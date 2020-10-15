Бывший глава WeWork Адам Ньюман инвестировал $30 млн в личный помощник для арендаторов квартир Alfred Club Материал редакции
С помощью Alfred жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.
Сооснователь и бывший глава WeWork Адам Ньюман инвестировал $30 млн в стартап в сфере недвижимости Alfred Club, пишет Bloomberg. Компания разрабатывает приложение Hello Alfred, которое позволяет застройщикам и арендодателям предоставлять жильцам услуги по дому.
Компания называет себя «операционной системой для следующего поколения жилых домов». С помощью сервиса жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.
Семейное инвестиционное бюро Ньюманов — главный инвестор раунда финансирования Alfred Club. Компания привлекла $42 млн от Spark Capital, New Enterprise Associates и девелопера Greystar Real Estate Partners. За все время работы — с 2014 года — Alfred привлек $100 млн.
Соучредитель Alfred Марсела Сапоне рассказала, что у них с Ньюманом одинаковое видение индустрии недвижимости. По ее словам компания не просто предоставляет услуги, а работает над созданием с в сообщества многоквартирных домах, например, проводит мероприятия.
В 2016 году Ньюман уже занимался жильем в рамках WeWork. Тогда компания запустила экспериментальный проект WeLive — коливинги или современные общежития, оснащённые всем необходимым для жизни. Компания планировала открыть 69 коливингов по всему миру, но не смогла выйти за рамки Нью-Йорка и Вашингтона.
Ньюман ушел из WeWork в 2019 году. Инициатором его увольнения стала группа SoftBank, которая напрямую и через свой фонд Vision Fund инвестировала в WeWork более $8 млрд. Ньюман неоднократно игнорировал советы представителей SoftBank — в том числе торопился с проведением IPO
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