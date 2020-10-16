«Олег много лет старается продать банк, мы шли навстречу»: глава «Яндекса» о сорвавшейся сделке с «Тинькофф» Материал редакции
Тиньков постоянно выдвигал новые условия и его выход из сделки не стал удивительным, написал Тигран Худавердян.
Управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян рассказал сотрудникам компании, что он думает о срыве покупки группы «Тинькофф», скриншот письма опубликовал The Bell.
По словам Худавердяна, «Яндекс» бы заинтересован в сделке и шёл настречу в переговорах. Он подтвердил, что обсуждение сорвал сам Тиньков.
Причиной срыва сделки стали условия Тинькова, утверждает Худавердян, не раскрывая детали.
В конце обращения Худавердян сказал, что у всех бизнес-юнитов «Яндекса» есть свобода и пообещал создавать новые партнёрства.
Обращение Худавердяна появилось после публикации письма Олега Тинькова сотрудникам «Тинькофф». В нём он заявил, что из комментариев в соцсетях узнал о плохом отношении к бренду «Яндекса» и сказал, что рассчитывал на объединение, а обсуждение свелось к продаже с «вытекающими негативными последствиями».
16 октября «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о совместной сделке. Согласно предварительной договорённости, «Яндекс» мог целиком купить группу «Тинькофф» за $5,48 млрд.
Что далеше
Далеше прогибатися под хана, власть ууажать , плахое не видавать
Этот Тигран - основная причина, почему Яндекс за последние годы скатился в мейлрушку. Именно с его приходом начали всех задирать рекламой и работать на премии.
Комментарий удален
В «Тинькофф» сильная и блихкая нам по духу команда
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Автор ты текст перечитывал свой? Сложно было скопировать с Facebook? Зачем с 0 его было набирать...
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