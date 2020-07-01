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Финансы
Татьяна Боброва
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ТАСС: PayPal прекратит внутренние переводы по России с августа 2020 года Материал редакции

Платежная система сохранит офис в Москве, но сосредоточится на международных переводах.

  • Международная платежная система PayPal изменит бизнес-модель в России, пишет ТАСС со ссылкой на источник на рынке и копию письма компании в ЦБ. Офис в Москве компания сохранит.
  • С августа 2020 года PayPal прекратит внутренние переводы между российскими пользователями и сконцентрируется на трансграничных операциях по отправке и получению платежей.
  • Оценив работу в России в течение последних пяти лет, PayPal решила, что её основное конкурентное преимущество — международные платежи: переводы российских пользователей иностранным продавцам, а также международных клиентов российских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса.
  • В 2019 году прибыль компании по внутренним операциям составила лишь 4%, отмечается в письме регулятору: «Мы планируем продолжить своё развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществ».

#новость #paypal

Татьяна Боброва
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Dmitrii Bugrov

2

Прекратит или сконцентрируется на преимуществах?

Автор определись

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