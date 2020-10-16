Финансы
Андрей Фролов
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«Олег много лет старается продать банк, мы шли навстречу»: глава «Яндекса» о сорвавшейся сделке с «Тинькофф» Материал редакции

Тиньков постоянно выдвигал новые условия и его выход из сделки не стал удивительным, написал Тигран Худавердян.

12 комментариев
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Управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян рассказал сотрудникам компании, что он думает о срыве покупки группы «Тинькофф», скриншот письма опубликовал The Bell.

По словам Худавердяна, «Яндекс» бы заинтересован в сделке и шёл настречу в переговорах. Он подтвердил, что обсуждение сорвал сам Тиньков.

Сделка с «Тинькофф» не состоялась. Так бывает — мы не смогли договориться об условиях, и я бы хотел в двух словах объяснить, почему.

В июле Олег [Тиньков] обратился к Аркадию [Воложу] с предложением рассмотреть покупку банка. Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и «Яндекс» освобился от нон-компита (соглашения о неконкуренции) со «Сбером» после продажи доли в «Яндекс.Деньгах».

Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В «Тинькофф» сильная и блихкая нам по духу команда — и это было для нас самым важным в этой истории.

Однако финальная договорённость, которую мы с Олегом ранее согласовали и вместе анонсировали, оказалась сорванной.

Тигран Худавердян
цитата по The Bell

Причиной срыва сделки стали условия Тинькова, утверждает Худавердян, не раскрывая детали.

Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было бы логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»).

К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали всё новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились.

В конце обращения Худавердян сказал, что у всех бизнес-юнитов «Яндекса» есть свобода и пообещал создавать новые партнёрства.

В результате сделки мы строили бы партнёрские отношения с командой «Тинькофф», предоставлялл команде свободу в развитии бизнеса и все возможности нашей экосистемы. Такая свобода — традиционное условие для развития бизнес-юнитов «Яндекса».

Ребятам из «Тинькофф» мы желаем успехов — вы классные!

Что далеше? Мы будем развивать финтех, используя все доступные нам ресурсы и создавая новые партнёрства. У нас всё впереди!

Обращение Худавердяна появилось после публикации письма Олега Тинькова сотрудникам «Тинькофф». В нём он заявил, что из комментариев в соцсетях узнал о плохом отношении к бренду «Яндекса» и сказал, что рассчитывал на объединение, а обсуждение свелось к продаже с «вытекающими негативными последствиями».

«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег…
Написал сотрудникам, что сам отменил сделку и не верит в «Яндекс», который никто не любит.
vc.ru

16 октября «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о совместной сделке. Согласно предварительной договорённости, «Яндекс» мог целиком купить группу «Тинькофф» за $5,48 млрд.

#новость #тинькофф #олегтиньков #яндекс

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12 комментариев
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Vladislav Stan

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Что далеше 

Далеше прогибатися под хана, власть ууажать , плахое не видавать

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Vladislav S

Vladislav
1

ой вэй, только понял что писал Тигран. Вопросов нет. 

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badResistor

Vladislav
0

как и блихкая

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Dennis Gerasimov

1

Читаем между строк - зае...ал со своими хотелками )

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Артур Кожевников

1

Этот Тигран - основная причина, почему Яндекс за последние годы скатился в мейлрушку. Именно с его приходом начали всех задирать рекламой и работать на премии.

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Комментарий удален

Dear Moscow,

0

Пожалуй, тоже поучаствую в дне скриншотов на VC:

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badResistor

0

В «Тинькофф» сильная и блихкая нам по духу команда

)

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Denis Kiselev

badResistor
0

Что не так?

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badResistor

Denis
0

х - з

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Yury Tsoy

0

Как было на самом деле - никто не знает :) 

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Снеговик

0

А чё ошибок так много?)

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Doco4ka

0

Автор ты текст перечитывал свой? Сложно было скопировать с Facebook? Зачем с 0 его было набирать...

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