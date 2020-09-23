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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля на фоне рисков санкций против России Материал редакции
Курс евро — около 90 рублей.
- Вечером 23 сентября 2020 года курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 77 рублей — впервые с апреля, отмечает «Интерфакс». К 19:10 мск курс вырос на 60 копеек, до 76,70 рублей.
- Опрошенные агентством и Forbes аналитики считают, что курс рубля слабеет из-за санкционных рисков из-за ситуации с Алексеем Навальным и Белоруссией. Также рубль реагирует на рост доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке, на курс влияет и выход нерезидентов из ОФЗ, указывают эксперты.
- На Мосбирже растёт и курс евро: он составляет 89,64 рубля, а максимально за день достигал 89,99 рублей. 21 сентября курс евро превысил 90 рублей на фоне падения цен на нефть.
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Даниил Слесарчук
Сотка будет, но не в этом году, и наверное пока только у евро.
P.s. осенью 2015 брали с девушкой в пятерочке торт "Панчо" по акции за 180р, сейчас он 580р ((( кола 2х литровая 130, некоторые сранные российские макаронные изделия приближаются к сотне за эти свои 450 гр (((
Александр ПриваловДаниил
Ну а что вы хотели, они-то вам макарошки, а вы им какие-то рубли
Сергей ПодливчукДаниил
Сотка будет через 6 лет. А может и 120 - 140. Каждые 6 лет рубль дешевеет в 2 раза
Дмитрий ЛукиенкоДаниил
Без акции он сколько стоил?
Какие конкретно макароны, название?
Обожаю вот такие вот сравнения "по 180 брали, а сейчас 580, посмотрите что в рашке, ой-ой-ой". Зачем говорить то, что 580 - это без акции, да?
Ольга ПавленкоДмитрий
ой, вы еще в фикспрайсе не были )) там-то эти все макарошки по 55
Даниил СлесарчукДмитрий
Без акции 250-270.
Ольга ПавленкоДаниил
продолжайте брать "панчо" в "пятерочке" - отличные дивиденты, никаким банкам не снилось!
Даниил СлесарчукОльга
Дык я его и не беру с тех пор
Ольга ПавленкоДаниил
это ЖЕЖЬ маркетинг.. кладут что-то дорогое, чтобы вы купили что-то "достойное" с желтыми ценниками.. ой, нет, желтые - в дикси.
Сергей Подливчук
Мне жалко людей, которые покупали доллары за 65 рублей ©
Ольга Павленко
мы на всех парах влетаем в очередную холодную мировую..
Максим НикитинОльга
Больше похоже на конец 80х
Ольга ПавленкоМаксим
типа того
Василий Петров
надо было по 75 покупать
ЯжПрограммистВасилий
покупайте, а то через пару мес скажете что по 77 дешево было
Pasha Kislova
Ну,я в этой ситуации оптимист:"Толи ещё будет..."