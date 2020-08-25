Биржевой курс евро превысил 89 рублей впервые с марта Материал редакции
На российскую валюту влияют политика, покупка долларов и евро туристами, а также сезон выплаты налогов в госкорпорациях, указывают эксперты.
В ходе торгов на Московской бирже 25 августа 2020 года курс евро превысил 89 рублей впервые с 30 марта, курс доллара достиг 75 рублей впервые с 6 мая.
По данным на 19:35 мск, курс евро составил 89,29 рублей (+1,33 к уровню закрытия предыдущих торгов), доллара — 75,60 рублей (+0,94).
Аналитики и эксперты не смогли назвать единой причины падения курса рубля:
- Рубль мог ослабеть из-за роста спроса на иностранную валюту: россияне покупают её на фоне неожиданно высокого туристического сезона, рассказали Forbes аналитики «Открытие Брокер».
- Национальная валюта могла подешеветь из-за снижения интереса иностранных инвесторов к рисковым активам, в том числе российским, пояснил РБК начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.
- Курс рубля мог снизиться на фоне пика выплат НДС, акцизов и НДПИ российскими корпорациями, отмечает РБК. Опрошенные Reuters аналитики оценили объём выплат в почти 300 млрд рублей.
- На ослабление рубля могла повлиять политика: протесты в Белоруссии и история с возможным отравлением Алексея Навального в России. Обе ситуации сопряжены с риском ухудшения отношений с западными странами, указывает Reuters.
- Если политическая ситуация в России ухудшится, иностранные инвесторы будут продавать российские активы — это приведёт к дальнейшему снижению курса до 76-78 рублей за доллар, рассказал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.
Да просто «потому что» :) это как с бензином. Что бы ни происходило, он дорожает. С рублем почти такая же херня. Только наоборот :)
Щас санкциями приподнимут и буде с телека со слезами рассказывать, что все против людей.
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