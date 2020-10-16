Финансы
Андрей Фролов
19 806

«Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров по продаже бизнеса «Яндексу» Материал редакции

Группа будет развиваться самостоятельно.

220 комментариев
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«Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу», говорится в сообщении группы на Лондонской бирже. «Яндекс» это подтвердил.

Вследствие переговоров, в которых участвовал контролирующий акционер «Тинькофф», стороны договорились не продолжать обсуждение возможной сделки.

«Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам.

из сообщения «Тинькофф»

«Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно», — добавили в «Тинькофф» в разговоре с vc.ru. Источники The Bell говорили, что помимо «Яндекса» группа вела переговоры о продаже своего бизнеса оператору МТС.

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо, в котором раскритиковал «Яндекс» и заявил, что сам сорвал сделку.

«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег…
Написал сотрудникам, что сам отменил сделку и не верит в «Яндекс», который никто не любит.
vc.ru

22 сентября 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» подтвердили, что предварительно договорились о сделке, которая оценивалась в $5,48 млрд. Предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.

Олег Тиньков позже заявил, что в случае сделки останется с компанией, которую он основал. Источники Forbes утверждают, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не понравилось «Яндексу», поэтому переговоры о сделке были остановлены.

Акции «Яндекса», которые выросли после сообщений о возможной покупке «Тинькофф», после новости об отмене переговоров упали более чем на 2% на Московской бирже.

#новость #тинькофф #яндекс

Андрей Фролов
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24
2
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220 комментариев
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Чех в чешках

80

Ну вот. Только бы не МТС (пальцы скрещенные).

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Mikhail Golovanov

Чех
25

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «ТИНЬКОФФ ПО ПОВОДУ ПЕРЕГОВОРОВ С МТС: «МЫ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДЕМ, ТИНЬКОФФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО - THE BELL

Ответить

Вадим Скворцов

Mikhail
36

Чего кричите?

Ответить

ivan krapivin

Вадим
226

С МТС звонит, слышно плохо

Ответить

Sergei Timofeyev

Вадим
4

Это телетайп. Там всегда капс

Ответить

Александр Макаров

Mikhail
–1

Можно ссылку?

Ответить

Никита Гордеев

Александр
27

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
Сюда сойдет?

Воркута
Воркута́ (нен. Варкута, коми Вӧркута) — город в Республике Коми Российской Федерации. Входит в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Александр Макаров

Никита
4

Неплохо, спасибо! Занимательное чтиво на вечер.

Ответить

Максим Чирин

Алексан…
4

Классику не забывайте читать только =)

Ответить

Mikhail Golovanov

Александр
1
Ответить

Nikolay Pomeschenko

Mikhail
1

да, вот этот комментарий даже важнее. 
поэтому я не люблю ммвб - одни манипуляции. После американских акций попадаешь в балаган, - такие ощущения

Ответить

Андрей Николаев

Nikolay
0

так и там тоже самое, не так сильно, как в рф, но тоже вполне. Тот же рост акций перед выплатой дивов или после разных слухов и то же падение после.

Ответить

Рома Дмитриев

Mikhail
0

это ни о чем не говорит

Ответить

Artemy

Mikhail
0

Капслок авторский?

Ответить

Mikhail Golovanov

Чех
13

Письмо Олега своим сотрудникам.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Mikhail
0

Вот перестал на цукурбергпозвонит ходить, сразу контекст потерял, даже не знал, что Яндекс не любят

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Карфаген
0

С другой стороны, и к Тинькову из-за этого стало лучше отношение, раньше-то все знали, какой он дикий

Ответить

Игорь Кириченко

Карфаген
0

В контексте продажи Т Я - да, не любят. В целом, конечно, лучше яндекс, чем мэйлсру

Ответить

Сергей Подливчук

Mikhail
0

Сегодня общался с Олегом, он мне с полной уверенностью сообщил, что после 31 октября будет первое ноября!

