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Финансы
Галина Мубаракшина
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Сервис для трансляций видео в соцсетях Restream с основателями из Украины привлёк $50 млн инвестиций Материал редакции

В числе его клиентов Microsoft, Ubisoft, Wargaming.

7 комментариев
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Стриминговый сервис Restream, созданный украинцами Андреем Суржинским и Александром Худой, привлёк $50 млн от американских венчурных фирм Insight Partners, Sapphire Ventures и других инвесторов.

Представители Insight Partners и Sapphire Ventures вошли в совет директоров компании. Во сколько инвесторы оценили компанию, Restream не указала.

Restream позволяет пользователям транслировать видео на более чем 30 платформ, включая Facebook, Twitch, Twitter и YouTube. Также можно транслировать видео в несколько групп на одной платформе, уточняет Ain.ua. Restream поддерживает «мультичат» с пользователями на разных платформах, а также предоставляет аналитику.

В числе клиентов компании — Microsoft, Cisco, Wargaming, Ubisoft и другие.

27 августа компания запустила сервис Restream Studio, который позволяет авторам брендировать видеотрансляции, подключать других собеседников, использовать интерактивные элементы (ссылки, чаты).

Суржинский и Худа основали Restream в 2015 году в Украине. Главный офис компании находится в США. По собственным данным, у сервиса свыше 2 млн авторов, свыше 8 млн стримов в месяц, видео получают свыше 750 млн просмотров в месяц по всему миру. В 2018 году компания привлекла $4,5 млн от фонда Silverton Partners.

#новость #стартапы #инвестиции

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Vladi Krakovetskyi

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Классный сервис. Ребята молодцы! 💪🙂 Кроссплатформенность сейчас в тренде.

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Одноглазый Джо

1

Ждем клон от Mail.ru

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Anton Ivanov

Одноглазый
0

со вставкой рекламы букмекерок в трансляцию

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TL

0

В рамках мировых сделок это вообще мелочь. Давайте ещё писать о поднятых раундах зимбабвийских стартапов

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Roman Nenznaskiy

TL
0

В рамках мнений уважаемых людей ваше мнение вообще мелочь. 

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Александр Якунин

TL
0

$ 50 000 000 x 75₽ = 3 750 000 000 млрд. ₽

Да, ты прав, мелочь.

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