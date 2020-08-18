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Финансы
Лиана Липанова
722

SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных Материал редакции

Инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорят источники Bloomberg.

  • Космическая компания SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования, передаёт Reuters.
  • Соответствующую заявку компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • Инвесторы раунда не раскрываются.
  • По данным PitchBook, это крупнейший на сегодняшний день раунд SpaceX.
  • 14 августа источники Bloomberg сообщали, что SpaceX близка к завершению раунда на $2 млрд при оценке $46 млрд. Компания якобы вела переговоры о привлечении $1 млрд в июле при оценке $44 млрд, но увеличила размер раунда из-за высоко спроса инвесторов.
  • По словам источников, Fidelity Investments, нынешний инвестор компании, стал одним из крупнейших участников раунда.
  • В феврале 2020 года источники CNBC сообщали о планах компании привлечь $250 млн при оценке в $36 млрд, а в мае SpaceX подала в SEC заявку о раунде на $346 млн.
  • Компания провела новый раунд после успешного запуска корабля Crew Dragon c астронавтами на борту 30 мая 2020 года — это был первый частный пилотируемый полёт к МКС.
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#новость #spacex

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Иванка Сегодина

4

Не знаю на сколько правда, на днях новость мелькала, что Илон поднялся на 4 строчку богатейших людей. Наверно больше него, на публике и общедоступных фото, улыбается только Билл Гейтс... позитивные ребята.

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Valeriy Hovatov

Иванка
0

на фоне новостей Россия вывела на орбиту 34 британских спутника ... ну хорошо, что не китайских, как крашенные станки на многих ее заводах... у которых даже нет зачастую физического оформления производства... поизучайте на досуге, если кому интересно. Только сайт :) опять же нехило в яндыксе продвинутый, а вы закажите экскурсию, попробуйте...  короче агрегатор типа тиа ру вам в руки.... кто реально что-то производит в этой стране виноват по определению просто так... и "народный поисковик" опустит его на дно только в путь...

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Артем Голендберг

Valeriy
3

Я 3 раза прочитал, но так и не понял, у кого нет "физического оформления производства"?

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Евгений Дроздов

Артем
2

Похоже это нейросеть пишет наборы слов. Понять из суть может только другая нейросеть.
Поздравляю, вы не робот. :)

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Артем Голендберг

Евгений
0

Похоже)

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Valeriy Hovatov

Артем
0

в питере к примеру один заводец есть, не хочу рекламировать любителям дешево-китайского... сцуко, еще одна тварь кровь многим пьющая крови попортившая в прошлом году 300 ножниц гильотинных на севере вернула и продолжает брак гнать.... не найдете, а с яндыксом воевать мне себе дороже... к счастью, кто в теме сами знают, что к чему... ну краем в курсе про весы автомобильные из дешевого металла и меньше норматив... и хер что докажешь... и вообще я против мысли, что наше 2-е место после китая... 
просто как у них есть нормальные заводы, а есть гараж.... но китайцев больше и нормальные на наш рынок не ориентированы. Это скорее семейный бизнес со всеми вытекающими... А У нас сцука в большинстве - гараж. И опять же не пофиг будет, когда тачка в кювет улетит...

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Артем Голендберг

Valeriy
0

Я прочитал ответ, но так и ее уловил связь между Маском, Роскосмосом и китайским заводом штампующим ширпотреб

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Ulyana Evreinova

Иванка
1

Не знаю на сколько правда, на днях новость мелькала, что Илон поднялся на 4 строчку богатейших людей.

Да вроде 31 - https://www.forbes.com/billionaires

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Иванка Сегодина

Ulyana
0

У меня от РБК новостей отображаются заголовки, вот тема...

Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке…
Он обогнал главу группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. За минувшие сутки Маск…
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евгений аношин

Ulyana
0

как это было давно(((

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ПекинПок

0

это просто космос

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Vyacheslav Anzhiganov

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Мин Обороны РФ вложилось?

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