Ответить

Voin Mraka

Чех
–1

упаси господь. ушел недавно от этих жуликов на тинькофф-мобайл %)

Ответить

Максим Андреев

66

ВТБ:

Ответить

Руслан Яцукевич

27

Слава Богу 😅
Сохранится нормальный сервис и Банк!

Ответить

Евгений Дроздов

Руслан
52

Тиньков все равно продадут. И Яндекс был не худшим вариантом.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Евгений
0

вы знаете, вся эта история. и вообще, многие истории с ММВБ привлекли бы внимание инициативных инвесторов в стране с судами или аналогом SEC. 

Ответить

Dima Fomenok

Евгений
0

почему? интересно мнение

Ответить

Denis Kiselev

Руслан
1

Под сбером или ВТБ? Или ВЭБ?))

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Denis
1

А чем Яндекс или МТС были бы лучше? Все примерно одного сорта

Ответить

Пластиковое Окно

Карфаген
3

Яндекс - сорт чуть получше, а так да

Ответить

Aleksey Bobkov

Пластиковое
3

Аксиома Эскобара

Ответить

Nika Disaltre

Пластиковое
0

В каком месте? назовите хоть один их продукт или сервис, который не превратился в помойку

Ответить

Ivan Boldyrev

Nika
1

Яндекс.Помойка не помойка.

Ответить

Ttt Tt

Nika
1

У них хотя бы было что в помойку превращать.

Ответить

Пластиковое Окно

Nika
0

 который не превратился в помойку

А что, у них были сервисы, которые изначально не были помойкой?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Руслан
0

ага, ещё скажите и нормальный брокер )))

Ответить

Voin Mraka

Руслан
0

правильное пиво, нормальный банк 👍 :D

Ответить

Timur Khizhnyakov

5

Нануйя акции взял, бл...

Ответить

Alex Ayer

Timur
76

Всё нормально, действуем по плану

Ответить

Aleksey Bobkov

Alex
13
Ответить

Alexander Shirnen

Alex
2

Многоходовочка инсайдеров, однако... Ну хоть у кого-то 2020 в плюс вышел

Ответить

Вера Гагарина

Alexander
1

Хоть у кого-то? Серьезно? Весь год с марта рынок рос как не в себе, ахах :))

Ответить

Alexander Shirnen

Вера
1

Ну, у кого-то может рынки и росли, а у нас вся нефтегазовая промышленность грохнулась в мировом масштабе (((

Ответить

EK

Вера
1

Рос IT/продовольствие.
Падал туризм, авиа, нефть, ну и сейчас падают... Есть конечно шансы заработать +10% за день, если знать когда купить, но обычно после +10% идет -20%)))

Ответить

Timur Khizhnyakov

Alex
1

Ахахахах спасибо))

Ответить

Michael Shramko

Alex
0

Хаххаха

Ответить

Евгений Дроздов

Timur
4

Вообще это манипуляция рынком. 1700->2100->1700 Кто-то хорошо заработал.

Ответить

Vasily Matyashin

Евгений
5
Ответить

Nikolay Kapustin

Евгений
0

Аналог российской SEC в доле, все нормально. Комар носа не подточит

Ответить

Макс Фактор

Timur
2

Stoncks

Ответить

Anderson Silva

Timur
0

Где брал? 

Ответить

Timur Khizhnyakov

Anderson
0

У Олежи)

Ответить

Михаил Семин

Timur
0

Надо было сливать, как только новость вышла о возможной продаже, а не покупать

Ответить

Alex Ayer

24
Ответить

Aleksey Bobkov

Alex
2
Ответить

Майор Кудасов

Alex
0

что за прикол? откуда? объясните?

Ответить

Gre Li

Майор
0

Нашёл в Яндексе, к слову: https://memepedia.ru/directed-by-robert-b-weide/

Ответить

Ilya Sorokin

Gre
0

Я бы расстреливал за ссылки на такие сайты (как и их владельцев) xD

Ответить

Alexander Peshkov

23

Мы зря мемы про это делали?

Ответить

Alexander Shirnen

Alexander
2

Ага, кина не будет - комментаторы на vc всю сделку обкомментировали...

Ответить

Александр Привалов

Alexander
1

Сглазили(((

Ответить

ЯжПрограммист

Alexander
0

нет, на тот момент они были актуальны же

Ответить

Мамкин советчик

7

Плохо что, Яндекс не дожал сделку. Это было бы успехом купить такой банк. 

Ответить

Руслан Алиев

Мамкин
15

Я думаю это был сговор Я и Т, чтобы бабки заработать на гэпах! 🙃

Ответить

Анатолий Щербина

Руслан
1

Тоже возникла такая мысль)

Ответить

Вадим Моржик

Руслан
0

немного не так. Им нужно были слить объемы. Без доп объемов на гэпах с крупными пакетами ничего не заработаешь. А так привлекли физиков и слились об них

Ответить

Nika Disaltre

Мамкин
4

Это был бы провал, потому что Яндекс не умеет в продукт. Все его интеграции, покупки готовых работающих бизнесом заканчивались трешем и уходом клиентом, именно здесь пользователи тинька подняли бучу и готовы были выводить средства. Вам мало Убера? Едадил, Авто.ру, Ростакси, кинопоикс и пр. Все превратилось в треш

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Nika
2

С едадилом вообще чудно. Они дали денег на его разработку, он рос-рос, удобным был, потом Яндекс зачем-то решил выкупить его целиком и все. Где теперь едадил? А я раньше чуть не каждый день пользовался

Ответить

BearStrikesBack

Карфаген
2

Недавно зашел в приложение - печаль, беда. То ли рынок поменялся, то ли Яндекс его похерил в конец.

Ответить

Владимир Чижевский

Карфаген
0

Пару лет пользовался и пользуюсь, мне норм.

Ответить

Роман Швыков

Nika
1

Но кинопоиск и hd кинопоиск вроде норм :) Особенно за 1 рубль ))))

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Роман
1

Какой один рубль? Так и Амазон Прайм можно считать бесплатным, у них тоже ознакомительный период есть.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Роман
1

Кинопоиск - это очень крутая база данных по кино, которую яндекс убил, убрав всю нужную информацию во время редизайна.

Ответить

Inevitable

Nika
1

Почему вам всем едадил не нравится?  Добавили карты магазинов в приложение, не нужно кошельком пользоваться, каталоги загружают, скидки есть, даже купоны всякие в БК 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Inevitable
0

И загружается полдня. И кэшбеков нормальных нет.
Сейчас, может, что-то и поменялось, но ядро пользователей они растеряли.

Ответить

Alexander Evseev

Мамкин
0

И Деньги Сберу "подарил", хех.

Ответить

Mikhail Lazarev

13

В топ!

Ответить

kLo5MaN

Mikhail
3

Только за кассой должен быть Тинькофф, а покупатель Яндекс)))

Ответить

George Yudin

9

"Отказ от продажи связан с позицией основателя банка Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе."

Это тот Тиньков, который пару месяцев назад кричал, что никакого отношения к работе банка он уже не имеет? Быстро переобулся.

Ответить

Gre Li

George
0

Он не имеет отношения к работе банка, примерно как Волож к работе Яндекса. (Может, меньше в связи с болезнью.) В операционной деятельности не участвует. О каких-то новостях, как говорит, сам может узнать из СМИ. Тем не менее он может задавать какие-то направления работы компании, заниматься визионерством.

Ответить

kotova lidiya

Gre
5

Ой, ладно, не участвует. Как перед налоговой отчитываться - не участвует, а как хуесосить сотрудников со стола в офисе и наводить хаос в командах своими загонами - так сразу участвует.

Ответить

Dennis Gerasimov

kotova
2

O, приятно видеть людей, знакомых не по наслышке с методами работы товарища

Ответить

EldarToleubay

7

МТС:

Ответить

Mikhail Lazarev

7
Ответить

Anton Pestsov

6

Это были не переговоры, а набивание цены перед настоящими покупателями😂

Ответить

Люц Шнайдер

1

Жаль. Это было бы отличной сделкой.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Люц
10

Для Яндекса, может. Для клиентов Тинькова все стало бы хуже

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Почему хуже? Какие для этого могли бы быть причины?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Люц
3

Ну потому что Яндекс - довольно дерьмовая контора. Они жадные донельзя, у них странные продуктовые решения, техподдержка никакая, в отличие от тинькова.
Яндекс торгует вообще всеми данными своих клиентов, даже кредитный рейтинг на основе посещенных сайтов с яндекс-метрикой.

Ответить

Анатолий Щербина

Карфаген
1

Ну при всём этом, Тиньков вроде собирался остаться с прежним штатом. Не знаю конечно как сильно изменился бы Тиньков при слиянии с Яндексом

Ответить

Карфаген должен

Анатолий
2

Штат оставили бы, и даже зарплаты сохранили. Просто индексировать бы перестали, ведь работать в Яндексе большая честь.

Ответить

kotova lidiya

Карфаген
0

По секрету - зп не индексируется нормально как раз в Тиньке, у Яндекса крутейшая система мотивации.

Ответить

Карфаген должен

kotova
1

Тут хз, внутреннюю кухню не знаю. Знаю только, что пару человек туда ушли прямо на очень хорошие зарплаты.
Яндекс же платит гордостью, а по деньгам - ниже рынка.

Ответить

Павел Андрейчук

kotova
0

не знаю как сейчас, но раньше у Тинька с индексацией зп никаких проблем не было. Даже в кризис 2014 (2015) они проиндексировали. Отменили новогоднюю тусу, но зп проиндексировали.

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Они закрыли проект по определению кредитного рейтинга. Они не торгуют данными. Есть таргетинг, который использует данные пользователей для показа рекламы: пол, возраст, предпочтения (исходя из поисковых запросов) и т.д. 

Ответить

Хорев Андрей

Карфаген
0

Знаете, когда коснулся в этом году проблем с оформлением ОСАГО в тиньке (переадресация на сравни.ру), мое мнение про их ТП кардинально изменилось, и не в лучшую сторону. Ранее не встречал такого упорства в выставлении клиента дебилом.

И у двух друзей так же возникли проблемы с Тинькофф Страхование. Динамо во всей красе.

Ответить

Карфаген должен

Хорев
0

Хз, у меня тоже была проблема, тоже спрашивал в ТП. Сказали, что на сайте все правильно, они не оформят ОСАГО. На этом и закончили разговор

Ответить

Хорев Андрей

Карфаген
0

Они прямо сказать не могут, что не оформят ОСАГО, ибо за это их должен будет наказать ЦБ. Поэтому они включают песню, что возможно на сайте проблемы, нужно проверить, через два-три дня присылают ответ, что проблем нет, попробуйте снова. И так по кругу.

Ответить

Artem Kravchenko

Люц
1

Тотальная бюрократизация процессов

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
0

Вы можете аргументировать это утверждение или это просто ИМХО?

Ответить

Карфаген должен

Люц
1

Пробовали что-то получить от техподдержки? Я несколько дней пытался через специалистов "Беру" разного уровня исправить явную ошибку в товаре, из-за которого не работала бесплатная доставка (слишком большой вес указан для нужного мне цвета товара).
Уж сколько писем написали. И даже купон на 200 рублей дали. А проблему решить не смогли.
Обратился напрямую в магазин, они мне прислали сами.

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Конечно. Я пользуюсь как Яндексом, так и Тинькофф и неоднократно сталкивался со службой поддержки обеих компаний. Также у меня был негативный опыт общения с СП Тинькофф несколько месяцев назад. В СП Яндекс я вообще стабильно пишу раз в неделю по поводу работы их сервисов.

Ответить

Карфаген должен

Люц
0

В СП Яндекс я вообще стабильно пишу раз в неделю по поводу работы их сервисов.

Ну это же ненормально, что простые сервисы работают так плохо, что приходится постоянно в ТП писать

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Ээээ...я просто пишу по ошибкам в интерфейсе, например,  по работе Алисы и т.д. Т.е. ничего ужасного.

Ответить

Люц Шнайдер

Карфаген
0

Просто почти всегда все специалисты СП в Яндексе  отвечают в духе СП провайдеров, когда интернет не работает: а выдерните кабель, воткните...а ну да, это у нас поломка на линии мы скоро устраним...Блять меня всё время рвало пукан от этой хуйни. Это единственное, что меня у них бесит.

Ответить

Тинькофф

Люц
0

Поделитесь?

Ответить

Люц Шнайдер

Тинькофф
0

Уже https://vc.ru/claim/146958

Ответить

Artem Kravchenko

Люц
0

Самый весомый аргумент - это государственная структура. Участие государства автоматически бюрократизирует любой процесс. Чем больше структура, тем глубже бюрократизация.

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
0

Где государственная структура?

Ответить

Artem Kravchenko

Люц
1

My bad. Думал, в этой ветке обсуждается вариант покупки тинька сбером минуя схемы с прокладками.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Люц
0

Зайдите на форум посвяженный Яндекс телефону на 4pda. Какие то "умники" в Яндексе склепали обновление для лаунчера, который не дает нормально работать подключению к Wi-Fi и сотовой сети. В плей маркете пользователи написали жалобы, форум кипит обсуждением. И при всех бюджетах, кадрах и возможностях они оперативно не могут решить проблему своих клиентов. Мне Яндекс нравится, но мне кажется там проблемы с менеджментом и коммуникациями внутри, причём нарастающие и серьезные.

Ответить

Люц Шнайдер

Шизоидная
0

Мне Алиса в колонке угрожает...так что....

Ответить

Andrey Vinokurov

5

Оу щиит...

Ответить

Николай Синицын

5

Походу решили "нахрен эти схемы". Ждем анонса прямой продажи Сберу)

Ответить

Arthur Niazyan

4

Молодцы Тинькофф. Почитали адекватные комменты на VC и передумали. Надо будет удвоить свой счёт у них в знак благодарности.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
1

Хомяков дважды зарядили. Отлично! :) 

Ответить

Alexey Praskovin

Sergei
0

Хомяков заряжают всегда. Для этого они и нужны на биржах ):

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Я тоже своего рода хомяк. Точнее HODLер

Ответить

Руслан Алиев

0

This is very bad news 📰

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Руслан
2

Почему? Это же офигенно

Ответить

Руслан Алиев

Карфаген
0

Хочется сбер приземлить, а то он ах#^}^} в край.
Вот 😉

Ответить

Andrey Gordeev

Руслан
1

Тинек потихоньку приземляет сбер. Просто для этого нужно время.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Руслан
0

Слишком разные весовые категории. 

Ответить

Aleksey Bobkov

3

«Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам.

по каким еще блять проектам

Ответить

Шизоидная обезьяна

Aleksey
2

Ну это такой дипломатический реверанс.

Ответить

Aleksey Bobkov

Шизоидная
1

на словах ты продаешься яндексу, а на деле партнерство по текущим и будущим проектам

Ответить

Шизоидная обезьяна

Aleksey
0

Насколько я знаю, "Сравни ру" имеет отношение к "Тинькофф", а этот сервис активно сотрудничает с Яндексом...

Ответить

Иван Сергеев

Aleksey
0

Тинек бредит уже походу под препаратами....

Ответить

Олег Беспалов

3

Нигуязебе

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

3

Яндекс - это наш Yahoo, который зажал пару миллионов на покупку фейсбука.

Ответить

Eugene Smirnov

3

Я Олегу говорю: — не продавай — говорю — Олег! Ну что ты делать будешь? В тебе энергии ещё.. хелиски не выкатать. Поработай ещё пяток лет, принеси радость. Мы только, вот, Тиньков инвестиции на фоне низких ставок себе поставили все. Ну и что нам теперь? Яндекс, хорошо, не купили, ну Теслу с Амазоном, да, ну и что нам теперь? Что? Останься. Продать всегда успеешь. Ещё Альфа не продалась даже. Время есть. — И он, значит, позвонил Воложу — Аркаш, говорит, я всё.. ну.. передумал.. то есть.. не буду, пускай думаю, жена говорит что делать будешь? В общем, отбой.

