Греф: в 2019 году нефинансовые цифровые компании принесли «Сберу» 35 млрд рублей выручки Материал редакции
В 2020 году компания планирует получить более 70 млрд рублей на небанковском бизнесе.
В экосистеме «Сбера» около 50 компаний, и почти все они окупаемые, если не учитывать инвестиций в рост, рассказал «Коммерсанту» глава банка Герман Греф. По его словам, в 2019 году нефинансовый цифровой бизнес принес «Сберу» 35 млрд рублей выручки.
У «Сбера» есть как маленькие проекты с миллионом клиентов, так и развитые — с 15–20 млн, добавил Греф. Больше всего клиентов в самом банке — всего 110 млн, 90 млн из которых совершают хотя бы одну операцию в месяц.
В 2020 году, несмотря на кризис, компания планирует получить более 70 млрд рублей на нефинансовом бизнесе. «Будем покупать и будем создавать партнерства. Но сейчас я не готов говорить о конкретных кейсах», — ответил Греф на вопрос о планах по сделкам.
Президент «Сбера» также прокомментировал разделение активов с «Яндексом». По его словам, не важно, по чьей инициативе это произошло. «С "Яндексом" мы конкурируем по очень большому количеству продуктов. Там, где не конкурируем, продолжаем сотрудничество. Когда мы начинали сотрудничество, не было такой конкуренции. "Яндекс" был поисковиком, а мы — банком», — сказал он изданию.
- 24 октября «Сбербанк» официально представил новое название и логотип экосистемы компании — «Сбер», а также единую подписку со скидками на сервисы.
И смех, и греф
Пора на международный рынок Герман Оскарович
на межгалактический
В премьеры он собрался, если не в президенты.
Модернизировал сбербанк, модернизирую и страну.
За гос. счет сколачивает себе политический капитал всеми этими свистелками и перделками.
Политический капитал, серьезно? Вот так прям, минуя царя-батюшку? Погодите, еще годик-два, и будет показательная посадка, и выяснится что и на презентации отмыли, и на прочих модернаизациях. Подобному быть, классика ж.
Царь старенький уже, его бы воля, здрыснул бы уже сейчас, да кто же его бедолагу отпустит? Для олигархов он идеальная красная тряпка.
на международный рынок
Абхазии, Южной Осетии, Вануату и Белоруссии
все такие желчегонные. яндекс отстой mail тоже. чем вам они не угодили? погоду показывают, навигация есть, если надо такси вызвать пожалуйста. сколько лет пользуюсь яндексом - все устраивает.
Зря Сбер Яндекс на мэйл.ру променял. Очень зря..
Это 0.3% выручки? А комиссии сколько приносят? Надо отчётность посмотреть..
Продали самый крупный актив «Яндекс.Маркет», получили более 40 млрд рублей обратно.
Скромно умолчал еще про золотую акцию, так что не только за Беру он получил 40 млрд.
Ну что сказать? Продолжайте. По крайней мере работа.ру развивайте. Только вопрос: как вы продадите золотую акцию яндекса
Греф: «Сбер» в сентябре 2020-го выкупил абсолютно все Рекламные площадки в интернете.
Зарождение киберпанка в России
Давайте посчитаем. Ребрендинг обошелся Сберу в 300 млн $ умножить на 77 рублей за доллар = 23 100 000 000 рублей. Т.е. спустили на дизайн практически всю прибыль - это вообще нормально?
сейчас бы собирать с 1841ого года комиссию с бабушек и скупать себе игрушки
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