Финансы
Рая Хачатрян
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Греф: в 2019 году нефинансовые цифровые компании принесли «Сберу» 35 млрд рублей выручки Материал редакции

В 2020 году компания планирует получить более 70 млрд рублей на небанковском бизнесе.

28 комментариев
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В экосистеме «Сбера» около 50 компаний, и почти все они окупаемые, если не учитывать инвестиций в рост, рассказал «Коммерсанту» глава банка Герман Греф. По его словам, в 2019 году нефинансовый цифровой бизнес принес «Сберу» 35 млрд рублей выручки.

Если убрать агрессивные планы по росту, то почти все бизнесы, входящие в экосистему, окупаемые. Но так как они сегодня находятся на стадии роста, то, конечно, мы практически во все инвестируем. Построение экосистемы — живой процесс, мы принимаем решения о старте новых инициатив, некоторые трансформируем, что-то переформатируем. Продали самый крупный актив «Яндекс.Маркет», получили более 40 млрд рублей обратно. С учетом этого вложено [в создание экосистемы — прим. vc.ru] около $2 млрд, менее 3% от нашего капитала.

Быстрый агрессивный рост маленьких компаний требует, конечно, инвестиций и не может сразу быть прибыльным, но везде есть точка, когда они становятся самоокупаемыми и сами финансируют свое развитие.

Герман Греф
глава «Сбербанка»

У «Сбера» есть как маленькие проекты с миллионом клиентов, так и развитые — с 15–20 млн, добавил Греф. Больше всего клиентов в самом банке — всего 110 млн, 90 млн из которых совершают хотя бы одну операцию в месяц.

В 2020 году, несмотря на кризис, компания планирует получить более 70 млрд рублей на нефинансовом бизнесе. «Будем покупать и будем создавать партнерства. Но сейчас я не готов говорить о конкретных кейсах», — ответил Греф на вопрос о планах по сделкам.

Президент «Сбера» также прокомментировал разделение активов с «Яндексом». По его словам, не важно, по чьей инициативе это произошло. «С "Яндексом" мы конкурируем по очень большому количеству продуктов. Там, где не конкурируем, продолжаем сотрудничество. Когда мы начинали сотрудничество, не было такой конкуренции. "Яндекс" был поисковиком, а мы — банком», — сказал он изданию.

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#новость #сбер #сбербанк

Рая Хачатрян
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28 комментариев
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Илья

14

И смех, и греф

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Вася Пражкин

Илья
1

И смех и взгреф

Ответить

Shad Khoshvagt

Илья
0

И сбер и мел 🌞

Ответить

Yury Kotov

0

Пора на международный рынок Герман Оскарович

Ответить

Антон Штадлер

Yury
11

на межгалактический 

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Mr. Man

Антон
0

На межвселенский

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Денис Демидов

Yury
–1

В премьеры он собрался, если не в президенты. 
Модернизировал сбербанк, модернизирую и страну.
За гос. счет сколачивает себе политический капитал всеми этими свистелками и перделками.

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Alex Marvell

Денис
0

Политический капитал, серьезно? Вот так прям, минуя царя-батюшку? Погодите, еще годик-два, и будет показательная посадка, и выяснится что и на презентации отмыли, и на прочих модернаизациях. Подобному быть, классика ж.

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Денис Демидов

Alex
0

Царь старенький уже, его бы воля, здрыснул бы уже сейчас, да кто же его бедолагу отпустит? Для олигархов он идеальная красная тряпка.

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Кирилл Макеев

Yury
0

на международный рынок

Абхазии, Южной Осетии, Вануату и Белоруссии

Ответить

Андрей Мельник

Кирилл
0

А что, в Белоруссии Сбербанка не было разве? 

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Кирилл Хамитов

2

все такие желчегонные. яндекс отстой mail тоже. чем вам они не угодили? погоду показывают, навигация есть, если надо такси вызвать пожалуйста. сколько лет пользуюсь яндексом - все устраивает.

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one you follow

Кирилл
0

так Яндекс всех устраивает :)
это мейл ру отстой

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Николай Шелопугин

0

Зря Сбер Яндекс на мэйл.ру променял. Очень зря..

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Сергей Мазур

Николай
0

Почему зря? 2 трешхолдинга найдут синергию

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Viktor Mann

1

Грефа в Президенты Вселенной!

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Александр Трофимов

0

Да ну. Это же надо без админ. ресурса конкурировать.

Ответить

Eugene Smirnov

0

Это 0.3% выручки? А комиссии сколько приносят? Надо отчётность посмотреть..

Ответить

Денис Демидов

0

Продали самый крупный актив «Яндекс.Маркет», получили более 40 млрд рублей обратно.

Скромно умолчал еще про золотую акцию, так что не только за Беру он получил 40 млрд.

Ответить

Shad Khoshvagt

0

Ну что сказать? Продолжайте. По крайней мере работа.ру развивайте. Только вопрос: как вы продадите золотую акцию яндекса

Ответить

Андрей Мельник

Shad
0

Её же уже передали какому-то там искусственно созданному фонду

Ответить

Max Lebedev

0

Греф: «Сбер» в сентябре 2020-го выкупил абсолютно все Рекламные площадки в интернете.
Зарождение киберпанка в России

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Yan Purvenes

0

Сколько из этой прибыли навязывается простым клиентом в отделение?

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Иван Сергеевич

0

Как кусочек отщипнуть?

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Сергей Подливчук

0

Давайте посчитаем. Ребрендинг обошелся Сберу в 300 млн $ умножить на 77 рублей за доллар = 23 100 000 000 рублей. Т.е. спустили на дизайн практически всю прибыль - это вообще нормально?

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Кирилл Хамитов

Сергей
0

где написано 300? 300 это наверное прогноз по замене вывесок и тд

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one you follow

0

сейчас бы собирать с 1841ого года комиссию с бабушек и скупать себе игрушки

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Konstantin_Andreevich

0

С - Сбер - занято
У - Убер - занято
Чур, я бронирую себе Ё

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