Почему раньше «Яндекс» не хотел покупать банк

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Сбербанка в прямом эфире
Сбербанка в прямом эфире
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Фёдор Трухин
Вот бы ещё и рокетбанк на сдачу взяли :)
Roman Moskovskiy
Потому что раньше Сбер не работал как пылесос
Станислав Домодедов
Я почему такой злой раньше был?
Андрей Захаров
На самом деле покупка банка - не хорошо и не плохо, т.к. причины могут быть разные
1) Синергия (получение / объединение клиентской базы + кросс-продажи). Яндексу нужны новые клиенты?
2) Получение денег вкладчиков/клиентов для финансирования своих проектов по цене фактически себестоимости денег. Яндексу нужны деньги для самофинансирования?
К каким долгосрочным последствиям приведёт эта сделка (если она таки состоится) - вопрос совсем непростой!
Кирилл Половинкин
Давайте откровенно, Яндекс купил откровенную помойку, % необеспеченных ссуд в портфеле Тинькова колоссален и потенциальный рост просрочки будет сильно давить на капитал сжигая кэш Яндекса