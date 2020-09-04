Владельцы контролируемых иностранных компаний смогут выбрать: отчитываться о прибыли своих активов и платить 13% налога или фиксированные 5 млн рублей без отчётности.

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В июне 2020 года президент Владимир Путин предложил установить фиксированную налоговую выплату на доходы контролируемых иностранных компаний (КИК). Россияне — владельцы зарубежных активов — смогут платить 5 млн рублей в год без дополнительной отчётности.

Как пишет VTimes, собственники КИК смогут выбрать: отчитываться о прибыли своих активов и платить 13% налога или фиксированные 5 млн рублей без отчётности.

Три собеседника, знакомых с текстом готовящегося в Минфине законопроекта, и два федеральных чиновника рассказали изданию, что платить за каждую компанию по 5 млн рублей собственникам не придётся. Это будет единый платёж раз в год за все КИК , утверждают они.

Если владелец скрывает КИК и о нём узнает налоговая, ему также начислят 5 млн рублей вместо 13% с прибыли компании, указывает издание. Один из чиновников отметил, что пока законопроект в работе: не исключено, что в окончательном варианте документа заплатить придётся 13%.

Один из источников VTimes уточнил, что предприниматели смогут воспользоваться льготой с 2021 года. Применяться она будет к 2020 году, также обсуждается ее распространение на 2019 год, заявил он.

Выбравшие льготу собственники не смогут от неё отказаться в течение пяти лет, а заявление о переходе на новый режим необходимо будет подать до 1 декабря, пишет VTimes. Однако один из источников говорит, что обсуждается сокращение этого срока.

При этом платить 5 млн рублей придётся даже при получении убытков, пишет издание. Как будет взиматься фиксированный платеж, если КИК владеет семья, в законопроекте не уточняется.

В законопроекте есть и другие ограничения, указывает VTimes: нельзя засчитать другие налоги с КИК. То есть выбравшим льготу предпринимателям, например, придётся платить налог с дивидендов, выплачиваемых в Россию.

Представитель Минфина заявил VTimes, что пока законопроект разрабатывается, говорить о его деталях рано. Он добавил, что решений по многим вопросам всё ещё нет.

Кому может подойти и не подойти льгота

Фиксированная выплата может заинтересовать тех, кто хочет сократить административную нагрузку и не отчитываться о КИК, пишет VTimes. Также льгота подойдёт бизнесменам, у которых большая прибыль формируется за рубежом от нероссийских активов.

Льгота скорее не подойдёт владельцам убыточных или малоприбыльных КИК, указывает издание: фиксированный платёж становится выгодным, если прибыль превышает 38 млн рублей. Также она не подойдёт бизнесменам, чьи КИК получают доходы из России, поскольку обычно с них уже выплачивается налог.

Опрошенные VTimes эксперты считают, что такой режим скорее не будет пользоваться большой популярностью — платить 5 млн рублей только за право не раскрывать отчётность при небольших оборотах будет невыгодно.