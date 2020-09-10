Автор книги «Бизнес с нуля» Эрик Рис запустил собственный стартап: биржу для инвестиций в долгосрочные проекты Материал редакции
Через проект компании могут привлечь инвестиции от брокеров и маркет-мейкеров, не выходя на IPO на обычной бирже.
Автор книги «Бизнес с нуля» Эрик Рис воплотил идею стартапа, которую описал в эпилоге издания: он запустил фондовую биржу с инвестициями в долгосрочные проекты — Long-Term Stock Exchange, LTSE.
По словам Риса, идея возникла во время подготовки книги — из бесед с основателями и руководителями компаний, инвесторами, менеджерами и сотрудниками. «Они говорили об огромном давлении на компании: чтобы они стремились к краткосрочным результатам, а не созданию ценностей на десятилетия, для будущих поколений», — рассказал предприниматель.
Сейчас компании могут привлекать инвестиции и на обычных биржах, но это сложно, поскольку инвесторам интересны в первую очередь квартальные отчёты и рост, пояснил Рис.
Компании, которые будут размещаться на LTSE, должны следовать определённым принципам — в первую очередь, делать акцент на долгосрочном развитии.
Проекты обязаны рассказать акционерам, как выглядят их долгосрочные планы, какую ценность они хотят создать, как компания будет влиять на окружающую среду и окружение, как будет инвестировать в сотрудников и так далее. «Идея биржи, которая позволяет сосредоточиться на проектах с горизонтом в 5, 10, 25 лет, звучит великолепно», — считает предприниматель.
Биржа открыта для любого зарегистрированного брокера, который имеет право совершать сделки и торгует ещё как минимум на одной национальной бирже ценных бумаг, указано на сайте LTSE. Участники также могут зарегистрироваться в качестве маркет-мейкеров.
LTSE — коммерческий проект, он сам планирует выходить на IPO, рассказал бизнесмен в своём аккаунте в Twitter. Биржа будет взимать с компаний фиксированную сумму за выход на IPO и размещение на годичной основе, ставка будет зависеть от рыночной капитализации проекта. В первый день работы 9 сентября 2020 года объём торгов на LTSE превысил 283 тысяч акций стоимостью свыше $117 млн, пишет Bloomberg.
Документы о регистрации компании Рис подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в 2018 году, первые инвестиции проект привлёк ещё в 2015 году. По данным Crunchbase, за всё время существования стартап получил от инвесторов $69,4 млн, из них $50 млн — от венчурного фонда Founders Fund в августе 2019 года. LTSE привлекла в общей сложности $90 млн, в числе инвесторов также Collaborative Fund и Andreessen Horowitz, уточняет Bloomberg.
Блоги компаний
Показать еще