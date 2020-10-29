Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса» Материал редакции
Глава «Сбера» был в совете с 2014 года.
- Глава «Сбера» Герман Греф вышел из совета директоров «Яндекса», следует из сообщения интернет-компании по итогам годового собрания 29 октября.
- Акционеры переизбрали в совет директоров в качестве исполнительного директора на следующие четыре года главу компании Аркадия Воложа. Бывшего директора по технологиям Михаила Парахина переизбрали на один год в качестве неисполнительного директора.
- О выходе Грефа из совета директоров «Яндекса» компания сообщила 13 октября. Глава «Сбера» стал участником совета в мае 2014 года, в 2017 году срок его полномочий был продлен ещё на три года.
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