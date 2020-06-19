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Компания готова адаптировать сервис и на другие модели бизнеса, например, на курьерские службы.
«Тинькофф» запустил бесплатный сервис для таксопарков и агрегаторов для мгновенного перечисления денег за заказы, рассказал vc.ru представитель компании. Для этого у таксопарка должен быть расчётный счёт в «Тинькофф банке».
С помощью него владелец таксопарка может настроить автоматическую выплату с обработкой запроса за минуту или вручную одобрять каждую заявку водителя. Количество водителей в штате или количество заявок не влияет на скорость автоматической выплаты, уточнили в «Тинькофф».
Сервис предлагает выбрать один из трёх периодов выплат: по запросу водителя, ежедневно, ежемесячно. Управлять выплатами и таксист, и таксопарк смогут как с компьютера, так и со смартфона.
Размер комиссии, которую «Тинькофф» получает с выплат, зависит от способа подключения к сервису, оборота таксопарка и карт, которыми пользуются водители.
Например, при подключении через партнёра-интегратора (сейчас Jump Taxi, Force, Dunco, taxiCRM, Taxi Helper) комиссия при переводе водителям на карты «Тинькофф» составит 1%, а минимальный платёж — 15 рублей; при переводе на карты других банков — 1,09-1-59%, минимальный платёж — 25-30 рублей. В будущем число партнёров-интеграторов сервиса увеличится, отметили в «Тинькофф».
При подключении по API: на карты «Тинькофф» — 0,5%, минимальный платёж — 15 рублей; на карты других банков — от 0,8%, минимальный платёж — 25 рублей.
В «Тинькофф» считают, что мгновенные выплаты могут стать дополнительным конкурентным преимуществом таксопарка при поиске водителей. Сервис сокращает время на выставление платёжных документов и оптимизирует нагрузку на диспетчеров и бухгалтерию, добавили в компании.
Сейчас в основном сервисом пользуются таксопарки, поскольку это уже готовое предложение для них, но компания готова адаптировать сервис и на другие модели бизнеса, например, для курьерских служб.
Очередной грабеж таксистов
Бедные таксисты. Хорошо им жилось в 90ые. А сейчас нельзя содрать 500 рублей за поездку в несколько км, но до вокзала
Они же таксисты, а не презренные предприниматели: заработал - сразу прокутил, романтика!
При всей любви к Тинькофф — не взлетит. Таксопарками ж то ещё быдло владеет. А если агрегаторы - то будет ещё веселее, ибо Ситимобил принадлежит Сбербанку, а Яндекс вряд ли на такое решится.
Таксопаркам проще так, чем искать схемы
вывода. Продукт как раз для них.
Что с налогами в этом случае?
сначала бесплатно, а потом как платно
знаем мы тинькофф
А как и о чем вы предупреждаете своих клиентов ?
Да практически обо всём они предупреждают. Если изменяются условия по карточкам, по вкладам, по процентам и т.д. Мне всегда заранее дропается письмо на почту от них, всегда есть новость на сайте и на официальных страницах в соц. сетях.
Примерно так
А такую новость вам уже прислали?
Канал доставки оповещений это одно из многих свойств механизма оповещения. У вас есть описание официальное этого механизма на которое можно опереться для конструктивного и взаимовыгодного обсуждения этой темы ? Или иначе, вам интересно это обсуждение и развитие самого механизма, в том числе, его описания ?
Если у вас есть предложение на этот счет, вы можете направить его на partner@tinkoff.ru, обязательно посмотрим его)
Еще бы в обратную сторону сделать, когда водитель пополняет свой баланс в Яндекс.такси со своей карты (эквайринг). Что скажешь, @Тинькофф 😉
А то сам Яндекс так и не может додуматься до этого, у них все еще через Qiwi пополняется...
Спасибо за ответ! 👍 У Яндекс.такси есть api и там есть пополнение/списание с баланса водителя.
По-моему, очень интересная идея! Действительно, не только для таксистов она может стать удобной. Удачи, Тинькофф)
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