%. Это сколько из них переживают первый год.

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Александр

Даниил
0

А как же фильм Дудя, где говорилось, что в США очень развита культура инвестиций, и впулить деньги вникуда не выйдет?

Ответить

Даниил Орел

Александр
0

https://www.facebook.com/100007240326331/posts/2567969790121007/?d=n

Ответить

Anton Matrosov

Оксана
0

А вы начните прокручивать и отмывать мафиозные денюжки через свой кэшфлоу, и благодарные инвесторы к вам с радостью потянутся! 

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Даниил Орел

Anton
0

да не обязательно мафиозные, просто любые, ключевое слово "отмывать".

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Syzygy

0

 В 2017-2018 годах Sixa стала принимать заказы на беспроводные VR-шлемы Rivvr по цене $200-$250

Слушайте, ну неужели на это кто-то мог повестись? Нет, всё же жажда халявы - она неистребима даже у тех, кто вроде как понимает, как деньги достаются.

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