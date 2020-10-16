«Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров по продаже бизнеса «Яндексу» Материал редакции
Группа будет развиваться самостоятельно.
«Тинькофф» прекратил переговоры о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу», говорится в сообщении группы на Лондонской бирже. «Яндекс» это подтвердил.
«Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно», — добавили в «Тинькофф» в разговоре с vc.ru. Источники The Bell говорили, что помимо «Яндекса» группа вела переговоры о продаже своего бизнеса оператору МТС.
Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков написал сотрудникам эмоциональное письмо, в котором раскритиковал «Яндекс» и заявил, что сам сорвал сделку.
22 сентября 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» подтвердили, что предварительно договорились о сделке, которая оценивалась в $5,48 млрд. Предполагалось, что «Яндекс» выкупит весь бизнес «Тинькофф» целиком.
Олег Тиньков позже заявил, что в случае сделки останется с компанией, которую он основал. Источники Forbes утверждают, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не понравилось «Яндексу», поэтому переговоры о сделке были остановлены.
Акции «Яндекса», которые выросли после сообщений о возможной покупке «Тинькофф», после новости об отмене переговоров упали более чем на 2% на Московской бирже.
Ну вот. Только бы не МТС (пальцы скрещенные).
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «ТИНЬКОФФ ПО ПОВОДУ ПЕРЕГОВОРОВ С МТС: «МЫ НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДЕМ, ТИНЬКОФФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО - THE BELL
Чего кричите?
Можно ссылку?
Неплохо, спасибо! Занимательное чтиво на вечер.
да, вот этот комментарий даже важнее.
поэтому я не люблю ммвб - одни манипуляции. После американских акций попадаешь в балаган, - такие ощущения
так и там тоже самое, не так сильно, как в рф, но тоже вполне. Тот же рост акций перед выплатой дивов или после разных слухов и то же падение после.
Письмо Олега своим сотрудникам.
Вот перестал на цукурбергпозвонит ходить, сразу контекст потерял, даже не знал, что Яндекс не любят
С другой стороны, и к Тинькову из-за этого стало лучше отношение, раньше-то все знали, какой он дикий
В контексте продажи Т Я - да, не любят. В целом, конечно, лучше яндекс, чем мэйлсру
Сегодня общался с Олегом, он мне с полной уверенностью сообщил, что после 31 октября будет первое ноября!
Слава Богу 😅
Сохранится нормальный сервис и Банк!
Тиньков все равно продадут. И Яндекс был не худшим вариантом.
вы знаете, вся эта история. и вообще, многие истории с ММВБ привлекли бы внимание инициативных инвесторов в стране с судами или аналогом SEC.
Под сбером или ВТБ? Или ВЭБ?))
А чем Яндекс или МТС были бы лучше? Все примерно одного сорта
Яндекс - сорт чуть получше, а так да
В каком месте? назовите хоть один их продукт или сервис, который не превратился в помойку
который не превратился в помойку
А что, у них были сервисы, которые изначально не были помойкой?
Нануйя акции взял, бл...
Многоходовочка инсайдеров, однако... Ну хоть у кого-то 2020 в плюс вышел
Хоть у кого-то? Серьезно? Весь год с марта рынок рос как не в себе, ахах :))
Ну, у кого-то может рынки и росли, а у нас вся нефтегазовая промышленность грохнулась в мировом масштабе (((
Вообще это манипуляция рынком. 1700->2100->1700 Кто-то хорошо заработал.
Аналог российской SEC в доле, все нормально. Комар носа не подточит
Где брал?
Надо было сливать, как только новость вышла о возможной продаже, а не покупать
что за прикол? откуда? объясните?
Нашёл в Яндексе, к слову: https://memepedia.ru/directed-by-robert-b-weide/
Мы зря мемы про это делали?
Ага, кина не будет - комментаторы на vc всю сделку обкомментировали...
Плохо что, Яндекс не дожал сделку. Это было бы успехом купить такой банк.
Я думаю это был сговор Я и Т, чтобы бабки заработать на гэпах! 🙃
немного не так. Им нужно были слить объемы. Без доп объемов на гэпах с крупными пакетами ничего не заработаешь. А так привлекли физиков и слились об них
Это был бы провал, потому что Яндекс не умеет в продукт. Все его интеграции, покупки готовых работающих бизнесом заканчивались трешем и уходом клиентом, именно здесь пользователи тинька подняли бучу и готовы были выводить средства. Вам мало Убера? Едадил, Авто.ру, Ростакси, кинопоикс и пр. Все превратилось в треш
С едадилом вообще чудно. Они дали денег на его разработку, он рос-рос, удобным был, потом Яндекс зачем-то решил выкупить его целиком и все. Где теперь едадил? А я раньше чуть не каждый день пользовался
Недавно зашел в приложение - печаль, беда. То ли рынок поменялся, то ли Яндекс его похерил в конец.
