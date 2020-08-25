На российскую валюту влияют политика, покупка долларов и евро туристами, а также сезон выплаты налогов в госкорпорациях, указывают эксперты.

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В ходе торгов на Московской бирже 25 августа 2020 года курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта, курс доллара достиг 75 рублей впервые с 6 мая.

По данным на 19:35 мск, курс евро составил 89,29 рублей (+1,33 к уровню закрытия предыдущих торгов), доллара — 75,60 рублей (+0,94).

Аналитики и эксперты не смогли назвать единой причины падения курса рубля: