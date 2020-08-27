Сервис для трансляций видео в соцсетях Restream с основателями из Украины привлёк $50 млн инвестиций Материал редакции
В числе его клиентов Microsoft, Ubisoft, Wargaming.
Стриминговый сервис Restream, созданный украинцами Андреем Суржинским и Александром Худой, привлёк $50 млн от американских венчурных фирм Insight Partners, Sapphire Ventures и других инвесторов.
Представители Insight Partners и Sapphire Ventures вошли в совет директоров компании. Во сколько инвесторы оценили компанию, Restream не указала.
Restream позволяет пользователям транслировать видео на более чем 30 платформ, включая Facebook, Twitch, Twitter и YouTube. Также можно транслировать видео в несколько групп на одной платформе, уточняет Ain.ua. Restream поддерживает «мультичат» с пользователями на разных платформах, а также предоставляет аналитику.
В числе клиентов компании — Microsoft, Cisco, Wargaming, Ubisoft и другие.
27 августа компания запустила сервис Restream Studio, который позволяет авторам брендировать видеотрансляции, подключать других собеседников, использовать интерактивные элементы (ссылки, чаты).
Суржинский и Худа основали Restream в 2015 году в Украине. Главный офис компании находится в США. По собственным данным, у сервиса свыше 2 млн авторов, свыше 8 млн стримов в месяц, видео получают свыше 750 млн просмотров в месяц по всему миру. В 2018 году компания привлекла $4,5 млн от фонда Silverton Partners.
Классный сервис. Ребята молодцы! 💪🙂 Кроссплатформенность сейчас в тренде.
Ждем клон от Mail.ru
В рамках мировых сделок это вообще мелочь. Давайте ещё писать о поднятых раундах зимбабвийских стартапов
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