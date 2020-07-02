Выход на Московскую биржу — знаковое событие в истории компании, благодаря которому стать нашими акционерами смогут миллионы россиян. В России становится все больше розничных инвесторов, и теперь им будут доступны в том числе и наши ценные бумаги.

Мы продолжим создавать технологии, которые позволят увеличить доход всех наших акционеров, и рассчитываем, что листинг поможет улучшить нашу ликвидность.