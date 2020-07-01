Платежная система сохранит офис в Москве, но сосредоточится на международных переводах.
- Международная платежная система PayPal изменит бизнес-модель в России, пишет ТАСС со ссылкой на источник на рынке и копию письма компании в ЦБ. Офис в Москве компания сохранит.
- С августа 2020 года PayPal прекратит внутренние переводы между российскими пользователями и сконцентрируется на трансграничных операциях по отправке и получению платежей.
- Оценив работу в России в течение последних пяти лет, PayPal решила, что её основное конкурентное преимущество — международные платежи: переводы российских пользователей иностранным продавцам, а также международных клиентов российских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса.
- В 2019 году прибыль компании по внутренним операциям составила лишь 4%, отмечается в письме регулятору: «Мы планируем продолжить своё развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществ».
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Dmitrii Bugrov
Прекратит или сконцентрируется на преимуществах?
Автор определись