Но кинопоиск и hd кинопоиск вроде норм :) Особенно за 1 рубль ))))
Какой один рубль? Так и Амазон Прайм можно считать бесплатным, у них тоже ознакомительный период есть.
Кинопоиск - это очень крутая база данных по кино, которую яндекс убил, убрав всю нужную информацию во время редизайна.
Почему вам всем едадил не нравится? Добавили карты магазинов в приложение, не нужно кошельком пользоваться, каталоги загружают, скидки есть, даже купоны всякие в БК
И загружается полдня. И кэшбеков нормальных нет.
Сейчас, может, что-то и поменялось, но ядро пользователей они растеряли.
В топ!
"Отказ от продажи связан с позицией основателя банка Олега Тинькова, который хотел активно участвовать в бизнесе."
Это тот Тиньков, который пару месяцев назад кричал, что никакого отношения к работе банка он уже не имеет? Быстро переобулся.
Он не имеет отношения к работе банка, примерно как Волож к работе Яндекса. (Может, меньше в связи с болезнью.) В операционной деятельности не участвует. О каких-то новостях, как говорит, сам может узнать из СМИ. Тем не менее он может задавать какие-то направления работы компании, заниматься визионерством.
Ой, ладно, не участвует. Как перед налоговой отчитываться - не участвует, а как хуесосить сотрудников со стола в офисе и наводить хаос в командах своими загонами - так сразу участвует.
O, приятно видеть людей, знакомых не по наслышке с методами работы товарища
Жаль. Это было бы отличной сделкой.
Для Яндекса, может. Для клиентов Тинькова все стало бы хуже
Почему хуже? Какие для этого могли бы быть причины?
Ну потому что Яндекс - довольно дерьмовая контора. Они жадные донельзя, у них странные продуктовые решения, техподдержка никакая, в отличие от тинькова.
Яндекс торгует вообще всеми данными своих клиентов, даже кредитный рейтинг на основе посещенных сайтов с яндекс-метрикой.
Ну при всём этом, Тиньков вроде собирался остаться с прежним штатом. Не знаю конечно как сильно изменился бы Тиньков при слиянии с Яндексом
Штат оставили бы, и даже зарплаты сохранили. Просто индексировать бы перестали, ведь работать в Яндексе большая честь.
По секрету - зп не индексируется нормально как раз в Тиньке, у Яндекса крутейшая система мотивации.
Тут хз, внутреннюю кухню не знаю. Знаю только, что пару человек туда ушли прямо на очень хорошие зарплаты.
Яндекс же платит гордостью, а по деньгам - ниже рынка.
не знаю как сейчас, но раньше у Тинька с индексацией зп никаких проблем не было. Даже в кризис 2014 (2015) они проиндексировали. Отменили новогоднюю тусу, но зп проиндексировали.
Они закрыли проект по определению кредитного рейтинга. Они не торгуют данными. Есть таргетинг, который использует данные пользователей для показа рекламы: пол, возраст, предпочтения (исходя из поисковых запросов) и т.д.
Знаете, когда коснулся в этом году проблем с оформлением ОСАГО в тиньке (переадресация на сравни.ру), мое мнение про их ТП кардинально изменилось, и не в лучшую сторону. Ранее не встречал такого упорства в выставлении клиента дебилом.
И у двух друзей так же возникли проблемы с Тинькофф Страхование. Динамо во всей красе.
Хз, у меня тоже была проблема, тоже спрашивал в ТП. Сказали, что на сайте все правильно, они не оформят ОСАГО. На этом и закончили разговор
Они прямо сказать не могут, что не оформят ОСАГО, ибо за это их должен будет наказать ЦБ. Поэтому они включают песню, что возможно на сайте проблемы, нужно проверить, через два-три дня присылают ответ, что проблем нет, попробуйте снова. И так по кругу.
Тотальная бюрократизация процессов
Вы можете аргументировать это утверждение или это просто ИМХО?
Пробовали что-то получить от техподдержки? Я несколько дней пытался через специалистов "Беру" разного уровня исправить явную ошибку в товаре, из-за которого не работала бесплатная доставка (слишком большой вес указан для нужного мне цвета товара).
Уж сколько писем написали. И даже купон на 200 рублей дали. А проблему решить не смогли.
Обратился напрямую в магазин, они мне прислали сами.
Конечно. Я пользуюсь как Яндексом, так и Тинькофф и неоднократно сталкивался со службой поддержки обеих компаний. Также у меня был негативный опыт общения с СП Тинькофф несколько месяцев назад. В СП Яндекс я вообще стабильно пишу раз в неделю по поводу работы их сервисов.
