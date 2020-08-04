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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис по переводу зарплат сотрудников на карты любых банков с комиссией 0,5% Материал редакции

Сервис поможет малому и среднему бизнесу избежать «зарплатного рабства», считают партнёры.

13 комментариев
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Международная платёжная система Visa и платёжный провайдер «Яндекс.Касса» (принадлежит «Яндекс.Деньгам», дочерней компании «Сбербанка») запустили сервис по начислению зарплат на карты любых банков-партнёров Visa, пишет РБК.

Сервис поможет малому и среднему бизнесу избежать «зарплатного рабства», рассказали агентству партнёры. Сейчас бесплатные переводы на карты других банков для участников зарплатных проектов ограничены небольшой суммой, около 100 тысяч рублей, рассказала РБК директор департамента коммерции «Яндекс.Деньги» Оксана Коробкина. За операции свыше этой суммы банки берут комиссии от 1%, уточнила она.

Проект Visa и «Яндекс.Кассы» позволит перечислять зарплату в любой банк быстро и без оформления платёжных поручений, рассказали изданию в Visa. Подключение к сервису будет бесплатным, а переводы будут облагаться комиссией в размере 0,5%, но не меньше 30 рублей, говорят партнёры.

Чтобы подключить сервис, компания должна заключить договор с «Яндекс.Кассой» — она откроет счёт, на который организация будет переводить деньги из своего основного банка.

Зарплаты будут начисляться на счета работников в разных банках через систему мгновенных переводов Visa Direct, отмечает РБК. Для подключения к сервису работник должен получить в «Яндекс.Кассе» идентификационный номер, который будет использовать его компания для начисления выплат.

В конце 2020 года или начале 2021 года Центробанк планирует запустить сервис по начислению зарплат через Систему быстрых платежей, напоминает агентство. Идентификатором сотрудника будет номер его телефона, привязанный к счёту в банке.

#новость #зарплаты #visa #яндекскасса #сбербанк

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Andrey Kulakov

5

Чтобы подключить сервис, компания должна заключить договор с «Яндекс.Кассой»

Дальше уже можно не читать) Кажется смысл выражения "зарплатное рабство" ясен создателям сервиса не до конца)

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Андрей Иванов

3

Россия

Яндекс

Избежать «зарплатного рабства»

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Станислав Попов

Андрей
1

Сбербанк, а не яндекс

Ответить

Михаил Арнаутов

Андрей
1

Мы хотим заработать на комиссии, ой, помочь избежать «зарплатного рабства».

Ответить

Denis Bystruev

2

Любая сумма за перевод, даже 0,5%, всё равно больше, чем старая добрая схема «снять все наличные с зарплатной карты и переложить на другую».

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Gaius Plinius

Denis
1

Скорее всего эти 0.5% будет платить не сотрудник,т.к. это запрещено. Это комиссия для работодателя.

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Eduard Mirchev

Denis
0

со 100к это 500р, а 500р это три шаурмы. 

За три шаурмы я без проблем схожу до двух банкоматов и перекину деньги куда мне угодно. А в большинстве случаев можно сделать простой бесплатный перевод с карты на карту (только если у вас не сбер)

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alex twit

1

Стянуть с карты любого банка на тнкф - бесплатно.

Ответить

Eduard Mirchev

0

Теперь, чтобы не быть рабом, нужно платить.

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Gaius Plinius

Eduard
0

«Теперь»? А до этого чтобы не было т.н. «Зарплатного рабства» не нужно было платить?

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Eduard Mirchev

Gaius
0

ой да я умоляю, ну какие там проблемы? разве что когда у тебя зп на сбере. Остальные банки не ограничивали перекидывать деньги меж друг другом без комиссии. Ну, только если у вас зп как у обычных людей в районе 30-50к

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Gaius Plinius

Eduard
0

Какие «остальные»? Так то практически все банки берут комиссию за перевод по реквизитам. Не берут единицы, типа Тинькова. А крупные банки — всегда есть и была коммиссия за перевод по реквизитам.

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Eduard Mirchev

Gaius
0

Вы не поняли. 
1. Приняли деньги на корпоративную карту 
2. Перевели куда вам надо "с карты на карту" без комиссии

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