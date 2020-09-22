Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Финансы
Альберт Хабибрахимов
277

Почему раньше «Яндекс» не хотел покупать банк

Коротко объясняет экономист Олег Анисимов.

Финсайд
Когда я работал в Тинькофф, Яндекс принципиально не хотел даже трогать кредитный бизнес, не говоря уж о покупке кого-то из банков.

Что было логично, так как это вступает в некое противоречие с ролью равноудалённого игрока —платформы, площадки, на которой все равны.

Например, с...
Когда я работал в Тинькофф, Яндекс принципиально не хотел даже трогать кредитный бизнес, не говоря уж о покупке кого-то из банков.

Что было логично, так как это вступает в некое противоречие с ролью равноудалённого игрока —платформы, площадки, на которой все равны.

Например, став конкурентом банков, Яндекс может потерять часть их рекламных бюджетов. Никто же не хочет укреплять того, кто в потенциале тебя придушит.

Ну, а такой неприятный процесс как истребование долгов вполне способно ухудшить восприятие бренда Яндекса.

Это про риски. Но есть и огромные возможности, связанные с удешевлением привлечения клиентов и более точной оценкой их кредитоспособности.
@oleganisimov1

#яндекс

Альберт Хабибрахимов
+137 872
1
3
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 160646, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 22 Sep 2020 23:19:34 +0300", "is_special": false }
ITI Capital
Новый закон о категоризации инвесторов. Что важно о нем знать, и как теперь покупать акции иностранных компаний
Мы уже рассказывали вам, что Центробанк разрабатывает новый закон, о котором важно знать инвесторам. Это закон “о…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Фёдор Трухин

1

Вот бы ещё и рокетбанк на сдачу взяли :)

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Потому что раньше Сбер не работал как пылесос

Ответить

Станислав Домодедов

0

Я почему такой злой раньше был?

Ответить

Андрей Захаров

0

На самом деле покупка банка - не хорошо и не плохо, т.к. причины могут быть разные

1) Синергия (получение / объединение клиентской базы + кросс-продажи). Яндексу нужны новые клиенты?

2) Получение денег вкладчиков/клиентов для финансирования своих проектов по цене фактически себестоимости денег. Яндексу нужны деньги для самофинансирования?

К каким долгосрочным последствиям приведёт эта сделка (если она таки состоится) - вопрос совсем непростой!

Ответить

Кирилл Половинкин

–1

Давайте откровенно, Яндекс купил откровенную помойку, % необеспеченных ссуд в портфеле Тинькова колоссален и потенциальный рост просрочки будет сильно давить на капитал сжигая кэш Яндекса

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Модель для разбора: HDD переработают в магниты
В России запустили уникальную технологию переработки жестких дисков полного цикла. О сути, перспективах и особенностях…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
C-TRACK – больше, чем просто термометр
Точное измерение температуры тела человека и дистанционный контроль порогового значения во время болезни – проблема, ко…
0
eBay
Подписан
Отписаться
Предложение руки и сердца, продажа машины времени и жалоба в ООН: рабочие будни сотрудников eBay
Сообщество продавцов и покупателей eBay – основа, на которой держится бизнес маркетплейса, и каждый день сотрудники ком…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лена Иванова
за день
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Leonid Sobchenko

«Яндекс» предварительно…

Henrik Salvatore

Заметил, что чем чаще…

Magistr Architecture

АКИТ: за первые шесть месяцев…

Дмитрий О

$3 млн на туалетную бумагу…

Лена Иванова

«Яндекс» предварительно…

Всвиторе

«Яндекс» предварительно…

Aleksandr Matveev

«Яндекс» предварительно…

Art

Как установить Arch Linux+LVM…

Anatoly Ivanov

«Яндекс» предварительно…

Henrik Salvatore

Заметил, что чем чаще…

Дмитрий Пелипас

Тест-драйв Николая Иронова от…

Aleksandr Matveev

«Яндекс» предварительно…

Henrik Salvatore

Заметил, что чем чаще…

Magistr Architecture

Лос-Анджелес или Москва: девять…

Фёдор Трухин

Killed by Google — сервисы…

Roman Grossi

«Яндекс» предварительно…

Сергей Низовцев

$3 млн на туалетную бумагу…

Artemy

«Яндекс» предварительно…

Евгений Дроздов

«Яндекс» предварительно…

Eugene Danilov

Персонализация и улучшенный…