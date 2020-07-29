Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Банк хочет «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке».
«Сбербанк» планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group 2 млрд рублей, сообщили vc.ru представители сторон. Банк хочет «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке», отметили в компании.
С помощью инвестиций группа планирует ускорить рост доли Okko на рынке и «сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году». Кроме того, привлеченные деньги Rambler Group направит в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co.
Банк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Кроме того, «Сбербанк» напрямую купит ещё 1,5% у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. Доля «Сбербанка» в капитале группы увеличится до 55%.
«Сбербанк» купил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group в апреле 2019 года. По собственным данным, аудитория группы достигает 54 млн человек в месяц. Сумму сделки стороны не раскрыли, но источники «Коммерсанта» и РБК говорят об 11 млрд рублей.
ФАС?
Так вот кому на самом деле нужен был nginx
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Ну, если деньги пойдут в окко и сделают его кинотеатром #1, я буду только рад. Если сбер потратит деньги на развитие существующего хорошего сервиса - я только за)
Зачем, иви уже побеждает количеством доступных сериалов и фильмов, а кинопоиск своим контентом. Хз за скольк они добьются такого
а вообще кинопаб маст хэв
Это чтобы в мобильном Сбере сразу можно было смотреть кинч, наверное. Ходили же слухи про их желание запилить «суперприложение» типа WeChat. Ну на здоровье, чо. К 2036 наверное заработает.
Тинькофф уже пилит, и кстати у них неплохо получается.
ВК с товарами из Алика тоже неплохо, но как же много остального гавна туда напихали
Перерождение поисковика будет?
иви уже побеждает количеством доступных сериалов и фильмов, а кинопоиск своим контентом
Ну вот и за этим
А Рамблер ещё считается поисковиком и вообще конкурентом Яндекса? Может это у Сбера такое битьё тарелок после развода с Яндексом?
Я думаю они бы с радостью вложили эти деньги в Яндекс, но на той стороне договорится не удалось, так как яндексоиды все ещё типо тру альтруистисто айти ребята, а сбер со своим ржавым механизмом пожрал бы всю систему Яндекса и люди бы оттуда начали убегать.
Зачем давать деньги всему Рамблеру? Там же в верхушке сидят профаны, которые уже все просрали. Чуть Если есть какие-то интересные активы, то в них бы точечно бы и инвестировали. Те, может в конце-концов решатся нанять себе Продакта.
"СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID"
При этом прибыль за первый квартал более 330 миллиардов. "Это сироты"
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