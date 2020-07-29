На сегодняшний день платящая аудитория Okko утроилась относительно аналогичного показателя до сделки со «Сбербанком». Аудитория медиасервисных проектов Rambler&Co с этого момента увеличилась на 20% и в марте 2020 достигла 66 млн, а число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис «Рамблер/касса», по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза и составило 24 млн. Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергии со «Сбербанком» позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов.