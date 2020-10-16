Группа будет развиваться самостоятельно.

В закладки

«Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу», говорится в сообщении группы на Лондонской бирже. «Яндекс» это подтвердил.

Вследствие переговоров, в которых участвовал контролирующий акционер «Тинькофф», стороны договорились не продолжать обсуждение возможной сделки. «Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам. из сообщения «Тинькофф»

«Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно», — добавили в «Тинькофф» в разговоре с vc.ru. Источники The Bell говорили, что помимо «Яндекса» группа вела переговоры о продаже своего бизнеса оператору МТС.

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо, в котором раскритиковал «Яндекс» и заявил, что сам сорвал сделку.

22 сентября 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» подтвердили, что предварительно договорились о сделке, которая оценивалась в $5,48 млрд. Предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.

Олег Тиньков позже заявил, что в случае сделки останется с компанией, которую он основал. Источники Forbes утверждают, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не понравилось «Яндексу», поэтому переговоры о сделке были остановлены.