Критики проекта считают, что из-за базового дохода люди могут потерять мотивацию работать, а сторонники рассчитывают преодолеть нищету.

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Основатель Twitter Джек Дорси профинансировал эксперимент Mayors for a Guaranteed Income («Мэры за гарантированный доход») по обеспечению всеобщего базового дохода, который затронет 7 млн человек в 14 городах США, утверждает Business Insider. Миллиардер вложил в проект $3 млн.

Мэры, участвующие в программе, планируют запустить пилот в своих городах, но сроки не называют. В Джексоне в Миссисипи и Стоктоне в Калифорнии программу уже тестируют. Мэры пытаются вывести проект на национальный уровень, для чего сотрудничают с федеральными юристами, передаёт издание.

Организаторы программы считают, что гарантированный доход позволит вывести население из нищеты и смягчить последствия пандемии. Они не уточняют, кто получит право на выплаты и в каком размере. В заявлении мэров говорится, что базовый доход будет «гибким дополнением» к уже существующим социальным программам.

Критики программы считают, что экономические последствия таких инициатив недостаточно исследованы и люди могут потерять мотивацию работать.