Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Финансы
Татьяна Боброва
305

Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса» Материал редакции

Глава «Сбера» был в совете с 2014 года.

  • Глава «Сбера» Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса», следует из сообщения интернет-компании по итогам годового собрания 29 октября.
  • Акционеры переизбрали в совет директоров в качестве исполнительного директора на следующие четыре года главу компании Аркадия Воложа. Бывшего директора по технологиям Михаила Парахина переизбрали на один год в качестве неисполнительного директора.
  • О выходе Грефа из совета директоров «Яндекса» компания сообщила 13 октября. Глава «Сбера» стал участником совета в мае 2014 года, в 2017 году срок его полномочий был продлен ещё на три года.

#новость #яндекс #греф

Татьяна Боброва PLUS
+48 435
0
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0440\u0435\u0444"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 171933, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Oct 2020 21:42:05 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вадим Скворцов

3

А теперь выйди и зайди нормально

Ответить

Дмитрий Веселов

1

Герман Греф покинул чат...

Ответить

Антон

Дмитрий
0

Клава кока 

Ответить

Виталий Журавлев

1

Даешь Олега...

Ответить

Павел Гросс-Днепров

1

Я оглянулся посмотреть не вышел ли он, чтоб посмотреть не вышел ли я....

Ответить

Сергей Ермилов

0

"Ну вышел и вышел..." (С)

Ответить

Антон

0

Вышел и вошёл в набиулину 

Ответить

Abdu Rz

0

... вышел из совета директоров, сел на электросамокат uRent и уехал в сторону Rambler

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Gett
Подписан
Отписаться
Время премиум: Gett, «Азбука Вкуса» и evian разыгрывают месяц поездок в такси
Осень — время комфорта и заботы о здоровье. В это время многие отказываются от переполненного общественного транспорта…
0
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Инновационные проекты из Якутии для постковидного мира
Якутия представила на IX Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» инновационные проекты для по…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
Политех и Цифровое деловое пространство запускают цикл дискуссий «Что дальше?»
Пандемия изменила мир вокруг нас и наши привычки. К примеру, она дала толчок процессу внедрения инноваций в самые разны…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ruslan Fatikhov
за день
Дайте промокод на 200₽. Может это решит его проблему.
Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве и угрожал самосожжением — его задержали
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Константин Босов

Windows Central: Microsoft…

Mikhail Goncharov

«Коммерсантъ»: власти Москвы…

Igor Tarasov

Хороший договор — короткий!

Виталий Иванов

Возможно ли организовать…

Алексей Карпов

Исследование: оборот…

Mikhail Goncharov

«Коммерсантъ»: власти Москвы…

Платон Щукин

«Одной достаточно?» Сколько…

Чех в чешках

«Кухня на районе» временно…

Andrey Gordeev

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Сергей Артёменко

Дизайн в мире футбола

Илья Горбаров

«Одной достаточно?» Сколько…

Mikhail Goncharov

Spotify назвал запуск в России…

Mikhail Goncharov

Spotify назвал запуск в России…

Sergio Silvi

Facebook представил новые…

Дмитрий Мелешко

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Leo Uvarov

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Андрей Мильнер

Яндекс выкупил домен Market.ru

Павел Гросс-Днепров

Герман Греф вышел из совета…

Александр Шустров

«Сбер» выкупит 45% Rambler…

Алекс Видео

Как мы сэкономили десятки тысяч…
null