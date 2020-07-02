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Финансы
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group вышла на Московскую биржу Материал редакции

Компания разместила глобальные депозитарные расписки под тикером MAIL.

15 комментариев
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2 июля 2020 года Mail.ru Group вышла на Московскую биржу, трансляция онлайн-церемонии проходила в соцсети «ВКонтакте».

Компания разместила глобальные депозитарные расписки (ГДР) под тикером MAIL, торги и расчёты осуществляются в рублях. Ценные бумаги Mail.ru Group включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. Листинг не сопровождался дополнительной эмиссией.

Выход на Московскую биржу — знаковое событие в истории компании, благодаря которому стать нашими акционерами смогут миллионы россиян. В России становится все больше розничных инвесторов, и теперь им будут доступны в том числе и наши ценные бумаги.

Мы продолжим создавать технологии, которые позволят увеличить доход всех наших акционеров, и рассчитываем, что листинг поможет улучшить нашу ликвидность.

Борис Добродеев
гендиректор Mail.ru Group

Mail.ru Group анонсировала вторичный листинг на Московской бирже в начале марта 2020 года. С 2010 года расписки на акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным компании, в свободном обращении находится около 50%.

Другая российская интернет-компания «Яндекс» также торгуется на двух биржах: в 2011 году компания вышла на Nasdaq, а в 2014 году — на Московскую биржу.

Добавлено в 10:30. На 10:14 мск бумаги Mail.ru Group торгуются по 1690 за штуку.

В честь выхода на Мосбиржу вечером 1 июля Mail.ru Group подсветила фасад штаб-квартиры Mail.ru Group

#новость #mailrugroup

Татьяна Боброва
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15 комментариев
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Yury Kotov

0

Какие прогнозы товарищи знатоки?

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Даниил Пискурёв

Yury
29
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alex twit

Даниил
1

Стонкс!

Ответить

Yury Kotov

Yury
2

Давайте уже и Авито и Wildberries и Ozon, всех давайте на биржу

Ответить

Михаил М

Yury
5

Чем больше компаний, тем лучше.

Ответить

Юрий Глотов

Yury
0

По поводу Озона, АФК система и так на бирже

Ответить

Евгений Широков

Yury
0

Браузер Атом на твоём компьютере.

Ответить

911

3

спасибо, но нет

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Valentin G

–3

Зинаида Михайловна вышла в Пятерочку!

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Никита Красюк

0

Когда в индекс войдёт?

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Я не скажу свое имя машине

Никита
0

GVNO - индекс Рамблера и Mail.ru

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Viktor Mann

0

Прочитать, поморщиться, посмеяться и простить.
2 июля — День сюрпризов! 🎁 1 акция за 1 ОК!

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Евгений Тиунов

0

... вышла, поняла, что штормит... и зашла обратно Как то так прочитался заголовок )

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Артур

0

Почему они не поменяют свой нейминг? У значительной части жителей СНГ название «mail ru group” воспринимается негативно, а за рубежом вообще создает неправильные ассоциации

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alex twit

–2

Дагестанские ученые открыли дверь

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