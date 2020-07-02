Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Компания разместила глобальные депозитарные расписки под тикером MAIL.
2 июля 2020 года Mail.ru Group вышла на Московскую биржу, трансляция онлайн-церемонии проходила в соцсети «ВКонтакте».
Компания разместила глобальные депозитарные расписки (ГДР) под тикером MAIL, торги и расчёты осуществляются в рублях. Ценные бумаги Mail.ru Group включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. Листинг не сопровождался дополнительной эмиссией.
Mail.ru Group анонсировала вторичный листинг на Московской бирже в начале марта 2020 года. С 2010 года расписки на акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным компании, в свободном обращении находится около 50%.
Другая российская интернет-компания «Яндекс» также торгуется на двух биржах: в 2011 году компания вышла на Nasdaq, а в 2014 году — на Московскую биржу.
Добавлено в 10:30. На 10:14 мск бумаги Mail.ru Group торгуются по 1690 за штуку.
Какие прогнозы товарищи знатоки?
Давайте уже и Авито и Wildberries и Ozon, всех давайте на биржу
Когда в индекс войдёт?
Прочитать, поморщиться, посмеяться и простить.
2 июля — День сюрпризов! 🎁 1 акция за 1 ОК!
... вышла, поняла, что штормит... и зашла обратно Как то так прочитался заголовок )
Почему они не поменяют свой нейминг? У значительной части жителей СНГ название «mail ru group” воспринимается негативно, а за рубежом вообще создает неправильные ассоциации
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