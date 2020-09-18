Это необычно для рынка — как правило, сотрудники не могут продавать опционы ещё полгода.

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Американский разработчик игровых технологий Unity Software продал 25 млн акций по $52 за штуку в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Нью-Йоркской бирже, передаёт Reuters. Всего компания привлекла $1,3 млрд при оценке в $13,7 млрд.

Стоимость акций оказалась выше запланированной — $44-48. Первоначально Unity собиралась продавать акции в диапазоне $34-42 за штуку, но 14 сентября пересмотрела цену в сторону повышения.

Компания начала продавать ценные бумаги под тикером «U». Заказы на IPO обычно делаются по телефону, но в этот раз андеррайтеры компании — Goldman Sachs и Credit Suisse — использовали онлайн-систему для запросов от инвесторов, чтобы получить более точное представление о спросе, сообщает CNBC.

Кроме того, руководство Unity разрешило сотрудникам, за исключением топ-менеджеров, продать до 15% своих акций в первый день торгов, а не ждать истечения положенных 180 дней блокировки. Работники с опционами могут продавать свои акции до 30 сентября.

Обычно период блокировки на шесть месяцев необходим, чтобы на рынке не было переизбытка предложения, отмечает CNBC.

Платформа Unity широко используется разработчиками игр, художниками, архитекторами, кинематографистами и другими для создания, запуска и монетизации интерактивного 3D-контента.

По собственным данным, к июню 2020 года на платформе было около 1,5 млн активных создателей в месяц. Около половины игр для смартфонов, ПК и консолей из 1000 лучших игр в 2019 году были сделаны на Unity.