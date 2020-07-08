Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
На сайте компании также можно проконсультироваться насчёт налогов на наследство и других связанных с ним расходов.
Британская компания Farewill, которая предоставляет онлайн-сервисы для юридического сопровождения похорон, привлекла 20 млн фунтов стерлингов ($25 млн), пишет TechCrunch.
Раунд возглавил инвестиционный фонд Highland Europe, в нём также участвовали венчурная компания Keen Ventures, сооснователь Headspace Рич Пирсон и другие.
Farewill в 2015 году основали Ден Гарретт и Том Рождерс. На сайте стартапа можно составить и заверить завещание, решить вопросы, связанные с получением наследства, а также заказать кремацию: сотрудники стартапа заберут тело умершего, организуют кремацию и вернут прах родным.
По словам Гаррета, сейчас каждое десятое завещание в Великобритании составляется через Farewill. Выручка стартапа в 2019 году выросла на 800%, отметил он, не уточнив суммы. Компания рассчитывает, что к 2023 году совокупный размер наследства, оформленного через платформу, достигнет 1 млрд фунтов стерлингов. Сейчас эта цифра достигает 200 млн фунтов стерлингов.
В январе 2019 года компания провела первый раунд и привлекла 10 млн фунтов стерлингов, отмечает TechCrunch. Инвестиции стартап использует для развития бизнеса в Великобритании.
Всего одна запятая в заголовке отсутствует, а какой смысл сразу появляется!
Кремация не выходя из дома? А это безопасно? Или просто дом вместе с тобой поджигают?
"Хорошую религию придумали индусы..." В.Высоцкий
Ну такое, у них есть еще эконом-класс с «погребением» в реке Ганг без всякой кремации
Не, ну 21 век же. С помощью голосового помощника оформляется завещание далее дроном доставляют канистру с экологически чистым топливом, браслет трекер и системы автоподжига канистры, когда трекер сообщит что клиент «готов» сработает система автоподжига, так же сервис оповестит родственников о начале церемонии и попросит покинуть жилище. Поскольку раунд первый - автокремация доступна только дома, для следующего раунда добавят функцию носимого ранца.
Опять хайп во время короны тайм.... Живу в Англии, ничего не слышала об этом проекте. Наследство оформляет нотариус, наследственное дело могут открывать как юристы, так и нотариусы ... При этом англичане хоронят не как мы, на третий день, а тело в морге пока справку не принесёшь о дате кремации. Потом урну с прахом забираешь и хоть дома храни, хоть по морю развевай ... в России же урну с прахом не отдают пока справку с кладбища не принесёшь, что есть оформленное место для захоронения .... Знакомый умер 15.06, вот едим на церемонию прощания при кремации 10.07. При этом поражает их организация - это у них эвент, со специальным дресс кодом ( в нашем случае семья ушедшего всех попросила быть в purple) , на церемонии никто не плачет , только восхитительные воспоминания о жизни, видео могут показать, а потом в ресторане сидят и никто не охает и не рыдает на взрыд...
Вы на сайте о венчурном капитале, а не на интернет-аукционе. Например, местный суперпопулярный среди аудитории финтех-стартап Рокетбанк уже почил в истории, как розничный банк для физлиц, хотя абсолютное большинство граждан в РФ о нем никогда не слышало. Чего уж говорить про стартап в такой специфической отрасли
Помнится в 90-х было:
Гробовая контора братьев Стерлиговых. Все дороги ведут к нам!
Опять русские придумали, а на Западе монетизировали
https://vc.ru/flood/21240-umer
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