В СП Яндекс я вообще стабильно пишу раз в неделю по поводу работы их сервисов.
Ну это же ненормально, что простые сервисы работают так плохо, что приходится постоянно в ТП писать
Ээээ...я просто пишу по ошибкам в интерфейсе, например, по работе Алисы и т.д. Т.е. ничего ужасного.
Просто почти всегда все специалисты СП в Яндексе отвечают в духе СП провайдеров, когда интернет не работает: а выдерните кабель, воткните...а ну да, это у нас поломка на линии мы скоро устраним...Блять меня всё время рвало пукан от этой хуйни. Это единственное, что меня у них бесит.
Самый весомый аргумент - это государственная структура. Участие государства автоматически бюрократизирует любой процесс. Чем больше структура, тем глубже бюрократизация.
Где государственная структура?
My bad. Думал, в этой ветке обсуждается вариант покупки тинька сбером минуя схемы с прокладками.
Зайдите на форум посвяженный Яндекс телефону на 4pda. Какие то "умники" в Яндексе склепали обновление для лаунчера, который не дает нормально работать подключению к Wi-Fi и сотовой сети. В плей маркете пользователи написали жалобы, форум кипит обсуждением. И при всех бюджетах, кадрах и возможностях они оперативно не могут решить проблему своих клиентов. Мне Яндекс нравится, но мне кажется там проблемы с менеджментом и коммуникациями внутри, причём нарастающие и серьезные.
Молодцы Тинькофф. Почитали адекватные комменты на VC и передумали. Надо будет удвоить свой счёт у них в знак благодарности.
Хомяков дважды зарядили. Отлично! :)
Хомяков заряжают всегда. Для этого они и нужны на биржах ):
This is very bad news 📰
Почему? Это же офигенно
Хочется сбер приземлить, а то он ах#^}^} в край.
Вот 😉
«Тинькофф» рассчитывает на партнёрство с «Яндексом» по текущим и будущим проектам.
по каким еще блять проектам
Ну это такой дипломатический реверанс.
на словах ты продаешься яндексу, а на деле партнерство по текущим и будущим проектам
Насколько я знаю, "Сравни ру" имеет отношение к "Тинькофф", а этот сервис активно сотрудничает с Яндексом...
Яндекс - это наш Yahoo, который зажал пару миллионов на покупку фейсбука.
Я Олегу говорю: — не продавай — говорю — Олег! Ну что ты делать будешь? В тебе энергии ещё.. хелиски не выкатать. Поработай ещё пяток лет, принеси радость. Мы только, вот, Тиньков инвестиции на фоне низких ставок себе поставили все. Ну и что нам теперь? Яндекс, хорошо, не купили, ну Теслу с Амазоном, да, ну и что нам теперь? Что? Останься. Продать всегда успеешь. Ещё Альфа не продалась даже. Время есть. — И он, значит, позвонил Воложу — Аркаш, говорит, я всё.. ну.. передумал.. то есть.. не буду, пускай думаю, жена говорит что делать будешь? В общем, отбой.
Думаю после слов «говно—Яндекс» ни о каком партнёрстве не может быть и речи.
Да Яндекс просто наконец-то нанял аудиторов, которые немного были шокированы внутренними отчётами. Поэтому Олежка и вышел из сделки
Да не, денег зажали, наверняка. Яндекс самый жадный из больших
Каких денег? Розничный банк, где 70% прибыли — разница процентных ставок наращивает свои доходы в условиях пандемии и у них:
А) не падает капитал
Б) не растет просрочка по портфелю
Самое время вмешаться ЦБ и ввести временную администрацию, чтобы посмотреть на реальные отчеты
А) не падает купила
Чего? Но в целом, да - ТКС это про "на два процента и живем".
ТКС это про "на два процента и живем".
Так по все банки можно сказать
В целом - да. Но у других банков есть сильные направления, связанные с бизнесом (некоторые банки так вообще являются своими для крупных нефтегазостальных корпораций) или госконтрактами. ТКС - это про агрессивную работу с физиками.
ох уж этот уставной капитал...
Буквально недавно уволился из одной крупной компании, с серьезными доходами, которая ещё и статус системообразующего предприятия получила.
Так вот уставной капитал у них тоже 10 тысяч был год назад. Сейчас, вроде после небольшой реорганизации из ЗАО в АО, уставной капитал "подправили".
7804144284
В ноябре подождём отчёт Тинькова. В августе всё не хорошо было.
Они продолжат его рисовать, где у них все хорошо, а это у остального рынка плохо
Греф, Греф..
Греф говорил в интервью, что не будет покупать.
Тинькой не пользуюсь, и даже не могу, но почему-то рад за клиентов что не было слияния :D
Хахаха! Тинькофф лично проехал на Яндекс.Такси и все понял!
Ура!