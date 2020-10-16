Сделка с «Тинькофф» не состоялась. Так бывает — мы не смогли договориться об условиях, и я бы хотел в двух словах объяснить, почему.

В июле Олег [Тиньков] обратился к Аркадию [Воложу] с предложением рассмотреть покупку банка. Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и «Яндекс» освобился от нон-компита (соглашения о неконкуренции) со «Сбером» после продажи доли в «Яндекс.Деньгах».

Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В «Тинькофф» сильная и блихкая нам по духу команда — и это было для нас самым важным в этой истории.

Однако финальная договорённость, которую мы с Олегом ранее согласовали и вместе анонсировали, оказалась сорванной.