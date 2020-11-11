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Финансы
Евгения Евсеева
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Исследование: банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 1 трлн рублей в третьем квартале Материал редакции

Бизнес заморозил часть проблем на фоне пандемии, но не устранил, считают в Frank RG и ОКБ.

8 комментариев
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Объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в третьем квартале 2020 года вырос, как и доля компаний, пользующихся кредитами, рассказали Frank RG и Объединённое кредитное бюро в исследовании рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Объем выдачи кредитов за третий квартал 2020 года достиг 1,04 трлн рублей. Это на 27% больше показателя второго квартала (820 млн рублей) и на 60% больше, чем в третьем квартале 2019 года (655 млн рублей).

Объем кредитов, которые выдавали банки небольшим и средним компаниям, млн рублей

Это рекордные цифры, больше банки выдали кредитов малому и среднему бизнесу только в четвертом квартале 2019 года — 1,15 трлн рублей, говорится в исследовании.

Также с начала 2020 года в два раза выросла доля малых и средних компаний, пользующихся кредитами, — с 5% до 9,2%. По данным Frank RG и ОКБ, это рекордный уровень проникновения кредитования в малый и средний бизнес и рекордный рост. Почти целиком рост обеспечили микрокомпании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний «карантин».

Доля компаний, пользующихся кредитами в процентах

Аналитики отмечают, что компании стали чаще брать кредиты, в основном, из-за низких ставок.

В марте 2020 года с началом пандемии Covid-19 банки ввели льготные кредиты для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей по ставке 0% и 2%. Также снизилась ключевая ставка ЦБ до 4,25% годовых. Кредиты стали дешевле: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%.

Исследователи считают, что существуют отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их.

Аналитики ожидают, что показатели станут хуже в первом и втором квартале 2021 года, если программы льготного кредитования не продлят.

Отчет подготовлен с помощью сервиса по оценке риска микро- и малого бизнеса «Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ». Он основан на данных базы кредитных историй ОКБ по займам юрлиц (без учета ИП), а также на публичных данных ФНС и «СПАРК-Интерфакс».

#новость #исследование

Евгения Евсеева
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8 комментариев
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Михаил Похеров

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В марте 2020 года с началом пандемии Covid-19 банки ввели льготные кредиты для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей по ставке 0% и 2%. Также снизилась ключевая ставка ЦБ до 4,25% годовых. Кредиты стали дешевле: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%.

Не перестаю повторять, кредитная ставка для малого бизнеса в Сбербанке - 17% 

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Andrew Shmig

Михаил
0

По ссылке - от 10% ( https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits )
Или есть ещё какие-то нюансы?

«Сбербанк» - Малый бизнес
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Vasiliy coconut

1

Скоро отдавать будет нечем

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SG

1

2021-2022 год - бум компаний по банкротству юр и физлиц ....
Скоро !
Во всех кинотеатрах России !

Ответить

ЯжПрограммист

SG
0

кинотеатры будут в первых рядах

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Aleksey Bobkov

SG
0

там вроде мораторий на банкротство ввели полгода назад)

Ответить

Murat Oshroev

SG
0

Уже 5 лет это слышу. Ванга каждый год переносит 

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Александра Аболенина

–1

Кредиты растут невзирая на помощь государства малому бизнесу.... То ли помощь не та, то ли не тем....

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