С помощью Alfred жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.

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Сооснователь и бывший глава WeWork Адам Ньюман инвестировал $30 млн в стартап в сфере недвижимости Alfred Club, пишет Bloomberg. Компания разрабатывает приложение Hello Alfred, которое позволяет застройщикам и арендодателям предоставлять жильцам услуги по дому.

Компания называет себя «операционной системой для следующего поколения жилых домов». С помощью сервиса жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.

Семейное инвестиционное бюро Ньюманов — главный инвестор раунда финансирования Alfred Club. Компания привлекла $42 млн от Spark Capital, New Enterprise Associates и девелопера Greystar Real Estate Partners. За все время работы — с 2014 года — Alfred привлек $100 млн.

Соучредитель Alfred Марсела Сапоне рассказала, что у них с Ньюманом одинаковое видение индустрии недвижимости. По ее словам компания не просто предоставляет услуги, а работает над созданием с в сообщества многоквартирных домах, например, проводит мероприятия.

В 2016 году Ньюман уже занимался жильем в рамках WeWork. Тогда компания запустила экспериментальный проект WeLive — коливинги или современные общежития, оснащённые всем необходимым для жизни. Компания планировала открыть 69 коливингов по всему миру, но не смогла выйти за рамки Нью-Йорка и Вашингтона.