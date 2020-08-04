Сервис поможет малому и среднему бизнесу избежать «зарплатного рабства», считают партнёры.

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Международная платёжная система Visa и платёжный провайдер «Яндекс.Касса» (принадлежит «Яндекс.Деньгам», дочерней компании «Сбербанка») запустили сервис по начислению зарплат на карты любых банков-партнёров Visa, пишет РБК.

Сервис поможет малому и среднему бизнесу избежать «зарплатного рабства», рассказали агентству партнёры. Сейчас бесплатные переводы на карты других банков для участников зарплатных проектов ограничены небольшой суммой, около 100 тысяч рублей, рассказала РБК директор департамента коммерции «Яндекс.Деньги» Оксана Коробкина. За операции свыше этой суммы банки берут комиссии от 1%, уточнила она.

Проект Visa и «Яндекс.Кассы» позволит перечислять зарплату в любой банк быстро и без оформления платёжных поручений, рассказали изданию в Visa. Подключение к сервису будет бесплатным, а переводы будут облагаться комиссией в размере 0,5%, но не меньше 30 рублей, говорят партнёры.

Чтобы подключить сервис, компания должна заключить договор с «Яндекс.Кассой» — она откроет счёт, на который организация будет переводить деньги из своего основного банка.

Зарплаты будут начисляться на счета работников в разных банках через систему мгновенных переводов Visa Direct, отмечает РБК. Для подключения к сервису работник должен получить в «Яндекс.Кассе» идентификационный номер, который будет использовать его компания для начисления выплат.