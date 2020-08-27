В числе его клиентов Microsoft, Ubisoft, Wargaming.

В закладки

Стриминговый сервис Restream, созданный украинцами Андреем Суржинским и Александром Худой, привлёк $50 млн от американских венчурных фирм Insight Partners, Sapphire Ventures и других инвесторов.

Представители Insight Partners и Sapphire Ventures вошли в совет директоров компании. Во сколько инвесторы оценили компанию, Restream не указала.

Restream позволяет пользователям транслировать видео на более чем 30 платформ, включая Facebook, Twitch, Twitter и YouTube. Также можно транслировать видео в несколько групп на одной платформе, уточняет Ain.ua. Restream поддерживает «мультичат» с пользователями на разных платформах, а также предоставляет аналитику.

В числе клиентов компании — Microsoft, Cisco, Wargaming, Ubisoft и другие.

27 августа компания запустила сервис Restream Studio, который позволяет авторам брендировать видеотрансляции, подключать других собеседников, использовать интерактивные элементы (ссылки, чаты).