Через проект компании могут привлечь инвестиции от брокеров и маркет-мейкеров, не выходя на IPO на обычной бирже.

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Автор книги «Бизнес с нуля» Эрик Рис воплотил идею стартапа, которую описал в эпилоге издания: он запустил фондовую биржу с инвестициями в долгосрочные проекты — Long-Term Stock Exchange, LTSE.

По словам Риса, идея возникла во время подготовки книги — из бесед с основателями и руководителями компаний, инвесторами, менеджерами и сотрудниками. «Они говорили об огромном давлении на компании: чтобы они стремились к краткосрочным результатам, а не созданию ценностей на десятилетия, для будущих поколений», — рассказал предприниматель.

Сейчас компании могут привлекать инвестиции и на обычных биржах, но это сложно, поскольку инвесторам интересны в первую очередь квартальные отчёты и рост, пояснил Рис.

Компании, которые будут размещаться на LTSE, должны следовать определённым принципам — в первую очередь, делать акцент на долгосрочном развитии.

Проекты обязаны рассказать акционерам, как выглядят их долгосрочные планы, какую ценность они хотят создать, как компания будет влиять на окружающую среду и окружение, как будет инвестировать в сотрудников и так далее. «Идея биржи, которая позволяет сосредоточиться на проектах с горизонтом в 5, 10, 25 лет, звучит великолепно», — считает предприниматель.

Биржа открыта для любого зарегистрированного брокера, который имеет право совершать сделки и торгует ещё как минимум на одной национальной бирже ценных бумаг, указано на сайте LTSE. Участники также могут зарегистрироваться в качестве маркет-мейкеров.

LTSE — коммерческий проект, он сам планирует выходить на IPO, рассказал бизнесмен в своём аккаунте в Twitter. Биржа будет взимать с компаний фиксированную сумму за выход на IPO и размещение на годичной основе, ставка будет зависеть от рыночной капитализации проекта. В первый день работы 9 сентября 2020 года объём торгов на LTSE превысил 283 тысяч акций стоимостью свыше $117 млн, пишет Bloomberg.