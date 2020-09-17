Финансы
Рая Хачатрян
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Ритейлеры заняли четверть мест в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes Материал редакции

Одни из наиболее высоких темпов роста показал Wildberries — его выручка выросла на 88,3% за год.

6 комментариев
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Forbes составил рейтинг 200 самых крупных частных компаний России. Их суммарная выручка за 2019 год составила 45,3 трлн рублей.

В пятерке лидеров нет изменений с прошлого года — в ней три нефтяные компании («Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») и два ритейлера (X5 Retail Group и «Магнит»). Топ-10 компаний выглядит так:

  1. «Лукойл» — 7,841 трлн рублей.
  2. «Сургутнефтегаз» —1,814 трлн рублей.
  3. X5 Retail Group —1,734 трлн рублей.
  4. «Магнит» — 1,3687 трлн рублей.
  5. «Татнефть» — 932,3 млрд рублей.
  6. «Новатэк» — 877,8 млрд рублей.
  7. «Норильский никель» — 831,7 млрд рублей.
  8. Evraz — 770,3 млрд рублей.
  9. Группа компаний «Мегаполис» — 752,28 млрд рублей.
  10. «Новолиипецкий металлургический комбинат» —684,4 млрд рублей.

Четверть мест в рейтинге занимают компании из сферы торговли — 51 представитель отрасли с общей выручкой в 10,6 трлн рублей (+14,4% год к году). Кроме X5 Retail Group и «Магнита» в топ-25 вошли «Лента» (19 место, 417,5 млрд рублей), «М.Видео-Эльдорадо» (22 место, 365,2 млрд рублей) и «Красное и белое» (25 место, 344 млрд рублей).

Больше всего выросли компании в области недвижимости (на 27,7%) и ИТ (на 21,7%). Самой быстрорастущей компанией остался девелопер «Инград» Романа Авдеева — за последний год ее выручка увеличилась на 132%. Высокие темпы роста у производителя ювелирных изделий «Адамас» — 89%, и у интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук — 88,3%.

Для составления списка Forbes использовал собственные данные компаний по выручке, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Издание выбрало компании, более 50% которых контролируют частные лица.

#новость #рейтинг

Рая Хачатрян
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Страна-бензоколонка

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Alexandr Simonov

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Не удивительно, люди сейчас работают на одну жратву 

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Andrey Arsentyev

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Газ, бензин, еда и никель - все что нужно, чтобы жить стабильно дружно

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Алексей Колесников

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Ничего не производим, тупо купи-продай.. Под торговым флагом бело-сине-красным, "великая" страна выглядящая как гипермаркет с хорошей "охраной"

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Александр Дайверов

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здорово живём

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Антон

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Вилдберис хер дозвониться до них с претензией. Коробки с товаром мятые какбужто в воде лежали.

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