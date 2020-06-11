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Фонды инвестировали в «2ГИС» $40 млн в 2015 году.
11 июня 2020 года «Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС». По итогам сделки банк получит 72%, ещё 3% перейдёт к совместному предприятию «Сбербанка» и Mail.ru Group.
Банк выкупит в том числе доли фондов Baring Vostok и RTP Global, которые инвестировали в «2ГИС» $40 млн в 2015 году. В августе 2019 года РБК писало, что структурам Baring Vostok принадлежит 20% кипрской 2Gis Ltd, RTP Global — 2,3%.
Преподаватель МФТИ Юрий Аммосов подсчитал в своём Telegram-канале, сколько могли получить фонды при выходе из «2ГИС».
Инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов тоже привёл расчёты в своём Telegram-канале: по его подсчётам, фонды заработали на инвестиции в «2ГИС» денежную доходность 1.29x в долларах США и 1.15x в рублях. «Инвестиция была сделана в октябре 2015 года, то есть, IRR (внутренняя норма доходности) — 3,1% в долларах и 5,6% в рублях», — написал он.
Однако Ефремов отметил, что неизвестно, были ли какие-то ликвидационные привилегии у фондов, были ли внутренние раунды или, наоборот, выплата дивидендов, а также перечислялись ли инвестиции траншами — в этом случае сумму могли перевести не всю. «Я бы обратил внимание на вот какой момент — что бы там ни было на входе, но частная независимая технологическая компания была оценена стратегическим инвестором в $200 млн. То есть, это уже пустое, но “несколько сотен миллионов”», — добавил он.
В Baring Vostok отказались отвечать на вопросы vc.ru о деталях и доходности сделки, в RTP Global на момент написания заметки не ответили на запрос. В «2ГИС» не стали уточнять, какие доли получили Baring Vostok и RTP Global в 2015 году, однако сказали, что это были единственные инвестиции фондов в компанию.
В 2015 году «Коммерсантъ» писал со ссылкой на «2ГИС», что компанию оценили при сделке выше $150 млн. Таким образом, доля фондов в сервисе не превышала 26,7%, указывала газета.
Интересно что думаю по этому поводу Mail.ru и maps.me. Сбербанк все больше похож на братка, который нажрался в ресторане и покупает все подряд лишь бы купить. Baring Vostok и RTP Global красавчики, что слили этот труп(дада, я в курсе что в усть-кукуевске он лучше Google Maps).
Честь и хвала была бы преподавателю МФТИ Юрию Аммосову если бы он сказал "Вывод: лучше б в банк вложили" 5 лет назад, а не сейчас.
Так это ж и так очевидно из первого правила ведения бизнеса в России - но в Baring Vostok, видимо, какие-то любители извращений сидят.
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