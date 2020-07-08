На сайте компании также можно проконсультироваться насчёт налогов на наследство и других связанных с ним расходов.

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Британская компания Farewill, которая предоставляет онлайн-сервисы для юридического сопровождения похорон, привлекла 20 млн фунтов стерлингов ($25 млн), пишет TechCrunch.

Раунд возглавил инвестиционный фонд Highland Europe, в нём также участвовали венчурная компания Keen Ventures, сооснователь Headspace Рич Пирсон и другие.

Farewill в 2015 году основали Ден Гарретт и Том Рождерс. На сайте стартапа можно составить и заверить завещание, решить вопросы, связанные с получением наследства, а также заказать кремацию: сотрудники стартапа заберут тело умершего, организуют кремацию и вернут прах родным.

По словам Гаррета, сейчас каждое десятое завещание в Великобритании составляется через Farewill. Выручка стартапа в 2019 году выросла на 800%, отметил он, не уточнив суммы. Компания рассчитывает, что к 2023 году совокупный размер наследства, оформленного через платформу, достигнет 1 млрд фунтов стерлингов. Сейчас эта цифра достигает 200 млн фунтов стерлингов.