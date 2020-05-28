Основатели платформы облачных вычислений не выходят на связь, а инвесторы сомневаются в существовании проекта, узнало издание Ain.ua.

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Американский стартап с основателями из Украины Sixa перестал выходить на связь с инвесторами, сообщил Telegram-канал «Русский венчур» со ссылкой на директора по стратегическому развитию венчурного фонда TMT Investments Германа Каплуна. В 2016 году TMT вложил в стартап $300 тысяч.

По словам Каплуна, его компания наняла юристов, которые будут проводить расследование и заниматься судебными вопросами, связанными с инвестициями в Sixa.

Ain.ua пишет, что после нескольких раундов финансирования инвесторы стали получать отчёты основателей с большими задержками, а гендиректор и сооснователь Sixa Микола Минченко надолго пропадал и не отвечал на письма и звонки. Tandem Capital, крупнейший инвестор Sixa, отозвал половину своих инвестиций в раунде на $3,5 млн.

Компания основана в США в 2015 году Миколой Минченко и Евгением Нечаевым. По данным Crunchbase, в 2015-2019 годах стартап привлёк в общей сложности $4 млн. В 2015 году он прошёл акселератор в Startupbootcamp в Стамбуле, от фонда которого получил $140 тысяч, в 2016 году — программу инкубатора Y Combinator, который вложил ещё $120 тысяч. Также в стартап инвестировал Gagarin Capital Николая Давыдова и Михаила Тавера.

Стартап предлагал пользователям доступ к персональным виртуальным компьютерам — программами можно было пользоваться в облаке, не обновляя физическое оборудование. К 2016 году платформа была доступна в бета-версии для 15 тысяч разработчиков за $49-59 в месяц.

В 2017-2018 годах Sixa стала принимать заказы на беспроводные VR-шлемы Rivvr по цене $200-$250. Поставки планировались в марте 2018 года. Весной 2018 года стартап рассказал о планах запустить собственный блокчейн.

Инвесторы сомневаются в готовности продукции Sixa и вообще существовании компании, отмечает Ain.ua. Один из них не смог получить доступ к продукту, другой, изучив Facebook и LinkedIn, пришёл к выводу, что у компании нет сотрудников.

Ain.ua также указывает, что в марте 2020 года Калифорнийский окружной суд зарегистрировал жалобу британского холдинга Innes Wordwide Holdings на Минченко. Холдинг вложил в его компанию $1 млн, но вскоре перестал получать информацию от стартапа. Компания установила, что Минченко предоставил недостоверные данные о партнёрстве с крупными разработчиками игр в Корее и Китае, а также 50 тысячах клиентов.