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Основатели платформы облачных вычислений не выходят на связь, а инвесторы сомневаются в существовании проекта, узнало издание Ain.ua.
Американский стартап с основателями из Украины Sixa перестал выходить на связь с инвесторами, сообщил Telegram-канал «Русский венчур» со ссылкой на директора по стратегическому развитию венчурного фонда TMT Investments Германа Каплуна. В 2016 году TMT вложил в стартап $300 тысяч.
По словам Каплуна, его компания наняла юристов, которые будут проводить расследование и заниматься судебными вопросами, связанными с инвестициями в Sixa.
Ain.ua пишет, что после нескольких раундов финансирования инвесторы стали получать отчёты основателей с большими задержками, а гендиректор и сооснователь Sixa Микола Минченко надолго пропадал и не отвечал на письма и звонки. Tandem Capital, крупнейший инвестор Sixa, отозвал половину своих инвестиций в раунде на $3,5 млн.
Компания основана в США в 2015 году Миколой Минченко и Евгением Нечаевым. По данным Crunchbase, в 2015-2019 годах стартап привлёк в общей сложности $4 млн. В 2015 году он прошёл акселератор в Startupbootcamp в Стамбуле, от фонда которого получил $140 тысяч, в 2016 году — программу инкубатора Y Combinator, который вложил ещё $120 тысяч. Также в стартап инвестировал Gagarin Capital Николая Давыдова и Михаила Тавера.
Стартап предлагал пользователям доступ к персональным виртуальным компьютерам — программами можно было пользоваться в облаке, не обновляя физическое оборудование. К 2016 году платформа была доступна в бета-версии для 15 тысяч разработчиков за $49-59 в месяц.
В 2017-2018 годах Sixa стала принимать заказы на беспроводные VR-шлемы Rivvr по цене $200-$250. Поставки планировались в марте 2018 года. Весной 2018 года стартап рассказал о планах запустить собственный блокчейн.
Инвесторы сомневаются в готовности продукции Sixa и вообще существовании компании, отмечает Ain.ua. Один из них не смог получить доступ к продукту, другой, изучив Facebook и LinkedIn, пришёл к выводу, что у компании нет сотрудников.
Ain.ua также указывает, что в марте 2020 года Калифорнийский окружной суд зарегистрировал жалобу британского холдинга Innes Wordwide Holdings на Минченко. Холдинг вложил в его компанию $1 млн, но вскоре перестал получать информацию от стартапа. Компания установила, что Минченко предоставил недостоверные данные о партнёрстве с крупными разработчиками игр в Корее и Китае, а также 50 тысячах клиентов.
На момент публикации материала в Sixa не ответили на запрос vc.ru. Её страницы в LinkedIn и Facebook удалены. Последняя публикация в Twitter датирована январём 2018 года. На странице в LinkedIn Миколы Минченко Sixa указана как место работы. Герман Каплун, Николай Давыдов, Михаил Тавер, управляющий партнёр AVentures Capital (также инвестор Sixa) Евгений Сысоев, бывший операционный директор Sixa Катерина Кондрунина также не ответили на запрос о комментарии.
Легко было ошибиться! Ведь "молодая девушка" и "девственница" звучит практически одинаково!©
"Главное, это не идея. Главное, это команда" - рассказывали они в стартап-акселераторах
Микола гдэ дэньги!?
Ну тут только два варианта:
Либо на пляже под зонтиком
Либо в огороде под кустиком
Зачем что то разрабатывать , украл и уехал в ДНР ))))
Вот все суть настоящего ХОХЛА. Жадность и глупость. Как можно было убить дело, которое могло бы кормить. Тем более инвесторы поверили и вложили.
“Весной 2018 года стартап рассказал о планах запустить собственный блокчейн.”
На этом история заканчивается. Вероятно, успешно запустили.
"изучив Facebook и LinkedIn, пришёл к выводу, что у компании нет сотрудников", шикарный пример аналитики
Обидно то, что в это время, перспективные проекты с порядочной и сильной командой не могут получить инвестиции в свои проекты... эх 🙆🏻♂️
Это потому что вы не катаетесь на технологических пузырях. Чтобы нонеймам гарантированно получать инвестиции, нужно создавать стартап в самом начале очередного технохайпа (блокчейн, AR и тд), и быстро осваивать деньги через фиктивный штат и непрофильные расходы. Бонус, если при этом будете еще и арендовывать офис у самих себя (через компанию-прокладку, естественно). Это старая и проверенная схема обувания инвестфондов под лозунгом "грабь награбленное".
Чёт мало унесли, ещё бы немного в уши поднассали и на десятки могли бы выйти лямов.
А тем временем многие действительно интересные стартапы не могут получить финансирование
Вы всерьез думаете, что венчурные инвестиции — это про финансирование стартапов? Примерно 146% профинансированных проектов на самом деле не существует. Так что ничего нового, просто тут, видимо, была какая-то особо наглая схема, вот и вылезло наружу.
А как AirB&B в своё время получили финансирование под свой изначальный проект «надувной матрас с завтраком в аренду»? Возможно в России все работает так, как Вы и сказали, но волей судьбы, сейчас находимся на «посевной» стадии в Европе, и могу сказать, что инвесторы отбирают стартапы работающие, а так же инвестируют просто в перспективные проекты. Совсем не обязательно для этого изобретать какие то криминальные схемы, просто нужно работать и доводить до ума идею, а тут основателю, видимо, «влом» было.
Вы верите в гаражных парней и всё с нуля? Да неужели Вы ничего не читали? Ни биографий Гейтса, ни Джобса? Ни истории Элизабет Холмс? Ну я был тоже когда-то на "посевной" стадии в Европе. Сколько дали? Десятку или поменьше? В столь ненавидимой Вами России в Сколково у Вас шансов не меньше и не больше, и примерно такие же объедки ожидают с барского стола, если Вы не из своих. Выход стартапов в Европе — около 0.3%, в Сколково — менее 0.2% (кажется), в Кремниевой — порядка 1.6%. Это сколько из них переживают первый год.
А вы начните прокручивать и отмывать мафиозные денюжки через свой кэшфлоу, и благодарные инвесторы к вам с радостью потянутся!
В 2017-2018 годах Sixa стала принимать заказы на беспроводные VR-шлемы Rivvr по цене $200-$250
Слушайте, ну неужели на это кто-то мог повестись? Нет, всё же жажда халявы - она неистребима даже у тех, кто вроде как понимает, как деньги достаются.
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