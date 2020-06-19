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Финансы
Лиана Липанова
1589

«Тинькофф» предложил таксопаркам сервис автоматических выплат водителям Материал редакции

Компания готова адаптировать сервис и на другие модели бизнеса, например, на курьерские службы.

24 комментария
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«Тинькофф» запустил бесплатный сервис для таксопарков и агрегаторов для мгновенного перечисления денег за заказы, рассказал vc.ru представитель компании. Для этого у таксопарка должен быть расчётный счёт в «Тинькофф банке».

С помощью него владелец таксопарка может настроить автоматическую выплату с обработкой запроса за минуту или вручную одобрять каждую заявку водителя. Количество водителей в штате или количество заявок не влияет на скорость автоматической выплаты, уточнили в «Тинькофф».

Сервис предлагает выбрать один из трёх периодов выплат: по запросу водителя, ежедневно, ежемесячно. Управлять выплатами и таксист, и таксопарк смогут как с компьютера, так и со смартфона.

Размер комиссии, которую «Тинькофф» получает с выплат, зависит от способа подключения к сервису, оборота таксопарка и карт, которыми пользуются водители.

Например, при подключении через партнёра-интегратора (сейчас Jump Taxi, Force, Dunco, taxiCRM, Taxi Helper) комиссия при переводе водителям на карты «Тинькофф» составит 1%, а минимальный платёж — 15 рублей; при переводе на карты других банков — 1,09-1-59%, минимальный платёж — 25-30 рублей. В будущем число партнёров-интеграторов сервиса увеличится, отметили в «Тинькофф».

При подключении по API: на карты «Тинькофф» — 0,5%, минимальный платёж — 15 рублей; на карты других банков — от 0,8%, минимальный платёж — 25 рублей.

В «Тинькофф» считают, что мгновенные выплаты могут стать дополнительным конкурентным преимуществом таксопарка при поиске водителей. Сервис сокращает время на выставление платёжных документов и оптимизирует нагрузку на диспетчеров и бухгалтерию, добавили в компании.

Сейчас в основном сервисом пользуются таксопарки, поскольку это уже готовое предложение для них, но компания готова адаптировать сервис и на другие модели бизнеса, например, для курьерских служб.

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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24 комментария
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Антон Курочкин

8

В кризис зашевелились, по 2 релиза в неделю

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Илитный Иксперт

–2

Очередной грабеж таксистов

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Андрей Гришин

Илитный
6

Бедные таксисты. Хорошо им жилось в 90ые. А сейчас нельзя содрать 500 рублей за поездку в несколько км, но до вокзала

Ответить

Ioanne

Андрей
0

Так сказано, как будто таксисты в 90х не работали в зоне окупаемости, так же как и сегодня.
Чет я не вижу, что таксисты из 90х виллы себе построили.
Они всегда в жопе были, что в 90х, что сейчас.

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From Siberia to London

Ioanne
0

Они же таксисты, а не презренные предприниматели: заработал - сразу прокутил, романтика!

Ответить

Nikita Kharchenko

0

При всей любви к Тинькофф — не взлетит. Таксопарками ж то ещё быдло владеет. А если агрегаторы - то будет ещё веселее, ибо Ситимобил принадлежит Сбербанку, а Яндекс вряд ли на такое решится.

Ответить

Тинькофф

Nikita
1

Ну, поживем увидим :) За любовь мерси и взаимно!

Ответить

Stas Khvostov

Nikita
0

Таксопаркам проще так, чем искать схемы
вывода. Продукт как раз для них.

Ответить

Артур Сафарян

0

Что с налогами в этом случае?

Ответить

Тинькофф

Артур
3

Налоговые отношения не меняются. В случае таксопарков-диспетчеров, где юр.лица лишь посредники между водителем и агрегатором, налоговые обязательства на физ. лицах; если водитель оформился в штат / по ГПД, налоги платит работодатель.

Ответить

911

–3

сначала бесплатно, а потом как платно
знаем мы тинькофф

Ответить

Тинькофф

911
2

Мы вас всегда заранее предупредим, в отличие от других банков ;)

Ответить

Валентин Потапов

Тинькофф
0

А как и о чем вы предупреждаете своих клиентов ?

Ответить

Роман Габидулин

Валентин
0

Да практически обо всём они предупреждают. Если изменяются условия по карточкам, по вкладам, по процентам и т.д. Мне всегда заранее дропается письмо на почту от них, всегда есть новость на сайте и на официальных страницах в соц. сетях. 

Примерно так

Ответить

Yuri Ahmedov

Роман
0

А такую новость вам уже прислали?

«Тинькофф Банк» будет сообщать ФСБ о переписках…
В реестре организаторов распространения информации с обязанностью передавать данные спецслужбам…
mbk-news.appspot.com
Ответить

Тинькофф

Валентин
0

Об изменениях, при помощи различных каналов связи, в том числе в соц. сетях. 

Ответить

Валентин Потапов

Тинькофф
0

Канал доставки оповещений это одно из многих свойств механизма оповещения. У вас есть описание официальное этого механизма на которое можно опереться для конструктивного и взаимовыгодного обсуждения этой темы ? Или иначе, вам интересно это обсуждение и развитие самого механизма, в том числе, его описания ?

Ответить

Тинькофф

Валентин
0

Если у вас есть предложение на этот счет, вы можете направить его на partner@tinkoff.ru, обязательно посмотрим его)

Ответить

Dmitri Atname

0

Еще бы в обратную сторону сделать, когда водитель пополняет свой баланс в Яндекс.такси со своей карты (эквайринг). Что скажешь, @Тинькофф 😉
А то сам Яндекс так и не может додуматься до этого, у них все еще через Qiwi пополняется...

Ответить

Тинькофф

Dmitri
0

Звучит действительно удобно, спасибо за предложение)

Ответить

Dmitri Atname

Тинькофф
0

Спасибо за ответ! 👍 У Яндекс.такси есть api и там есть пополнение/списание с баланса водителя.

Ответить

Никита Романчук

0

По-моему, очень интересная идея! Действительно, не только для таксистов она может стать удобной. Удачи, Тинькофф)

Ответить

Тинькофф

Никита
0

Спасибо :3

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Давайте о более важном

«Тинькофф Банк» будет сообщать ФСБ о переписках…
В реестре организаторов распространения информации с обязанностью передавать данные спецслужбам…
mbk-news.appspot.com
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