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Финансы
Лиана Липанова
1466

«Сбербанк» дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей и увеличит свою долю в группе до 55% Материал редакции

Банк хочет «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке».

21 комментарий
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«Сбербанк» планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group 2 млрд рублей, сообщили vc.ru представители сторон. Банк хочет «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке», отметили в компании.

С помощью инвестиций группа планирует ускорить рост доли Okko на рынке и «сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году». Кроме того, привлеченные деньги Rambler Group направит в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co.

Банк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Кроме того, «Сбербанк» напрямую купит ещё 1,5% у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. Доля «Сбербанка» в капитале группы увеличится до 55%.

На сегодняшний день платящая аудитория Okko утроилась относительно аналогичного показателя до сделки со «Сбербанком». Аудитория медиасервисных проектов Rambler&Co с этого момента увеличилась на 20% и в марте 2020 достигла 66 млн, а число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис «Рамблер/касса», по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза и составило 24 млн. Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергии со «Сбербанком» позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов.

Рафаэль Абрамян
генеральный директор Rambler Group

«Сбербанк» купил 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group в апреле 2019 года. По собственным данным, аудитория группы достигает 54 млн человек в месяц. Сумму сделки стороны не раскрыли, но источники «Коммерсанта» и РБК говорят об 11 млрд рублей.

Что получил «Сбербанк» от сделки с Rambler Group…
Статистика полученных активов и причины для интеграции двух компаний.
vc.ru

#новость #ramblergroup #сбербанк

Лиана Липанова
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21 комментарий
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Захар Реверчук

5

Простите

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Nikolay Ryagin

2

ФАС?

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Александр Прилипко

Nikolay
4
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Mikhail Golovanov

1

Так вот кому на самом деле нужен был nginx

Ответить

Михаил Затолокин

Mikhail
0

Подключите пакет услуг "ясисадмин" за 99 руб., чтобы получить доступ к .conf файлами настройки..

Ответить

Maxim Lialin

1

Ну, если деньги пойдут в окко и сделают его кинотеатром #1, я буду только рад. Если сбер потратит деньги на развитие существующего хорошего сервиса - я только за)

Ответить

Алексей Штейн

1

Зачем, иви уже побеждает количеством доступных сериалов и фильмов, а кинопоиск своим контентом. Хз за скольк они добьются такого
а вообще кинопаб маст хэв

Ответить

Michael Tretyak

1

Это чтобы в мобильном Сбере сразу можно было смотреть кинч, наверное. Ходили же слухи про их желание запилить «суперприложение» типа WeChat. Ну на здоровье, чо. К 2036 наверное заработает.

Ответить

Александр Кучеряев

Michael
0

Тинькофф уже пилит, и кстати у них неплохо получается.
ВК с товарами из Алика тоже неплохо, но как же много остального гавна туда напихали

Ответить

Michael Tretyak

Александр
0

Вот именно что говна))

Ответить

Александр Кучеряев

1

СберХ вышел из чата

Ответить

Peter Dmitrienko

1

✔ Накачать мертвеца баблом

Ответить

Τамара Ρодионова

0

Перерождение поисковика будет? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Τамара
1

Они итак юзают яндекс

Ответить

Артур

0

иви уже побеждает количеством доступных сериалов и фильмов, а кинопоиск своим контентом

Ну вот и за этим

Ответить

Роман Петерсон

0

А Рамблер ещё считается поисковиком и вообще конкурентом Яндекса? Может это у Сбера такое битьё тарелок после развода с Яндексом?

Ответить

Александр Кучеряев

Роман
0

Я думаю они бы с радостью вложили эти деньги в Яндекс, но на той стороне договорится не удалось, так как яндексоиды все ещё типо тру альтруистисто айти ребята, а сбер со своим ржавым механизмом пожрал бы всю систему Яндекса и люди бы оттуда начали убегать.

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Dmitry Yankovoy

0

Теперь они отъебутся от nginx?

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Ivano Digital

0

Старый конь борозды не портит

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Ivano Digital

0

Зачем давать деньги всему Рамблеру? Там же в верхушке сидят профаны, которые уже все просрали. Чуть Если есть какие-то интересные активы, то в них бы точечно бы и инвестировали. Те, может в конце-концов решатся нанять себе Продакта.

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Yuri Ahmedov

0

"СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID"

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