Ответить

Eugene Smirnov

3

Думаю после слов «говно—Яндекс» ни о каком партнёрстве не может быть и речи.

Ответить

Вадим Дудченко

2

Уж лучше бы купил Яндекс, а не МТС

Ответить

Дмитрий Голобоков

–3

Ураааааааааа.......!!!!!!

Ответить

Кирилл Половинкин

2

Да Яндекс просто наконец-то нанял аудиторов, которые немного были шокированы внутренними отчётами. Поэтому Олежка и вышел из сделки 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Кирилл
0

Да не, денег зажали, наверняка. Яндекс самый жадный из больших

Ответить

Кирилл Половинкин

Карфаген
1

Каких денег? Розничный банк, где 70% прибыли — разница процентных ставок наращивает свои доходы в условиях пандемии и у них:
А) не падает капитал
Б) не растет просрочка по портфелю
Самое время вмешаться ЦБ и ввести временную администрацию, чтобы посмотреть на реальные отчеты 

Ответить

BearStrikesBack

Кирилл
2

А) не падает купила

Чего? Но в целом, да - ТКС это про "на два процента и живем".

Ответить

Arthur N

BearStrikesBack
0

ТКС это про "на два процента и живем".

Так по все банки можно сказать

Ответить

BearStrikesBack

Arthur
0

В целом - да. Но у других банков есть сильные направления, связанные с бизнесом (некоторые банки так вообще являются своими для крупных нефтегазостальных корпораций) или госконтрактами. ТКС - это про агрессивную работу с физиками.

Ответить

Gre Li

BearStr…
0

Тинькофф для бизнеса тоже очень даже работает.

Ответить

Кирилл

Gre
0

Для кого? ИП и ООО с 10 тысячами уставного капитала? Объемы не те

Ответить

Павел Андрейчук

Кирилл
0

ох уж этот уставной капитал... 
Буквально недавно уволился из одной крупной компании,  с серьезными доходами, которая ещё и статус системообразующего предприятия получила.
Так вот уставной капитал у них тоже 10 тысяч был год назад. Сейчас, вроде после небольшой реорганизации из ЗАО в АО, уставной капитал "подправили".

Ответить

Кирилл

Павел
0

Скажите ИНН или название, а то бредово это читать) 

Ответить

Павел Андрейчук

Кирилл
0

7804144284

Ответить

Кирилл

Павел
0

Согласен

Ответить

Павел Андрейчук

Кирилл
0

что и требовалось доказать. Уставной капитал- "филькина грамота".

Ответить

Кирилл

Павел
0

Не всегда, некоторые лицензии на деятельность требуют большого капитала

Ответить

Кирилл Половинкин

BearStrikesBack
0

Капитал, сорри, исправил

Ответить

Sergei Timofeyev

Кирилл
0

В ноябре подождём отчёт Тинькова. В августе всё не хорошо было.

Ответить

Кирилл Половинкин

Sergei
0

Они продолжат его рисовать, где у них все хорошо, а это у остального рынка плохо 

Ответить

Холден Колфилд

2

Греф, Греф..

Ответить

Евгений Дроздов

Холден
0

Греф говорил в интервью, что не будет покупать.

Ответить

Майор Кудасов

Евгений
0

у него денег не хватит

Ответить

E B

2

Разве МТС не ещё хуже? 😃

Ответить

Володька

2

Тинькой не пользуюсь, и даже не могу, но почему-то рад за клиентов что не было слияния :D

Ответить

Mikhail Lazarev

–1

Хахаха! Тинькофф лично проехал на Яндекс.Такси и все понял!
Ура!

Ответить

Gre Li

Mikhail
1

Прокатили

Ответить