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SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд инвестиций — это крупнейший раунд компании из известных Материал редакции
Инвесторы оценили компанию в $46 млрд, говорят источники Bloomberg.
- Космическая компания SpaceX Илона Маска привлекла $1,9 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования, передаёт Reuters.
- Соответствующую заявку компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Инвесторы раунда не раскрываются.
- По данным PitchBook, это крупнейший на сегодняшний день раунд SpaceX.
- 14 августа источники Bloomberg сообщали, что SpaceX близка к завершению раунда на $2 млрд при оценке $46 млрд. Компания якобы вела переговоры о привлечении $1 млрд в июле при оценке $44 млрд, но увеличила размер раунда из-за высоко спроса инвесторов.
- По словам источников, Fidelity Investments, нынешний инвестор компании, стал одним из крупнейших участников раунда.
- В феврале 2020 года источники CNBC сообщали о планах компании привлечь $250 млн при оценке в $36 млрд, а в мае SpaceX подала в SEC заявку о раунде на $346 млн.
- Компания провела новый раунд после успешного запуска корабля Crew Dragon c астронавтами на борту 30 мая 2020 года — это был первый частный пилотируемый полёт к МКС.
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Иванка Сегодина
Не знаю на сколько правда, на днях новость мелькала, что Илон поднялся на 4 строчку богатейших людей. Наверно больше него, на публике и общедоступных фото, улыбается только Билл Гейтс... позитивные ребята.
Valeriy HovatovИванка
на фоне новостей Россия вывела на орбиту 34 британских спутника ... ну хорошо, что не китайских, как крашенные станки на многих ее заводах... у которых даже нет зачастую физического оформления производства... поизучайте на досуге, если кому интересно. Только сайт :) опять же нехило в яндыксе продвинутый, а вы закажите экскурсию, попробуйте... короче агрегатор типа тиа ру вам в руки.... кто реально что-то производит в этой стране виноват по определению просто так... и "народный поисковик" опустит его на дно только в путь...
Артем ГолендбергValeriy
Я 3 раза прочитал, но так и не понял, у кого нет "физического оформления производства"?
Евгений ДроздовАртем
Похоже это нейросеть пишет наборы слов. Понять из суть может только другая нейросеть.
Поздравляю, вы не робот. :)
Артем ГолендбергЕвгений
Похоже)
Valeriy HovatovАртем
в питере к примеру один заводец есть, не хочу рекламировать любителям дешево-китайского... сцуко, еще одна тварь кровь многим пьющая крови попортившая в прошлом году 300 ножниц гильотинных на севере вернула и продолжает брак гнать.... не найдете, а с яндыксом воевать мне себе дороже... к счастью, кто в теме сами знают, что к чему... ну краем в курсе про весы автомобильные из дешевого металла и меньше норматив... и хер что докажешь... и вообще я против мысли, что наше 2-е место после китая...
просто как у них есть нормальные заводы, а есть гараж.... но китайцев больше и нормальные на наш рынок не ориентированы. Это скорее семейный бизнес со всеми вытекающими... А У нас сцука в большинстве - гараж. И опять же не пофиг будет, когда тачка в кювет улетит...
Артем ГолендбергValeriy
Я прочитал ответ, но так и ее уловил связь между Маском, Роскосмосом и китайским заводом штампующим ширпотреб
Ulyana EvreinovaИванка
Не знаю на сколько правда, на днях новость мелькала, что Илон поднялся на 4 строчку богатейших людей.
Да вроде 31 - https://www.forbes.com/billionaires
Иванка СегодинаUlyana
У меня от РБК новостей отображаются заголовки, вот тема...
евгений аношинUlyana
как это было давно(((
ПекинПок
это просто космос
Vyacheslav Anzhiganov
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