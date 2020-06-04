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Финансы
Галина Мубаракшина
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Facebook и PayPal инвестировали в индонезийское «суперприложение» Gojek для развития в Юго-Восточной Азии Материал редакции

Facebook видит в Gojek потенциал для развития WhatsApp.

  • Facebook и PayPal присоединились к раунду финансирования индонезийского сервиса Gojek, пишет Bloomberg. Раунд на $1,2 млрд был закрыт в марте 2020 года. Объём инвестиций Facebook и PayPal не раскрывается.
  • Запущенный в 2015 году как сервис перевозок, стартап вырос в многопрофильную компанию, которая также занимается доставкой лекарств, уборкой и так далее. В сервисе зарегистрированы «сотни тысяч» исполнителей и 170 млн пользователей, пишет агентство.
  • Инвестиции в Gojek помогут Facebook сделать WhatsApp платёжным и финансовым сервисом, а Индонезия — один из самых перспективных интернет-рынков, утверждает Bloomberg. В августе 2019 года Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Facebook ищет партнёров для осуществления платежей через WhatsApp в этой стране.
  • Gojek — вторая международная инвестиция за последние полтора месяца, напоминает издание. В апреле компания договорилась о покупке 9,9% акций индийского оператора связи Jio за $5,7 млрд.
  • Стартап использует инвестиции для расширения бизнеса, несмотря на кризис. В апреле Gojek купил платёжный сервис Moka почти за $130 млн, рассказали изданию источники. В Gojek вкладывались Alphabet и китайский холдинг Tencent. CB Insights оценила его в $10 млрд, уточняет издание.

#новость #gojek #facebook #paypal

Галина Мубаракшина
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