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Евгений Делюкин
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«Джеймс Бонд филантропии»: создатель Duty Free Чарльз Фини раздал всё состояние на благотворительность — более $8 млрд Материал редакции

Фини делал пожертвования в течение 40 лет. Он считает, что лучше раздавать деньги при жизни и радоваться результатам — ведь накопления всё равно нельзя забрать с собой после смерти.

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В 1984 году Фини передал 38,75% акций компании в фонд The Atlantic Philanthropies, через который пожертвовал более $8 млрд благотворительным организациям, университетам и фондам по всему миру.

В 2020 году предприниматель закрыл The Atlantic Philanthropies, как и планировал, по этому случаю Forbes рассказал историю пожертвований Фини.

Чарльз Фини Forbes

Чарльз Фини вместе с Робертом Миллером основали сеть беспошлинной торговли Duty Free Shoppers в 1960 году, он заработал миллиарды, ведя очень скромную жизнь.

Фини стал автором идеи Giving While Living (раздавай пока живёшь): отдавать большую часть заработанного на благотворительность ещё при жизни, а не создавая фонд, работающий после смерти.

Своим поступком Фини вдохновил Билла Гейтса и Уоррена Баффета на кампанию «Клятва дарения», в рамках которой миллиардеры призывали своих «коллег» пожертвовать более 50% состояния.

«Он образец для всех нас. Мне понадобится 12 лет после смерти, чтобы сделать то, что он сделал при жизни», — отмечал Уоррен Баффет.

Фини вкладывал деньги в науку, общественную деятельность, здравоохранение и другие сферы, делал большие пожертвования на решение крупных проблем.

Он потратил около $700 млн на проекты в сфере здравоохранения — например, $270 млн на модернизацию общественного здравоохранения во Вьетнаме, $176 млн — на развитие глобального института здоровья мозга при Калифорнийском университете Сан-Франциско.

На образование Фини пожертвовал $3,7 млрд, их них около $1 млрд — на развитие родного Корнельского университета. Больше $870 млн филантроп отдал на защиту прав человека и социальные перемены, в том числе $62 млн в виде грантов на отмену смертной казни в США и $76 млн в поддержку реформы здравоохранения Обамы.

До 1997 года Фини тщательно скрывал пожертвования и проводил их анонимно через оффшорные счета — организации не понимали, откуда берутся деньги, так как партнёры давали обещание сохранить его дело в секрете.

Из-за его скрытности Forbes в 2012 году назвал Фини «Джеймсом Бондом филантропии». В том же году он признался, что отложил себе и жене $2 млн на пенсию — таким образом, филантроп отдал на 375 000% больше, чем накопил.

Я не вижу причин откладывать пожертвования, когда можно сделать столько добра, поддерживая стоящие проекты. Кроме того, гораздо веселее дарить живым, а не мёртвым.

Чарльз Фини

На пике развития у Atlantic Philanthropies было 300 сотрудников и 10 офисов в семи часовых поясах.

14 сентября 2020 года Фини подписал документы о закрытии фонда — дата закрытия была назначена несколько лет назад в рамках долгосрочного плана по внесению крупных пожертвований. В Zoom-церемонии закрытия участвовал Билл Гейтс и бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Дедлайн закрыть фонд к 2020 году дал Фини мотивацию и дисциплину, а его сотрудникам — время на то, чтобы сохранить историю фонда, учесть взлёты и падения и создать стратегию для других благотворительных организаций.

Чак проложил дорогу для других филантропов. Я помню, как встретился с ним перед запуском The Giving Pledge. Он рассказал мне, что нужно убеждать миллиардеров жертвовать при жизни не 50% богатства, а как можно больше. Никого другого нельзя назвать лучшим примером для всех нас.

Билл Гейтс

#инвестиции #фини #благотворительность

Евгений Делюкин
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2 комментария
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Павел Харламов

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Новая культура капитализма...

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Ilya Sorokin

2

Ну в целом он нормально жертвовал. В том плане, что на науку и конкретные проекты давать деньги куда разумнее, чем вваливать в условную нищую африканскую страну и кормить местных жителей. Потому что в первом случае хотя бы польза будет, а во втором - отсрочка неизбежного.

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