Бизнес заморозил часть проблем на фоне пандемии, но не устранил, считают в Frank RG и ОКБ.

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Объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в третьем квартале 2020 года вырос, как и доля компаний, пользующихся кредитами, рассказали Frank RG и Объединённое кредитное бюро в исследовании рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Объем выдачи кредитов за третий квартал 2020 года достиг 1,04 трлн рублей. Это на 27% больше показателя второго квартала (820 млн рублей) и на 60% больше, чем в третьем квартале 2019 года (655 млн рублей).

Объем кредитов, которые выдавали банки небольшим и средним компаниям, млн рублей

Это рекордные цифры, больше банки выдали кредитов малому и среднему бизнесу только в четвертом квартале 2019 года — 1,15 трлн рублей, говорится в исследовании.

Также с начала 2020 года в два раза выросла доля малых и средних компаний, пользующихся кредитами, — с 5% до 9,2%. По данным Frank RG и ОКБ, это рекордный уровень проникновения кредитования в малый и средний бизнес и рекордный рост. Почти целиком рост обеспечили микрокомпании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний «карантин».

Доля компаний, пользующихся кредитами в процентах

Аналитики отмечают, что компании стали чаще брать кредиты, в основном, из-за низких ставок.

В марте 2020 года с началом пандемии Covid-19 банки ввели льготные кредиты для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей по ставке 0% и 2%. Также снизилась ключевая ставка ЦБ до 4,25% годовых. Кредиты стали дешевле: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%.

Исследователи считают, что существуют отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их.

Аналитики ожидают, что показатели станут хуже в первом и втором квартале 2021 года, если программы льготного кредитования не продлят.